El nuevo estadio del Betis costará casi 100 millones menos: ya hay fecha para el inicio de las obras en un momento histórico del equipo en Europa League

José Miguel López Catalán confirma que el proyecto del estadio rebaja de forma notable su presupuesto tras varios cambios en la cubierta y la fachada. Además, anima a la afición a acudir a La Cartuja en un momento que considera clave para el club.

El Real Betis ha dado un paso importante en uno de sus proyectos más ambiciosos. El vicepresidente del club, José Miguel López Catalán, ha asegurado que las obras del Nuevo Benito Villamarín quedarán ajustadas en unos 170 millones de euros, lejos de los 262 millones que llegaron a plantearse en propuestas anteriores.

El nuevo Benito Villamarín rebaja su coste tras cambiar cubierta y fachada

Según explicó López Catalán, la adjudicación de la obra completa a Acciona ha sido posible después de optimizar elementos clave del proyecto, como la cubierta y la fachada. De ahí que el club haya conseguido acercarse al presupuesto que manejaba desde el principio.

El dirigente verdiblanco detalló que, tras un primer concurso que no convenció, se abrió un proceso de revisión de tres o cuatro meses junto a grandes constructoras como Sacyr, Acciona y Fomento. El objetivo estaba claro: volver al coste previsto y sacar adelante una obra viable.

Además, avanzó que las máquinas podrían empezar a moverse en dos o tres semanas. También insistió en que el equipo jugará esta temporada y dos más en La Cartuja mientras se completa un estadio que definió como “un espectáculo” y con “efecto bombonera”.

José Miguel López Catalán pide apoyo en La Cartuja y respalda a Pellegrini

Más allá de las obras, el vicepresidente quiso poner el foco en el presente deportivo. ¿Por qué? Porque este jueves el Betis se juega ante el Panathinaikos el pase a unos cuartos de final de la Europa League que nunca ha alcanzado.

En este sentido, animó a los aficionados a acudir a La Cartuja y recordó que el club ha puesto precios populares. Los socios, explicó, han podido activar su carné y, quienes no lo hayan hecho a tiempo, todavía pueden comprar entradas al mismo precio, aunque ya sin su asiento habitual. Incluso pueden llevar hasta cuatro acompañantes con tarifas reducidas.

López Catalán fue más allá y aseguró que el Betis vive “uno de los momentos más importantes de la historia” de la entidad. Por otro lado, también zanjó cualquier debate sobre Manuel Pellegrini. A su juicio, el técnico “se ha ganado la confianza” del club y cuentan con él para la próxima temporada, convencidos de que firmará un buen final de curso.