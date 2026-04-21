Seguridad Social: la pensión de jubilación podrá reducirse hasta un 13% incluso para quienes hayan trabajado durante más de cuatro décadas

La jubilación anticipada voluntaria permite retirarse hasta dos años antes, pero con recortes en la cuantía de la pensión. Incluso las carreras laborales más largas se verán afectadas, mientras la Seguridad Social impulsa retrasar la salida del mercado laboral.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación y los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión siguen aumentando. Aun así, los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo pueden hacerlo de forma voluntaria, aunque tendrán que asumir coeficientes reductores que rebajan la prestación final. Y ojo, porque el ajuste puede ser relevante incluso para quienes han cotizado más de cuatro décadas.

Qué trabajadores pueden jubilarse con el 100% de la pensión en 2026

Antes de analizar los recortes, conviene tener claro cuál es la edad ordinaria de jubilación este año. Estos son los dos supuestos previstos:

A los 65 años, para quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más.

A los 66 años y 10 meses, para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses.

A partir de ahí, quien decida adelantar su retiro hasta un máximo de 24 meses deberá asumir una reducción en su pensión. ¿El motivo? La Seguridad Social aplica coeficientes reductores que van del 21% al 2,81% según los meses de anticipo y el tiempo cotizado.

Cuánto puede perder un trabajador si adelanta voluntariamente su jubilación

Las asociaciones de jubilados denuncian que estos coeficientes penalizan incluso a quienes acumulan carreras laborales muy largas:

Años cotizados Si adelanta 2 años Si adelanta 1 año 44 años y 6 meses o más 13% 4,75% Entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses 17% 5%

Así, un trabajador con 44 años y 6 meses o más cotizados perdería un 13% de su pensión si se jubila dos años antes. Si solo anticipa un año su retiro, el recorte sería del 4,75%.

En el caso de quienes hayan cotizado entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, la reducción es todavía mayor: del 17% si adelantan dos años la jubilación y del 5% si lo hacen un año antes. Vamos, que anticipar el retiro sale caro.

Por qué la Seguridad Social premia retrasar la jubilación frente al retiro anticipado

El objetivo de esta política es desincentivar la jubilación anticipada y favorecer la demorada. El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida implican que, si se mantiene la misma edad de retiro, la Seguridad Social tendría que pagar pensiones durante más tiempo.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los dos primeros meses de 2026 se registraron casi 69.000 nuevas altas en pensión de jubilación, y el 12,8% fueron demoradas voluntarias.

Quienes opten por retrasar su jubilación pueden elegir entre tres fórmulas: un incremento del 4% en su futura pensión por cada año completo trabajado después de la edad ordinaria, un pago único de entre 4.800 y 13.500 euros por año cotizado, o una opción mixta con ambas modalidades. ¿Compensa esperar? Esa será la cuenta que muchos trabajadores tendrán que hacer.