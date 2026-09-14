Un domingo de 25 horas llega a España con el cambio de hora de octubre

A las 3.00 serán las 2.00 en la Península y Baleares. En Canarias, las 2.00 volverán a ser la 1.00, mientras la supresión del cambio sigue sin acuerdo europeo.

La madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026, España volverá al horario de invierno. Así lo establece la Orden PCM/186/2022 publicada en el BOE. A las 3.00 en la Península y Baleares, los relojes se retrasarán hasta las 2.00. En Canarias, el ajuste se hará de las 2.00 a la 1.00. El domingo tendrá 25 horas y la luz llegará antes por la mañana, aunque también anochecerá antes.

A qué hora hay que retrasar los relojes el 25 de octubre

El ajuste se realizará en el mismo instante en todo el país, a la 1.00 de la madrugada en tiempo universal coordinado. Quienes hicieron el cambio de marzo para entrar en el horario de verano deberán mover ahora las manecillas hacia atrás. El calendario oficial sitúa el final de ese periodo en el último domingo de octubre.

Zona Hora antes del cambio Hora después del cambio Duración del domingo Península y Baleares 3.00 2.00 25 horas Canarias 2.00 1.00 25 horas

Los teléfonos móviles, ordenadores y relojes conectados suelen actualizarse automáticamente. Los relojes de pared, despertadores, hornos y algunos vehículos pueden necesitar un cambio manual. También merece atención cualquier alarma, reserva o cita programada durante la madrugada. Las horas comprendidas entre las 2.00 y las 3.00 aparecerán dos veces en la Península.

Octubre de 2026 no está confirmado como el último cambio de hora

El calendario español publicado en 2022 termina en octubre de 2026, pero eso no convierte esta fecha en el último cambio. El Real Decreto 236/2002 mantiene el sistema con vigencia indefinida. La orden quinquenal permite conocer las fechas con antelación, pero no fija una caducidad. Mientras la normativa europea no cambie, el horario de verano comienza en marzo y termina en octubre.

Además, la Comisión Europea publicó el 18 de marzo de 2026 el calendario correspondiente a 2027-2031. Según ese documento, el siguiente horario de verano comenzará el domingo 28 de marzo de 2027 y terminará el 31 de octubre. La última fecha incluida es el 26 de octubre de 2031. Talent24h ya analizó el debate en Bruselas sobre el calendario posterior a 2026.

Por qué la Unión Europea aún no ha eliminado el cambio horario

El Gobierno español anunció en octubre de 2025 que defendería la eliminación del sistema desde 2026. Sin embargo, esa iniciativa no ha producido todavía un cambio legal. La Comisión Europea presentó su propuesta en septiembre de 2018. El Parlamento Europeo respaldó la supresión en marzo de 2019, pero el Consejo todavía no ha acordado su posición.

Las dos instituciones deben aprobar un texto común para que la reforma pueda entrar en vigor. La consulta pública europea reunió alrededor de 4,6 millones de respuestas. El 84 % de quienes participaron apoyó terminar con los cambios estacionales. Un posicionamiento científico sobre el horario estándar, centrado en Estados Unidos, sostiene que se alinea mejor con la biología circadiana. Talent24h también ha abordado la postura de los expertos del sueño.

Qué cambiará en las rutinas y en los turnos de trabajo

Desde el domingo 25 de octubre habrá más claridad en las primeras horas del día y menos luz al final de la tarde. La hora concreta del amanecer y del anochecer dependerá de cada ciudad. La Península y Baleares pasarán de UTC+2 a UTC+1. Canarias volverá de UTC+1 a UTC+0. El cambio no modifica la duración de la luz solar, sino su distribución dentro del horario oficial.

Quienes trabajen o viajen durante esa madrugada deben comprobar el cuadrante, los billetes y las horas de salida. La normativa exige registrar de forma inequívoca la hora duplicada cuando pueda tener efectos jurídicos, administrativos o de seguridad. Ante dudas sobre jornada o compensación, el trabajador debe consultar su horario y el convenio aplicable. La información sobre los turnos laborales nocturnos permite anticipar algunas de estas situaciones.