Cómo será el nuevo estadio: el Sevilla F.C. y el Ayuntamiento estrechan su colaboración para el nuevo Sánchez Pizjuán

Cuando en tu barrio se habla de “obras grandes”, lo primero que se te viene a la cabeza suele ser lo de siempre: ruido, desvíos, y el clásico “¿y ahora dónde aparco?”. En Nervión, el tema va justo por ahí, pero a lo bestia: el Sevilla FC ya ha presentado el Estudio de Ordenación del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán y Urbanismo tiene el acuerdo encaminado. La idea central es ampliar la huella del estadio y llevarlo a 55.000 espectadores, pero sin levantarlo más alto, bajando la cota del terreno de juego.

A cambio, el Ayuntamiento de Sevilla obtiene una parcela bajo rasante para aparcamiento público y se plantea una compensación de zonas verdes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Y sí, entre planos, porcentajes y “calificaciones”, hay una cifra que manda: más de 3,6 millones de euros en derechos municipales. Esta cifra queda alejada de los más de los 100 millones que le costará al estadio del Betis.

¿Qué es el Estudio de Ordenación del nuevo Sánchez-Pizjuán y cuándo se aprobará?

El Sevilla FC ha presentado en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla el Estudio de Ordenación, que es el documento que baja al detalle cómo se ejecuta la operación urbanística y qué transformación conlleva en la parcela del estadio. En otras palabras, el “manual de instrucciones” para que el nuevo Sánchez-Pizjuán encaje en el planeamiento y en la ciudad.

Según el propio documento, este Estudio debe pasar por una aprobación inicial en la Junta de Gobierno Local, previsiblemente antes de que acabe marzo o, como mucho, en alguna sesión ordinaria de abril. Igual que ha ocurrido con la propuesta vinculada al nuevo estadio Benito Villamarín, se describe una colaboración estrecha entre el Ayuntamiento y el club de Nervión para que el proyecto avance cuanto antes.

¿Qué cede el Sevilla al Ayuntamiento: aparcamiento público y más de 3,6 millones en juego?

El Estudio de Ordenación plantea que el Ayuntamiento vea satisfechos sus derechos edificatorios, es decir, la parte que le corresponde por la operación urbanística, mediante la cesión de una futura parcela bajo rasante destinada a aparcamiento público. “Bajo rasante” significa, directamente, subterráneo: el aparcamiento iría bajo la zona verde que rodeará al nuevo estadio. La documentación concreta que la parcela se cederá libre de cargas y totalmente construida, y que con ello se materializan los derechos patrimoniales municipales y el 10 por ciento de participación del Consistorio como administración actuante, cifrado en más de 3,6 millones de euros.

Para aterrizar las cifras, el Estudio también detalla superficies y parámetros urbanísticos del entorno del estadio, además de la compensación prevista por la pérdida de parte de la zona verde en Nervión.

Clave del proyecto Cifra y dato exacto Aforo del nuevo estadio 55.000 espectadores Participación municipal en la actuación 10 por ciento Valor de esa participación Más de 3,6 millones de euros Superficie del estadio en manos del Sevilla FC 27.437,71 metros cuadrados Superficie municipal entre huella catastral y recinto 2.639,96 metros cuadrados Zona verde que rodea al estadio 21.666,21 metros cuadrados Compensación de zona verde en Ciudad Deportiva 10.412 metros cuadrados Planeamiento vigente citado PGOU de 2006 Usos compatibles previstos en la fachada sur 30% de usos compatibles permitidos

Además, el documento señala que, bajo la nueva plaza prevista, habrá plantas de aparcamiento destinadas a necesidades ligadas a la actividad del estadio, como empleados del club o camiones de retransmisiones. Vamos, que el subsuelo se reparte entre el “aparcamiento de todos” y el aparcamiento de la logística que hace funcionar un día de partido (y lo que venga alrededor).

¿Cómo será el estadio: 55.000 asientos, huella más grande y una plaza para todo el año?

El proyecto, redactado por IDOM Consulting bajo la dirección de los arquitectos César Azcárate y Diego Rodríguez, parte de una idea clave: ampliar la huella del estadio aprovechando parte de los espacios públicos de la parcela donde se ubica. El objetivo se divide en dos: por un lado, mejorar y “poner en valor” el entorno, que ahora se describe como descuidado y poco cualificado; por otro, aumentar el aforo hasta 55.000 espectadores bajando la cota del terreno de juego, sin necesidad de aumentar la altura del estadio.

Una de las novedades más llamativas es la transformación de la explanada de Gol Sur en una gran plaza pública con uso permanente, no solo los días de partido. El documento insiste en que se quiere que ese espacio funcione los 365 días del año y deje de ser, básicamente, un aparcamiento puntual cuando el Sevilla juega en casa. Para conseguirlo, se prevé sombra generada por nuevas cubiertas y medidas para mitigar el efecto de isla climática, buscando reducir la temperatura media de la zona y hacer la plaza más habitable.

¿Dónde y cómo se amplía la huella del estadio en Nervión?

La ampliación de la huella del estadio se plantea en todo su perímetro, aunque principalmente hacia la explanada de Gol Sur, la que da a Eduardo Dato. Este cambio se apoya en lo recogido en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista): al existir un aumento de la edificabilidad de más del 10%, el planteamiento exige una actuación de mejora urbana para mantener el nivel dotacional de los equipamientos que se modifican. “Edificabilidad”, dicho en sencillo, es cuánto se puede construir o aprovechar en esa parcela según las reglas urbanísticas.

En paralelo, la actividad “de diario” se concentra sobre todo en la fachada sur del estadio, donde se ubicaría la mayor parte de ese 30% de usos compatibles permitidos. Se contempla que puedan aparecer terrazas con usos comerciales vinculadas al espacio público, accesibles peatonalmente y con vistas, con la idea de garantizar flujo y actividad permanente. También se propone permitir vuelos de cubierta para generar sombra sobre el espacio público, incluso con una estructura que pueda apoyar fuera de la envolvente del estadio para ampliar la cobertura y, combinada con arbolado, buscar zonas de mayor frescor.

¿Cómo se compensan las zonas verdes: por qué la Ciudad Deportiva entra en juego?

Según el PGOU de 2006, la parcela del estadio tiene uso dotacional para equipamientos y servicios públicos deportivos privados. El Estudio precisa que el Sevilla FC es titular de los 27.437,71 metros cuadrados que ocupa el estadio, y que los 2.639,96 metros cuadrados que quedan entre la huella de la parcela catastral y lo que abarca el recinto serían municipales. Alrededor, el suelo está calificado como espacios libres, zona verde, con 21.666,21 metros cuadrados.

Como el planteamiento incluye un cambio de calificación de parte de esa zona verde en el entorno del estadio, el documento recoge una compensación equivalente a 10.412 metros cuadrados en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, citando la dinámica de crecimiento urbano en el sector sureste del término municipal. Dentro de ese ámbito, se considera el frente norte como el más adecuado para reubicar las zonas verdes: se busca un espacio agradable para aficionados que acceden desde la estación de metro de Pablo de Olavide y también para futuros vecinos del barrio de Villanueva del Pítamo, con acceso a través de la Avenida Rectora Rosario Valpuesta Fernández. El texto subraya la necesidad de zonas verdes en esa zona de Sevilla para atender a la población que se está trasladando a áreas de expansión y a quienes ya usan las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Pasos prácticos para entender en qué te afecta si vives o te mueves por la zona

Si eres vecino de Nervión, pasas a menudo por Eduardo Dato o simplemente te interesa cómo cambia el entorno del estadio, hay varias cosas concretas que puedes vigilar desde ya, sin perderte en el idioma de los papeles.

Apunta el calendario: la aprobación inicial del Estudio se sitúa antes de que acabe marzo o, como máximo, en abril, en la Junta de Gobierno Local. Quédate con el “intercambio” principal: una parcela de aparcamiento público bajo rasante bajo la futura zona verde, ligada a una participación municipal de más de 3,6 millones de euros y el 10 por ciento correspondiente. Localiza el punto caliente de la obra: la ampliación de la huella se centra sobre todo en Gol Sur, en la explanada que da a Eduardo Dato, y allí se proyecta una plaza pública de uso los 365 días del año. Mira dónde se compensa lo verde: la compensación de 10.412 metros cuadrados se plantea en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, con protagonismo del entorno norte, conectado con el metro de Pablo de Olavide y la Avenida Rectora Rosario Valpuesta Fernández.

Con esas cuatro claves, el proyecto se entiende mucho mejor: no es solo “hacer un estadio nuevo”, sino reordenar suelo, usos, sombras, aparcamientos y zonas verdes entre Nervión y la Ciudad Deportiva, con números y superficies muy concretas encima de la mesa.