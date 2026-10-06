Las familias de Tenerife pueden pedir hasta 800 euros por hijo para pagar la guardería

La convocatoria publicada el 16 de septiembre financia el curso 2026/2027. Las reducciones municipales de cuota tienen una excepción expresa.

El cheque guardería de Tenerife admite solicitudes hasta el 30 de octubre de 2026, según la convocatoria publicada el 16 de septiembre. La ayuda alcanza hasta 800 euros por menor escolarizado en el primer ciclo de Infantil durante 2026/2027. El plazo vigente procede del acuerdo modificado el 9 de septiembre. Antes de pedirla hay que comprobar las otras ayudas familiares. Las bases impiden acumular becas para la misma finalidad y periodo, aunque permiten determinadas reducciones municipales de cuota.

La matrícula debe corresponder a un centro infantil autorizado

El Cabildo dirige la convocatoria a menores matriculados en centros autorizados de Tenerife para impartir el primer ciclo de Educación Infantil. La matrícula debe existir al terminar el plazo de solicitudes y mantenerse hasta finalizar el curso. El beneficiario es el menor, mientras su padre, madre o representante tramita la petición y recibe el pago. Se exige una solicitud individual para cada niño. Si dos representantes presentan peticiones para el mismo menor, las bases solo atienden la registrada en primer lugar.

La beca compensa gastos de preinscripción, matrícula, custodia, higiene, alimentación y vestuario de uso exclusivamente escolar. El portal insular identifica estas partidas para que las familias puedan consultar su situación con el centro. Las compras y cuotas también pueden relacionarse con los beneficios fiscales por hijos. Al organizar la documentación, interesa separar el coste total, las reducciones aplicadas y las cantidades subvencionadas. Esa separación permite explicar qué se ha pagado realmente y evita duplicar financiación de un mismo concepto.

El límite ordinario de renta se calcula por persona

La regla ordinaria fija una renta familiar por persona de 2025 que no supere 20.000 euros. El cálculo utiliza los miembros y rentas definidos en las bases, con normas específicas para separaciones y custodia compartida. No consiste simplemente en dividir el salario de quien presenta el formulario. Pueden computar hermanos convivientes y determinados ascendientes, según las condiciones previstas. En custodia compartida se consideran ambos progenitores. Por eso, una modificación familiar debe acreditarse antes de dar por válido un cálculo doméstico aproximado.

Con cuatro integrantes computables y una renta admitida de 60.000 euros, el cociente sería 15.000 euros por persona. Si la renta computable asciende a 84.000 euros, el resultado sería 21.000 y superaría el umbral ordinario. Estos ejemplos solo ilustran la división, sin sustituir las reglas fiscales de las bases. Existe una posible resolución simplificada cuando el crédito sea suficiente. Debe acordarla el órgano competente; la familia no puede presuponer su aplicación ni omitir información económica porque espere que sobre presupuesto.

La incompatibilidad incluye becas públicas y privadas

La exclusión afecta a otras ayudas para la misma finalidad durante el periodo comprendido entre septiembre de 2026 y agosto de 2027. Comprende financiación de entidades públicas y privadas. Cuando existe una ayuda incompatible, la persona beneficiaria debe elegir y formalizar la renuncia correspondiente. Si el Cabildo ya hubiera pagado, renunciar a su beca exige devolver el importe. Las bases permiten, en cambio, las reducciones de cuota de escuelas infantiles municipales establecidas por su normativa. Esa excepción debe distinguirse de recibir una segunda beca.

Tampoco puede presumirse que cualquier plaza infantil entra en la convocatoria. Las bases excluyen plazas en centros sostenidos con fondos públicos, con la precisión relativa a cuotas municipales. El centro puede asesorar y certificar la matrícula, además de comunicar cambios relevantes. Mantener ordenados los recibos también resulta útil para las deducciones educativas autonómicas. Su aplicación depende del gasto y de las condiciones fiscales propias. Para esta beca insular, la consulta debe centrarse en la situación de la plaza y las ayudas coincidentes.

La solicitud cierra el 30 de octubre y el presupuesto tiene límites

La dotación inicial asciende a 1.350.000 euros y puede ampliarse hasta dos millones mediante los acuerdos presupuestarios exigidos. Dividir el crédito inicial entre 800 euros da 1.687 ayudas completas y 400 euros restantes. Es una referencia aritmética, no una cifra oficial de adjudicaciones. La distribución efectiva depende de las solicitudes y del procedimiento aplicado. La ampliación máxima permitiría financiar 2.500 importes de 800 euros, pero solo si se aprobara. No debe contabilizarse ese refuerzo como dinero disponible desde el primer día.

El portal de becas del Cabildo enlaza la tramitación y permite identificar esta convocatoria del curso 2026/2027. La presentación puede hacerse electrónicamente o por vía presencial con cita. Los anuncios posteriores se publicarán en el tablón de la sede y la resolución dispone de seis meses desde publicar el extracto. La beca se considera justificada al concederse, aunque deben conservarse documentos y pagos para posibles controles. El cierre vigente es el 30 de octubre, frente al día 31 difundido en el anuncio inicial de mayo.