El invento inspirado en una planta para bajar la temperatura de tu casa hasta 9,5 °C y generar electricidad con la lluvia

En verano, cualquier pared al sol puede convertirse en un pequeño radiador doméstico, y eso se nota dentro de casa. Luego llega el aire acondicionado, hace su trabajo y, de paso, deja la factura preparada para el susto. En ese contexto aparece BRIDGE skin, un nuevo revestimiento inteligente para edificios desarrollado por investigadores de la City University of Hong Kong.

La tecnología funciona como una piel artificial que puede colocarse en tejados y paredes.

Reducir la temperatura de viviendas y fachadas hasta 9,5 °C en verano. Además, cuando llueve puede generar pequeñas cargas eléctricas, así que el edificio no solo se protege del calor, también aprovecha el chaparrón.

¿Qué es BRIDGE skin y por qué se inspira en la planta Tillandsia?

BRIDGE skin es un recubrimiento pensado para la envolvente del edificio, es decir, para esas superficies que separan el interior de una vivienda u oficina del exterior: fachadas, cubiertas, paredes y tejados. La idea es que actúe como una piel artificial capaz de responder tanto al sol como a la lluvia.

El diseño está inspirado en la estructura por capas de la planta aérea Tillandsia. Esta planta es capaz de gestionar la humedad y adaptarse a condiciones ambientales exigentes, y esa lógica se ha trasladado al material mediante una arquitectura estratificada, una forma sencilla de decir que el revestimiento funciona por capas con tareas distintas.

El avance ha sido presentado por el JC STEM Lab of Circular Bio-economy, dirigido por el profesor Lee Duu-Jong, del Departamento de Ingeniería Mecánica de la City University of Hong Kong. En el proyecto también ha colaborado el profesor Wang Zuankai, de la Hong Kong Polytechnic University.

Cómo enfría paredes y tejados hasta 9,5 °C en verano

La principal virtud de este revestimiento es que combina dos funciones en un mismo material: enfriamiento pasivo bajo el sol y captación de energía durante la lluvia. Enfriamiento pasivo significa que ayuda a bajar la temperatura sin depender directamente de un sistema mecánico como un aparato de aire acondicionado.

Para conseguirlo, BRIDGE skin refleja más del 95 % de la energía solar y expulsa calor mediante radiación infrarroja hacia el espacio. Dicho de forma menos técnica: rebota gran parte del calor que llega del sol y libera parte del calor acumulado, en lugar de dejar que la fachada se convierta en una plancha.

Función del revestimiento Qué hace Resultado práctico Reflejo solar Refleja más del 95 % de la energía solar Reduce el calentamiento de la superficie Radiación infrarroja Expulsa calor hacia el espacio Ayuda al enfriamiento pasivo Gestión del agua Acelera el desplazamiento de las gotas Favorece la autolimpieza Almacenamiento de carga Aprovecha el impacto de la lluvia Genera pequeñas cargas eléctricas

Gracias a este comportamiento, las superficies tratadas pueden situarse hasta 9,5 °C por debajo de la temperatura ambiente. En la práctica, esto podría reducir la necesidad de usar aire acondicionado en viviendas, oficinas y edificios urbanos durante los meses más cálidos, que no es poca cosa cuando el calor aprieta y el contador eléctrico va a su ritmo.

Por qué la estructura por capas es la clave del invento

El funcionamiento de BRIDGE skin se apoya en su arquitectura estratificada. La capa exterior gestiona el contacto con las gotas de agua, acelera su desplazamiento y favorece la autolimpieza, algo útil para mantener la superficie activa sin convertir cada fachada en una tarea pendiente más.

Las capas internas, por su parte, se encargan de reflejar la luz solar, disipar el calor y almacenar carga eléctrica. Por lo tanto, cada parte del recubrimiento tiene una misión concreta: unas capas lidian con el agua y otras con el calor y la energía.

Esta combinación es lo que permite unir en un solo material dos capacidades que hasta ahora resultaban difíciles de integrar juntas. Por un lado, enfría bajo el sol; por otro, aprovecha los episodios de lluvia para producir pequeños pulsos eléctricos.

Cómo genera electricidad cuando llueve

El sistema también saca partido a la lluvia. Cuando las gotas impactan sobre la superficie del revestimiento, producen pulsos eléctricos suficientes para alimentar pequeños dispositivos.

No hablamos de convertir una tormenta en una central eléctrica doméstica, que sería pedirle demasiado al chaparrón. La aplicación planteada es más concreta: alimentar pantallas LCD o sensores inalámbricos de bajo consumo usados en edificios inteligentes.

Estos sensores inalámbricos son dispositivos que pueden enviar información sin cables y con poca energía. En un edificio inteligente, este tipo de tecnología puede formar parte de sistemas que recogen datos o ayudan a gestionar mejor el funcionamiento del inmueble.

Cómo podría usarse en viviendas, oficinas y rehabilitación energética

Otra ventaja importante es que BRIDGE skin puede aplicarse como una pintura sobre cubiertas y fachadas ya existentes. Esto facilita su posible uso en proyectos de rehabilitación energética, es decir, actuaciones para mejorar el comportamiento de un edificio y reducir su consumo.

Antes de pensar en grandes obras, la información disponible apunta a un uso práctico sobre superficies ya construidas. Para entender dónde tendría más sentido, conviene fijarse en estos puntos:

Priorizar cubiertas y fachadas expuestas al sol durante los meses más cálidos. Valorar su aplicación en viviendas, oficinas y edificios urbanos donde el calor aumente el uso del aire acondicionado. Tener en cuenta su doble función: reducir temperatura y generar pequeñas cargas eléctricas con lluvia. Considerar su utilidad en edificios inteligentes con sensores inalámbricos de bajo consumo o pantallas LCD.

En consecuencia, la propuesta convierte la envolvente del edificio en una infraestructura activa. Ya no sería solo una pared que aguanta el sol y la lluvia como puede, sino una superficie capaz de proteger frente al calor, ayudar a reducir el consumo eléctrico y aprovechar recursos naturales como el sol y la lluvia.