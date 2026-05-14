Qué pensión corresponde en 2026 a quienes han cotizado 15 años para jubilarse en España

Desde el 1 de enero de 2026 conviven dos métodos para calcular la base reguladora, y se aplicará el que resulte más favorable.

Calcular la pensión de jubilación con 15 años cotizados no es tan sencillo como mirar una cifra fija. En 2026, la cuantía dependerá de la base reguladora y del sistema de cálculo que más beneficie al futuro pensionista.

Para acceder a una pensión contributiva de jubilación es necesario haber cotizado al menos 15 años, siempre que dos estén dentro de los 15 años anteriores a la jubilación. Quien cumpla este requisito podrá cobrar pensión, aunque la cantidad final exigirá hacer números. Y sí, ahí está la clave.

Cómo se calcula la base reguladora de la pensión en 2026

Hasta 2025 solo existía una forma de calcular la base reguladora. Desde el 1 de enero de 2026, en cambio, se incorpora un segundo método dentro de la reforma de las pensiones impulsada por José Luis Escrivá.

El sistema antiguo divide las bases de cotización de los últimos 300 meses, es decir, 25 años, entre 350. El nuevo modelo ampliará de forma progresiva los periodos computables hasta llegar a 27 años. En 2026, este segundo cálculo toma las últimas 302 bases y las divide entre 352,33.

¿Qué método se aplica entonces? El más beneficioso para el interesado. La Seguridad Social comparará ambos sistemas y utilizará el que deje una base reguladora más alta.

Qué ocurre si no se han cotizado todos los meses exigidos

No todos los trabajadores tienen cotizados todos los meses que se usan para el cálculo. En estos casos, la Seguridad Social permite integrar lagunas de cotización con bases ficticias, salvo en autónomos.

En los hombres, los primeros 48 meses sin cotizar se cubren con el 100% de la base mínima y, desde el mes 49, con el 50%. En las mujeres, los cinco primeros años se integran al 100%, el sexto y séptimo al 80% y desde el octavo al 50%.

También se refleja la inflación en la base reguladora, excepto en los dos últimos años.

Cuánto se cobra de pensión de jubilación con 15 años cotizados

Una vez calculada la base reguladora, falta aplicar el porcentaje correspondiente. En 2026, los primeros 15 años cotizados dan derecho al 50% de esa base.

Por tanto, una persona que se jubile en 2026 con 15 años cotizados cobrará el 50% de su base reguladora. Si la cifra queda por debajo de la pensión mínima, podrá solicitar el complemento por mínimos, siempre que resida en España y no supere el límite de ingresos por otras actividades.

De cara a los próximos años, ambos métodos convivirán hasta 2044. A partir de entonces se aplicará el sistema de los mejores 27 años dentro de los últimos 29.