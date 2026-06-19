Más de 50 máquinas arcade y cuatro pistas de bolos llegan a la terraza del centro comercial Miramar en Fuengirola

La bolera se encuentra junto a la zona de restauración de la terraza, una ubicación pensada para combinar comida, ocio y entretenimiento en una misma visita. ¿El plan? Jugar una partida, ver un evento deportivo o alargar la tarde con alguna de las máquinas recreativas disponibles.

Según han explicado desde Miramar, este nuevo espacio aterriza con el objetivo de «transformar por completo» su oferta de ocio familiar. Y no es para menos: además de las pistas de bolos, el local suma una gran pantalla led para seguir eventos deportivos, mesas de billar, futbolín y máquinas de vending.

Para dar a conocer las instalaciones entre los primeros clientes, la bolera activó una «promoción de bienvenida» con 50 partidas gratuitas. Una forma directa de atraer al público y presentar este nuevo punto de encuentro en la terraza del centro comercial.

Qué ofrece la bolera de Miramar además de pistas profesionales y arcade

El nuevo Sould Park de Miramar no se limita a las partidas de bolos. También permite organizar eventos y cumpleaños, una opción especialmente interesante para familias que buscan una celebración con varias alternativas de entretenimiento en un mismo recinto.

Además, los más pequeños pueden «complementar la diversión» en otros espacios de la terraza del centro comercial. Entre ellos están el cine, las lonas de jumping, diferentes atracciones infantiles y la ludoteca Miramar Kids. Vamos, que aburrirse parece complicado.

Sould Park cuenta con cerca de 30 años de trayectoria y más de 32 establecimientos repartidos por España y Portugal. Su actividad incluye boleras, salas de camas elásticas, parques de atracciones y zonas dedicadas a juegos recreativos, lo que refuerza su presencia dentro del sector del ocio familiar.

Con esta apertura, Miramar suma un nuevo atractivo a su terraza exterior y amplía las posibilidades de entretenimiento para quienes buscan planes de ocio en Fuengirola sin salir del centro comercial.