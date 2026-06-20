Madrid Sur se transforma por completo y confirma grandes marcas antes de finalizar su reforma

Ir a un centro comercial ya no es solo entrar, comprar algo rápido y salir con una bolsa que pesa más de lo previsto. En muchos barrios, también es quedar, comer, pasear o refugiarse cuando el tiempo decide ponerse dramático. En Puente de Vallecas, esa idea está a punto de cambiar bastante con la renovación del centro comercial Madrid Sur.

El complejo ya entra en la fase final de las obras y tiene confirmada más del 85 % de su superficie comercial. Según la información publicada por Revista Centros Comerciales, ya hay 20.072 metros cuadrados arrendados de un total comercializable de 23.676,8 metros cuadrados. Y, salvo giro inesperado de esos que siempre dan vidilla a cualquier obra, el final de los trabajos está previsto para octubre de este mismo año.

¿Cuándo terminan las obras del centro comercial Madrid Sur?

El calendario que maneja la constructora sitúa el fin de las obras en octubre de este mismo año. No se ha detallado un día concreto dentro de ese mes, pero el dato clave es que el proyecto ya se encuentra en su tramo final y con una ocupación comercial muy avanzada.

El avance no es menor: el centro comercial Madrid Sur ha alcanzado más del 85 % de ocupación de su superficie bruta alquilable. Dicho sin tecnicismos, esto significa que la mayor parte del espacio disponible para tiendas ya está comprometido antes de que se retiren los últimos andamios, que no es poca cosa en tiempos en los que cada metro cuadrado cuenta.

Cómo será el nuevo centro comercial en Puente de Vallecas

La remodelación triplicará la superficie comercial disponible antes de la reforma. El proyecto busca dejar atrás la imagen de un complejo antiguo y cerrado para abrirlo más al entorno urbano que rodea la Asamblea de Madrid, con un diseño más visible, más transitable y más conectado con el barrio.

El nuevo edificio incorporará pasillos dinámicos, terrazas exteriores con vistas panorámicas del skyline de la capital y la nueva Plaza Unión. Este espacio interior semiabierto está planteado como uno de los grandes puntos de encuentro social del barrio, algo así como el sitio donde uno queda pensando que solo va a mirar escaparates y acaba picando algo, que todos nos conocemos.

¿Qué tiendas abrirán en el nuevo Madrid Sur?

La dirección del proyecto ha apostado por operadores de gran consumo, precios competitivos y alta rotación. Es decir, tiendas con mucho movimiento, productos accesibles y una oferta pensada para compras frecuentes, un modelo que encaja con el perfil del sureste madrileño indicado en la información facilitada.

Entre las firmas confirmadas aparecen nombres nacionales e internacionales. La siguiente tabla recoge las principales aperturas y establecimientos mencionados:

Tipo de oferta Firmas confirmadas Dato destacado Moda y precios competitivos Pepco Abrirá en este complejo su tienda número 4.000 en Europa Ropa Terranova Será su mayor establecimiento en España Moda familiar Kiabi Ultima su llegada a la superficie ampliada Hogar y productos a precio reducido Action Ocupará un espacio destacado en la nueva Plaza Unión Restauración McDonald’s y 100 Montaditos McDonald’s contará con terraza exterior y 100 Montaditos abrirá en el acceso central Comercio ya presente o mencionado Game, Carrefour, Kiwoko, farmacia, Décimas, INSIDE y Dreamfit Forman parte de la oferta comercial y de servicios del complejo

Con esta mezcla, el centro comercial Madrid Sur refuerza tanto la parte de compras como la de ocio y restauración. La presencia de terrazas exteriores y de una zona central de acceso también apunta a un modelo más abierto, menos encerrado en sí mismo y más pensado para que el visitante se quede un rato.

Por qué la ocupación del 85 % es importante para el proyecto

Que el complejo tenga más del 85 % de su superficie ya ocupada antes de terminar las obras es una señal relevante para la viabilidad del proyecto. La cifra concreta es de 20.072 metros cuadrados arrendados sobre 23.676,8 metros cuadrados comercializables, lo que indica un nivel alto de interés por parte de las marcas.

Además, este dato llega en plena transformación del inmueble, con una reforma que no solo amplía metros, sino que cambia la forma de usar el espacio. En la práctica, el centro pasa de un modelo más cerrado a otro con más zonas de paso, espacios exteriores y áreas pensadas para permanecer, no solo para comprar y marcharse.

Qué mejoras energéticas tendrá el centro comercial Madrid Sur

La nueva edificación también incluirá soluciones bioclimáticas. Este término, que suena a folleto técnico con ganas de complicarnos la tarde, se refiere a medidas pensadas para adaptar mejor el edificio al clima y reducir el consumo energético.

La propiedad ha ejecutado una auditoría energética profunda. Según la información facilitada, esa revisión incluye la instalación a gran escala de paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas y la sustitución de los antiguos sistemas de climatización por plantas refrigeradoras de alta eficiencia.

Qué puede hacer el vecino antes de la apertura

Para los vecinos de Puente de Vallecas y del entorno de Madrid Sur, lo más práctico es tener localizadas las principales novedades: la nueva Plaza Unión, las terrazas exteriores, la zona de acceso central y las tiendas que ya están confirmadas. Así será más fácil orientarse cuando el complejo abra su nueva etapa comercial.

También conviene fijarse en el tipo de oferta que llega. Con firmas como Pepco, Action, Kiabi, Terranova, McDonald’s, 100 Montaditos, Game, Carrefour, Kiwoko, Décimas, INSIDE, Dreamfit y una farmacia, el centro comercial combinará compras del día a día, moda, restauración, ocio y servicios. Vamos, que la típica visita rápida puede acabar convirtiéndose en una ruta completa si uno entra sin reloj y con algo de hambre.