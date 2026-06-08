Los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tendrán que revisar este cambio de la DGT en 2026

La renovación del permiso de conducir en 2026 introduce cambios importantes para los conductores de más edad. Los nacidos entre 1956 y 1961 deberán prestar especial atención a los nuevos plazos, los controles médicos y la exención de tasas a partir de los 70 años.

A partir de 2026, la Dirección General de Tráfico ajusta la renovación del carnet de conducir para reforzar la seguridad vial sin fijar una edad máxima para dejar de conducir. Esto quiere decir que cumplir años no implica perder el permiso, pero sí pasar revisiones con mayor frecuencia cuando se llega a determinadas edades.

La DGT cambia la renovación del carnet de conducir para mayores de 65 años

El principal cambio afecta a los conductores que cumplen 65 años. En este caso, el permiso deja de renovarse cada diez años y pasa a tener una vigencia más corta, siempre vinculada al resultado del reconocimiento médico obligatorio.

¿Y qué supone esto? Pues que los controles serán más frecuentes para comprobar que el conductor mantiene las capacidades físicas, sensoriales y cognitivas necesarias para circular con seguridad. La norma no retira el carnet por edad, pero sí exige acreditar la aptitud en centros autorizados. Los puntos clave quedan así:

Desde los 65 años, los permisos de coche y moto se renuevan por un máximo de 5 años.

En permisos profesionales de camión y autobús, la vigencia máxima será de 3 años.

A partir de los 70 años, no se paga la tasa administrativa de renovación.

El reconocimiento médico sigue siendo obligatorio y debe abonarse.

Qué deben saber los conductores nacidos entre 1956 y 1961 en 2026

Los nacidos en 1961 cumplen 65 años en 2026, por lo que entran en el nuevo régimen de renovaciones más frecuentes. En lugar de mantener el plazo general de diez años, deberán renovar el permiso cada cinco años si se trata de licencias de coche o moto.

Por otro lado, los conductores nacidos en 1956 alcanzan los 70 años en 2026. En su caso, si les toca renovar el carnet durante ese año, quedarán exentos del pago de la tasa administrativa. Eso sí, el reconocimiento médico seguirá siendo imprescindible, ya que es la prueba que determina si pueden continuar conduciendo.

No hay retirada automática del permiso de conducir por cumplir años

Uno de los puntos que más dudas genera es si la DGT puede retirar el carnet al llegar a cierta edad. La respuesta es clara: no existe una retirada automática por cumplir 65, 70 o más años.

El permiso solo puede perderse si no se supera el reconocimiento médico, si existen limitaciones incompatibles con la conducción o si hay una retirada administrativa o judicial. Mientras el conductor supere las pruebas de visión, audición, reflejos, coordinación y capacidades cognitivas, podrá seguir renovando su carnet.