Lamine Yamal emociona al contar cómo su madre consiguió comprarle una PlayStation trabajando en McDonald’s

Las declaraciones pertenecen a Revolució 304, estrenado en 3Cat en marzo de 2025 y recuperado por Barça Play en junio de 2026.

Lamine Yamal habló de su infancia en Revolució 304, emitido por primera vez en 3Cat el 18 de marzo de 2025. El testimonio ha recuperado actualidad después de que el FC Barcelona incorporara la producción a Barça Play el 20 de junio de 2026. En la entrevista, el futbolista cuenta que su madre, Sheila Ebana, trabajaba en un McDonald’s. También explica que las dificultades económicas nunca apagaron la ilusión con la que vivía su infancia.

Sheila Ebana convirtió su trabajo diario en el principal apoyo de Lamine

El jugador no presenta aquellos años como una historia centrada solo en el dinero. Su recuerdo se fija en el tiempo, la estabilidad y la atención que su madre intentaba ofrecerle. Cuando Sheila llegaba a casa, hablaba con él, preparaba la comida y volvía a marcharse para continuar trabajando. Esa rutina diaria convirtió a su madre en una referencia constante. Lamine valora especialmente que consiguiera proteger su niñez de las preocupaciones económicas que ella afrontaba.

El empleo en el restaurante contribuyó a sostener una casa con recursos limitados mientras él estudiaba y acudía a los entrenamientos. Los horarios obligaban a organizar cada jornada para atender el trabajo, la comida y las necesidades del niño. El detalle laboral permite comprender que su carrera no empezó en los grandes estadios, sino en una familia sostenida por el esfuerzo cotidiano. El vínculo también permite contextualizar el peso laboral de la cadena. Talent24h informó de seis nuevas aperturas de McDonald’s que sumaron 248 puestos durante 2025.

La PlayStation simboliza una infancia feliz pese a los pocos recursos

Entre los recuerdos que conserva aparece una PlayStation que su madre logró comprarle. El valor de aquel regalo no estaba únicamente en la consola ni en su precio. Para Lamine, representaba las horas de trabajo necesarias para ofrecerle una celebración especial. En una casa con pocos recursos, los pequeños detalles adquirían una importancia enorme. Las fiestas se vivían con ilusión porque cada obsequio llevaba detrás una decisión, un ahorro y una renuncia de Sheila.

El futbolista sostiene que ahora puede ofrecerle a su madre una vida muy distinta, pero no devolverle de forma equivalente todo lo recibido. Su agradecimiento abarca el esfuerzo, el cuidado y la capacidad de hacerle sentir protegido cuando la economía familiar era ajustada. El éxito posterior ha cambiado sus posibilidades materiales. No ha modificado el significado que concede a aquellos años ni el lugar que Sheila ocupa en su historia personal y deportiva.

Antes de La Masia, su vida transcurría entre Granollers, Rocafonda y La Torreta

Antes de convertirse en una figura del fútbol, Lamine repartía sus días entre Granollers, Rocafonda, el colegio y los entrenamientos. En La Torreta todavía no existía ninguna certeza sobre su futuro profesional. Era un niño que jugaba al fútbol mientras su familia intentaba mantener una rutina estable. Nadie podía asegurar que terminaría llegando a la élite. El esfuerzo de su madre se produjo, por tanto, antes de que existiera una recompensa deportiva o económica garantizada.

Sheila decidió mantenerse cerca y organizar su trabajo para que pudiera continuar progresando. Ese acompañamiento permitió enlazar el fútbol de base con una oportunidad formativa mayor. Esta es una de otras historias de esfuerzo familiar, como la de un joven agricultor que convirtió 50 gallinas en una granja propia. Son trayectorias distintas, pero ambas muestran el peso del entorno cercano cuando un proyecto comienza con recursos limitados y sin garantías de éxito.

La entrada en La Masia a los doce años cambió la rutina familiar

El gran cambio llegó cuando Lamine ingresó en La Masia con doce años. Separarse de casa a esa edad exigía madurez y una red familiar capaz de acompañarlo. La distancia modificó la rutina, pero no eliminó el apoyo de Sheila. El jugador relaciona esa presencia con su capacidad para recordar de dónde viene y valorar las cosas sencillas. La nueva etapa aumentó sus posibilidades deportivas, aunque también le obligó a crecer lejos de su entorno habitual.

El documental sitúa esta historia personal dentro de un relato más amplio sobre Rocafonda, la diversidad y la igualdad de oportunidades. La entrevista muestra que el esfuerzo familiar no eliminó las dificultades económicas, aunque permitió que Lamine mantuviera abiertas sus opciones deportivas. El recuerdo de Sheila ocupa el centro emocional de su intervención.

La producción puede verse en 3Cat y en Barça Play, donde volvió a publicarse en junio de 2026. Ese marco evita reducir el testimonio a una anécdota sobre un regalo. La experiencia familiar queda vinculada a las oportunidades que reciben los jóvenes de barrios populares y al apoyo necesario para aprovecharlas.