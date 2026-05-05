La DGT prepara un cambio clave: los jóvenes podrán sacarse el carnet con 17 años desde 2028

La Dirección General de Tráfico trabaja en la adaptación de un nuevo modelo europeo que permitirá obtener el permiso B a los 17 años. Eso sí, hasta cumplir los 18, estos conductores tendrán que ir siempre acompañados.

La medida forma parte de la Directiva Europea 2025/2205, que busca unificar los permisos de conducción en los países de la Unión Europea. España deberá incorporar esta normativa antes del 26 de noviembre de 2028, por lo que la DGT ya ha creado un grupo de trabajo para estudiar su aplicación.

La DGT permitirá sacarse el carnet de conducir a los 17 años con acompañante obligatorio

El cambio más importante es que los jóvenes podrán aprobar el examen del permiso de conducir de la clase B antes de alcanzar la mayoría de edad. En la práctica, esto supone adelantar un año el acceso al carnet, aunque con una condición clara: no podrán circular solos.

Este sistema se inspira en el conocido como modelo alemán de conducción acompañada. El permiso llevará en la parte trasera el código 98.02, que identificará que el conductor tiene 17 años y que debe ir acompañado hasta cumplir los 18.

¿Significa esto que cualquier joven podrá conducir como si ya fuera mayor de edad? No exactamente. La clave está en que el asiento del copiloto tendrá que estar ocupado por una persona que pueda darle indicaciones y actuar como apoyo durante la conducción. Vamos, que no será “sacarse el carnet y salir solo a la carretera”.

Qué requisitos deberá cumplir el acompañante de los jóvenes conductores de 17 años

La normativa europea también fija condiciones para quienes acompañen a estos conductores noveles. No se trata solo de sentarse al lado, sino de asumir una responsabilidad directa en la seguridad vial. Los requisitos principales serán los siguientes:

Tener al menos 24 años.

Contar con un permiso de conducción válido para el vehículo correspondiente.

Haber obtenido ese permiso en la Unión Europea con una antigüedad mínima de cinco años.

No haber perdido el carnet de conducir en el país de expedición durante los últimos cinco años.

Respetar las normas de circulación, incluidas las relativas al consumo de alcohol o drogas.

Además, cada Estado miembro podrá establecer condiciones adicionales. Por ejemplo, limitar el número de acompañantes autorizados para cada joven conductor o añadir controles específicos dentro de su territorio.

En caso de accidente o control de tráfico, las autoridades podrán realizar comprobaciones tanto al conductor como a la persona que lo acompaña.

El nuevo carnet para jóvenes no se aplicará igual a camiones y vehículos pesados

La posibilidad de extender este modelo a los vehículos pesados fue uno de los puntos más debatidos. Según la información facilitada, España no contempla aplicar esta opción a los camiones dentro de la hoja de ruta de la DGT.

La directiva europea deja esta decisión en manos de cada país. Si un Estado decide permitir la conducción acompañada en vehículos del grupo 2, solo podrá aplicarse dentro de su propio territorio nacional.

Con este cambio, la DGT busca facilitar el acceso temprano al permiso, especialmente a jóvenes de zonas despobladas o a quienes necesiten desplazarse por estudios. Eso sí, siempre bajo supervisión hasta cumplir los 18 años.