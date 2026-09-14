Tomar una caña a las ocho de la tarde se complica para los vecinos en algunos bares del centro de Santiago

El chef Alberto Lareo lamenta que algunos locales rechacen servir una caña a las ocho porque reservan las mesas para cenar. Advierte de que en enero pueden quedarse vacíos.

Tomar una caña a las ocho de la tarde se ha complicado para algunos vecinos del Casco Histórico de Santiago. También ocurre al sentarse sin intención de cenar. En A Vivir Galicia se abordaron casos de locales que reservan mesas desde las siete y rechazan atender a quien solo quiere beber algo. El chef Alberto Lareo, de Maina, lamentó que estos negocios prioricen al visitante de verano frente al cliente habitual.

Mesas reservadas desde las siete y vecinos que no consiguen sentarse

Los ejemplos expuestos en el programa dibujan una escena recurrente en zonas con mucha afluencia turística. Hay mesas que quedan bloqueadas para cenas a primera hora. También hay camareros que avisan de que no atenderán a quienes no vayan a comer. El espacio radiofónico describe, además, la negativa a servir una caña a las ocho. El cliente puede ser vecino y frecuentar el barrio durante todo el año. El debate recuerda al que ya provocaron los precios en terrazas de Santiago, después de que un vecino mostrara cuánto había pagado en el casco histórico.

El contenido aportado no identifica establecimientos concretos ni ofrece un recuento de cuántos aplican estas prácticas. Por ese motivo, no permite extender la crítica a toda la hostelería compostelana. Sí refleja una tendencia que, según el programa, se repite en varios negocios de zonas turísticas. El Casco Histórico de Santiago aparece entre los lugares donde se estaría produciendo.

El cliente de verano gana terreno frente a quien vuelve durante todo el año

La situación descrita sugiere que algunos locales buscan mesas con un consumo mayor. Una cena completa puede resultar más atractiva durante los meses de mayor ocupación. El conflicto aparece cuando esa decisión deja fuera a residentes con capacidad para volver durante todo el año. Esa importancia de mantener una relación cercana con la clientela también aparece en historias como la de una hostelera que reabrió el único bar de su pueblo, donde el establecimiento funciona además como punto de encuentro entre vecinos.

Alberto Lareo puso el foco en esa relación a largo plazo. El chef de Maina lamentó que se expulse al vecino para atender primero al visitante. Después lanzó una advertencia directa: “Que no se quejen cuando en enero estén vacíos”. Su comentario resume el riesgo comercial que plantea el debate. La temporada alta puede llenar una terraza, pero no garantiza actividad cuando baja el turismo.

Reservar para cenas no obliga a romper con el cliente habitual

Un negocio puede organizar horarios, turnos y reservas para aprovechar los momentos de mayor demanda. El problema descrito no nace de esa planificación. Surge cuando no se ofrecen alternativas a quienes buscan una consumición breve. No es el único cambio que está afectando a la relación entre establecimientos y clientes, ya que en los últimos meses también se han extendido nuevas normas en los bares sobre consumiciones, baños o uso de determinados espacios.

Una política más clara podría reducir ese choque. El establecimiento puede informar de los turnos, conservar una zona para consumiciones o explicar cuánto tiempo queda antes de cada reserva. Estas opciones son una lectura editorial del conflicto y no propuestas atribuidas al programa. Permitirían atender a públicos distintos sin enfrentar a turistas y vecinos. También darían al cliente información suficiente para decidir si espera, cambia de mesa o busca otro local.

El debate también afecta a la vida cotidiana del casco histórico

Los bares y restaurantes no son solo espacios de consumo para quienes visitan una ciudad. También forman parte de la rutina de quienes viven y trabajan cerca. Cuando una persona no puede sentarse en su barrio salvo que acepte una cena completa, cambia su relación con el comercio local. Puede terminar buscando otros establecimientos fuera de la zona.

La información disponible no permite medir el impacto económico ni saber si la conducta continuará durante todo el año. El debate sí deja una consecuencia concreta. Priorizar de forma exclusiva al visitante puede ofrecer ingresos inmediatos, pero también deteriorar la fidelidad del cliente habitual. La advertencia de Lareo apunta a ese equilibrio entre aprovechar el verano y conservar público cuando termina la temporada.