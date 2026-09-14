Mario, 23 años, cambia Valencia por un pueblo donde abrir un bar cuesta diez veces menos

Mario Pérez se instaló en Valdemoro-Sierra y calcula que un local similar costaría diez veces más en la ciudad.

La historia de Mario Pérez ha vuelto a circular este 8 de septiembre de 2026, aunque el Bar Haro abrió durante el verano de 2025. El joven valenciano se trasladó en 2023 a Valdemoro-Sierra, en la Serranía de Cuenca. Después de ganar experiencia como camarero, asumió un negocio que veía fuera de alcance en Valencia. El municipio reúne menos de un centenar de vecinos, por lo que el bar también cubre una función social. Su experiencia aparece recogida en un vídeo de la Diputación de Cuenca.

El alquiler del local podría costarle diez veces más en Valencia

El precio fue uno de los factores decisivos. Mario calcula que un establecimiento similar costaría diez veces más en Valencia. También estima que una vivienda equivalente tendría un alquiler cinco veces superior. Son comparaciones personales explicadas en el vídeo, no precios certificados por un informe inmobiliario. Aun así, muestran por qué los gastos fijos condicionaban su posibilidad de emprender. Con un alquiler menor, el negocio necesita menos ingresos para cubrir costes fijos. Eso no elimina otros gastos, como suministros, impuestos o mantenimiento.

El joven resume ese cambio con una frase directa: “Ahora tengo mi propio local, algo impensable en la ciudad”. Su experiencia aparece en un momento marcado por el coste de alquilar una habitación en muchas ciudades españolas. Para él, vivir en el pueblo deja más margen económico y evita comenzar el proyecto con una carga difícil de sostener. También sostiene que muchas comodidades urbanas exigen un desembolso constante. En el pueblo valora más el tiempo, la cercanía y la posibilidad de progresar sin elevar tanto sus gastos.

El Bar Haro también funciona como punto de encuentro en la Serranía

El Bar Haro abrió en la plaza durante el verano de 2025. El establecimiento recuperó el nombre del bar en el que creció el padre de Mario. Según CEOE CEPYME Cuenca, el negocio combina elementos tradicionales con opciones de ocio y recibe a vecinos de la comarca. Esa actividad amplía su valor más allá de la facturación diaria. En un municipio pequeño, un bar puede ser además un servicio cotidiano y un lugar de relación. La fuente no publica cifras de ventas ni afluencia.

El respaldo vecinal también pesó en su decisión. Mario asegura que dispone de varias personas dispuestas a ayudarle cuando surge un problema. Él intenta responder del mismo modo y agradece la acogida recibida. Esta ayuda informal no sustituye servicios profesionales, pero sí reduce la sensación de aislamiento que puede acompañar a un proyecto individual. Otros municipios pequeños también buscan habitantes mediante vivienda sin alquiler y trabajo, una fórmula que persigue mantener servicios y comunidad.

Mario asegura que encontró trabajo nada más llegar al municipio

Su relato cuestiona la idea de que todos los jóvenes deben marcharse para trabajar. “Desde que yo he pisado el pueblo me han ofrecido trabajo”, afirma. También señala que faltan personas de su edad para cubrir actividades desempeñadas por generaciones mayores. El joven vincula esa falta de relevo con el envejecimiento local. Esta valoración describe su experiencia y no equivale a una estadística laboral aplicable a todos los pueblos.

El problema del relevo puede convertirse en una oportunidad, pero exige revisar cada caso. Transporte, vivienda, conexión digital, servicios sanitarios y demanda durante todo el año pueden cambiar la viabilidad de una mudanza. Antes de trasladarse, cualquier interesado debería comprobar licencias, costes reales, temporadas de mayor actividad y disponibilidad de vivienda. Existen localidades que anuncian casas asequibles y oportunidades laborales, aunque las condiciones dependen de cada municipio y proyecto.

Su idea de éxito consiste en poder quedarse en Valdemoro-Sierra

El joven no mide el resultado por abrir una cadena ni por multiplicar establecimientos. Su prioridad es mantener una vida estable en el lugar elegido. Su idea de progreso está ligada a permanecer, no a crecer sin límite. “Siempre diré que para mí el éxito es que no me tenga que ir del pueblo”, explica. La frase resume una aspiración sencilla: sostener el negocio sin abandonar Valdemoro-Sierra.

La historia ha recuperado actualidad en septiembre de 2026, pero el proyecto comenzó antes. Mario llegó al municipio en 2023 y abrió el bar en 2025. En enero de 2026, el programa Invierte en Cuenca ofreció asesoramiento al establecimiento sobre ayudas y bonificaciones disponibles. No constan datos públicos sobre ingresos, beneficios o renta mensual del local. Por eso, su caso refleja una experiencia personal, no una garantía económica. También existen otros pueblos que intentan atraer vecinos para teletrabajar o emprender, con resultados y límites distintos.