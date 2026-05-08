Vivir sin pagar alquiler y con trabajo ya es posible en este pequeño pueblo de 40 habitantes en plena montaña

Cambiar de vida suena muy bonito hasta que aparece la palabra alquiler. Ahí, normalmente, se acaba la fantasía y vuelve la calculadora, que suele tener poco sentido del humor. Pero Arenillas, un pequeño municipio de Soria con 40 habitantes, ha lanzado una propuesta que puede llamar la atención de quienes buscan empezar de cero en un entorno natural.

El pueblo ofrece viviendas rehabilitadas sin pagar alquiler, conexión a internet por fibra óptica y opciones de trabajo local. El objetivo es claro: atraer nuevos vecinos y evitar que sus calles se vayan quedando sin vida. Y, de paso, dar una oportunidad real a familias que quieran instalarse en la llamada España Vaciada.

¿Qué ofrece Arenillas a quienes quieran mudarse al pueblo?

Arenillas ha puesto sobre la mesa una medida bastante directa: siete departamentos totalmente equipados para nuevos residentes. Lo más llamativo es que no se cobra alquiler, un detalle que, en estos tiempos, no es precisamente menor. Para muchas familias, quitarse ese gasto mensual de encima puede marcar la diferencia entre intentarlo o seguir soñando desde el sofá.

Además, el plan no se queda solo en entregar una vivienda. El municipio cuenta con conexión a internet por fibra óptica, pensada para teletrabajadores o nómades digitales que necesiten estabilidad para trabajar en remoto. Porque vivir en la montaña está muy bien, pero si la videollamada se corta cada dos minutos, la aventura pierde bastante encanto.

¿Qué trabajos hay disponibles en Arenillas?

El ayuntamiento también busca personas que quieran implicarse en la vida diaria del pueblo. Entre las opciones mencionadas está hacerse cargo del bar del pueblo o del centro comunitario, dos espacios importantes para que los vecinos se reúnan, conversen y mantengan actividad social. En municipios pequeños, estos lugares no son solo negocios o edificios: son puntos de encuentro.

Por tanto, la propuesta combina vivienda, conectividad y participación comunitaria. No se trata únicamente de mudarse y cerrar la puerta de casa, sino de formar parte de un pueblo que necesita nuevos habitantes para seguir adelante. Dicho de otro modo, Arenillas no busca turistas de temporada, sino personas con ganas de echar raíces.

¿Por qué las familias con hijos son clave para el futuro del municipio?

El objetivo principal de la convocatoria son las familias con hijos. En Arenillas tienen claro que sin niños no hay relevo generacional, y sin relevo generacional el futuro de un pueblo pequeño se complica mucho. De ahí que la propuesta esté especialmente orientada a quienes puedan aportar continuidad a la comunidad.

La logística educativa también está contemplada. Aunque Arenillas es un municipio pequeño, los menores pueden asistir a la escuela de Berlanga de Duero, situada a 20 kilómetros. Según la información facilitada, el transporte y la educación gratuita están garantizados, un punto clave para cualquier familia que se plantee una mudanza de este tipo.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una vivienda en Arenillas?

El proceso de selección no consiste simplemente en levantar la mano y pedir una casa. Los interesados deben enviar una solicitud detallada a la administración municipal de Arenillas. En ella tienen que explicar su proyecto de vida y cómo podrían aportar a la comunidad, algo bastante lógico si el objetivo es repoblar el municipio con vecinos estables. Antes de dar el paso, conviene tener claros los puntos principales de la convocatoria:

El pueblo tiene 40 habitantes y busca nuevos vecinos.

Hay siete departamentos totalmente equipados.

Las viviendas se ofrecen sin cobrar alquiler.

El municipio cuenta con internet por fibra óptica.

Se buscan personas para trabajos como el bar del pueblo o el centro comunitario.

Las familias con hijos son una prioridad.

La escuela está en Berlanga de Duero, a 20 kilómetros.

La solicitud debe enviarse a la administración municipal de Arenillas.

En consecuencia, no basta con querer vivir en un entorno rural. La candidatura debe mostrar un plan de vida realista y una intención clara de integrarse en el municipio. Vamos, que no es una escapada de fin de semana con botas nuevas y fotos bonitas: es una apuesta de vida.

¿Qué pasos conviene seguir antes de postularse?

La primera recomendación es valorar si la vida rural encaja de verdad con la rutina familiar o laboral. Arenillas ofrece vivienda sin alquiler e internet por fibra óptica, dos ventajas muy potentes, pero también implica vivir en un municipio de 40 habitantes. Para algunas personas eso será tranquilidad absoluta; para otras, quizá demasiado silencio.

También conviene preparar bien la solicitud. El ayuntamiento pide una explicación detallada del proyecto de vida y de la aportación que cada candidato podría hacer a la comunidad. Por eso, lo más práctico es plantear con claridad cómo se trabajará, cómo se participará en el pueblo y qué papel tendría la familia en el futuro de Arenillas.

¿Por qué este plan forma parte de una tendencia europea?

La iniciativa de Arenillas se enmarca en el fenómeno de la España Vaciada, que afecta especialmente a municipios pequeños de provincias como Soria. Muchos pueblos están intentando atraer nuevos residentes mediante inversión en infraestructuras, viviendas y servicios básicos. La idea es sencilla: si hay casas, conexión y oportunidades, hay más opciones de que la gente se quede.

Esta tendencia también aparece en otros lugares de Europa, aunque con enfoques distintos. En Italia, Eurac Research lanzó una búsqueda de voluntarios para vivir un mes gratis en los Alpes, dentro de un estudio sobre cómo la altitud afecta a la salud humana en el Parque Nacional Stelvio. A diferencia de programas como las casas a 1 euro, que pueden requerir inversiones altas en reformas, Arenillas ofrece viviendas listas para habitar, lo que facilita mucho más una mudanza rápida al entorno rural.