Un guarda rural muestra un pinar con restos secos y critica que los incendios forestales se atribuyan solo al cambio climático

El vídeo enseña acículas, ramas y troncos acumulados en un monte sin identificar. El MITECO relaciona los grandes fuegos con el clima y el abandono rural.

Una grabación difundida por Guardería Rural y recogida el 30 de julio de 2026 muestra a un guarda recorriendo un pinar. El hombre levanta capas de acícula seca, las hojas del pino, y señala ramas, troncos y restos forestales entre los árboles. Con tono irónico, repite «Esto es cambio climático» y critica que los incendios forestales se expliquen únicamente por las altas temperaturas. La información publicada no identifica la ubicación exacta ni aporta el plan de gestión de ese monte.

El vídeo muestra combustible vegetal, pero no demuestra por sí solo el origen de los incendios forestales

Las imágenes muestran material vegetal seco distribuido por el suelo y varios montones de restos leñosos. Ese material puede alimentar las llamas cuando aparece una fuente de ignición y existe continuidad entre los combustibles. La denuncia conecta con medidas preventivas como las 300 cabras contra los incendios, empleadas para reducir vegetación en Soto del Real. Sin embargo, una grabación de un único pinar no explica todos los incendios ni determina qué factor causó un fuego concreto.

Tampoco se conocen la propiedad del terreno, la fecha de los trabajos forestales o el tratamiento previsto para los restos. El vídeo no aclara si la madera estaba abandonada, pendiente de retirada, destinada a trituración o integrada en una actuación técnica. El material de partida no aporta una declaración oficial que atribuya todos los incendios exclusivamente al clima. Esas ausencias impiden presentar las imágenes como una prueba general contra la influencia del cambio climático. Sí permiten recoger una denuncia concreta y pedir información a la administración o al propietario responsable.

El MITECO vincula el calentamiento y el abandono rural con los grandes incendios

La documentación oficial del MITECO no presenta ambos factores como incompatibles. El ministerio señala que el calentamiento global genera condiciones de mayor riesgo para los incendios forestales. También indica que la falta de gestión aumenta la continuidad y la cantidad de vegetación acumulada en el monte. Según el documento, una menor gestión eleva el riesgo de grandes incendios y sus impactos. Esa visión coincide con iniciativas como las 70.000 ovejas de Santiago-Pontones, utilizadas para mantener monte público mediante pastoreo extensivo.

Las Orientaciones Estratégicas para la Gestión de Incendios Forestales, aprobadas el 28 de julio de 2022, siguen el mismo planteamiento. El texto relaciona los grandes fuegos con el cambio climático y el abandono rural. También propone gestionar el combustible vegetal, ordenar el territorio y mantener paisajes en mosaico que dificulten la propagación. La coordinación entre las políticas forestales, agrarias y de protección civil completa esa respuesta preventiva.

Una cosa es iniciar el fuego y otra determinar su velocidad e intensidad

Protección Civil distingue entre igniciones naturales, como los rayos, y causas humanas, sean accidentales, negligentes o intencionadas. Esa clasificación responde a quién o qué inicia el fuego. No explica por sí sola la velocidad, la intensidad o la superficie que puede alcanzar después. El calor, la sequedad, el viento, la pendiente y la estructura de la vegetación condicionan el comportamiento de las llamas. Cada incendio necesita una investigación específica antes de atribuir responsabilidades.

El debate pierde precisión cuando una sola causa pretende explicar todas las fases. La ignición, las condiciones meteorológicas y la carga de combustible son elementos distintos, aunque puedan actuar simultáneamente. Un monte gestionado tampoco queda libre de incendios, pero determinadas actuaciones pueden reducir la continuidad vegetal o facilitar la respuesta. Los Canadair de hasta 6.000 litros actúan después del inicio y apoyan a los equipos terrestres. Esa respuesta no sustituye la prevención durante los meses previos.

La prevención exige gestionar el monte y evaluar cada actuación con criterios técnicos

La gestión preventiva puede combinar tratamientos del combustible, pastoreo y mantenimiento de zonas estratégicas. Cada medida debe responder a una planificación técnica, a la normativa y a las características del ecosistema. Gestionar tampoco significa retirar indiscriminadamente toda la vegetación del suelo. La evaluación debe considerar la cantidad, disposición, humedad y continuidad del combustible, además del riesgo para personas, viviendas e infraestructuras.

El vídeo resulta útil al recordar que la prevención se desarrolla durante todo el año y no comienza cuando aparecen las llamas. No demuestra que el cambio climático carezca de influencia ni que exista una única política responsable. La reclamación debe centrarse en conocer dónde está el monte, quién lo gestiona, qué actuación se realizó y qué tratamiento recibirán los restos.

Las Orientaciones Estratégicas del MITECO integran el calentamiento, el abandono rural y la acumulación de vegetación dentro de una misma política preventiva.