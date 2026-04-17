Bruselas reactiva el debate sobre el cambio de hora y ya pone fecha a una posible decisión

La Comisión Europea prepara un nuevo informe para revisar una medida que sigue generando división entre los Estados miembros. El cambio de hora continuará, al menos, hasta 2031, aunque Bruselas quiere acercar posturas para decidir si se mantiene un horario fijo durante todo el año.

Los españoles han vuelto a adelantar el reloj hace solo unos días para pasar del horario de invierno al de verano, pero el debate sobre si este sistema debe seguir vigente está lejos de cerrarse. La Unión Europea trabaja ya en un nuevo informe con el que pretende replantear el cambio de hora en todos los países miembros y abrir la puerta a una decisión definitiva en los próximos cinco años.

Por qué la Unión Europea quiere revisar otra vez el cambio de hora actual

El cambio de hora se aplica en la mayoría de países europeos desde los años 70. En España comenzó en 1974 con un objetivo claro: aprovechar mejor las horas de luz natural y reducir el consumo energético.

Sin embargo, ese argumento ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo. De hecho, distintos estudios apuntan a que el ahorro energético que provoca hoy esta medida es mínimo. Por eso, desde hace años se plantea su eliminación, aunque el debate sigue bloqueado.

¿Dónde está el problema? En la falta de acuerdo entre los Estados miembros. La mayoría coincide en que el sistema actual debería desaparecer, pero no en el horario que tendría que quedarse de forma permanente. Mientras unos prefieren el horario de verano, otros apuestan por mantener el de invierno.

Qué puede pasar con el cambio de hora en España y Europa hasta 2031

La Comisión Europea quiere volver a impulsar esta cuestión con un nuevo informe que analizará los efectos del cambio horario y las posibles alternativas. Ese documento estará listo, según la información facilitada, a finales de 2026 y servirá para retomar el debate entre los países de la UE.

Por el momento, el cambio de hora seguirá aplicándose al menos hasta 2031 en toda Europa. A partir de esa fecha, y solo si hay consenso, podría empezar a implantarse un horario fijo durante todo el año. Es decir, se pondría fin a adelantar y retrasar los relojes dos veces al año.

En España, además, este debate tiene otro matiz. El país no utiliza el huso horario que le correspondería por situación geográfica, que sería el del meridiano de Greenwich en invierno, sino la hora de Berlín desde la decisión adoptada en 1940. Por eso, el asunto no es menor. Y ojo, porque no solo afecta al reloj, también a la organización diaria de millones de personas.