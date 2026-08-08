Una boya de Mallorca registró 32,1 ºC y las olas de calor marinas afectaron al 98% del Mediterráneo

Copernicus sitúa enero-junio de 2026 como el tercer primer semestre más cálido. La ESA detectó anomalías de hasta 8 ºC.

Una boya situada en la bahía de Pollença, en Mallorca, registró 32,1 ºC en la superficie del agua durante julio de 2026. La lectura refleja un extremo local, no la media de toda la cuenca. Copernicus Marine sitúa esa media en 18,07 ºC entre enero y junio. Fue el tercer primer semestre más cálido de la serie, únicamente superado por 2024 y 2025. El episodio llega después de seis meses con olas de calor marinas extendidas por casi todo el Mediterráneo. Sus efectos alcanzan las costas y los ecosistemas.

Los 32,1 ºC de Pollença son una lectura local, no la media del mar

El dato de Pollença corresponde a un punto concreto y puede variar según la profundidad del sensor, la hora, el viento y la circulación. Por ello, no debe compararse directamente con la media satelital de una cuenca tan extensa. La temperatura cerca de la costa también puede alejarse de la registrada en mar abierto. La referencia al Caribe ilustra el calor alcanzado en esa zona, pero no significa que ambos mares tengan la misma temperatura media.

El calentamiento ya había dejado señales antes del pleno verano. Puertos del Estado informó de récords mensuales en buena parte de sus boyas durante mayo de 2026. Doce de las 15 boyas exteriores y seis de las 14 costeras marcaron sus máximos históricos para ese mes. Mahón llegó a 26,58 ºC el día 27 y Dragonera alcanzó 26,2 ºC tres días después. Estas cifras muestran que el mar acumuló calor con antelación. El contraste también explica el interés por las playas del norte, donde el agua suele ofrecer mayor sensación de frescor.

Copernicus detecta olas de calor marinas en casi toda la cuenca

El balance de Copernicus Marine confirma que el episodio rebasa una medición puntual. Las olas de calor marinas afectaron al 98% del Mediterráneo durante el primer semestre de 2026. Cerca del 80% de la cuenca soportó condiciones fuertes, severas o extremas. Al terminar junio, alrededor del 82% del océano mundial había experimentado algún grado de ola de calor marina. La extensión resulta especialmente significativa porque incluye episodios de distinta intensidad y duración.

Los satélites aportaron otra referencia el 29 de junio de 2026. La Agencia Espacial Europea observó anomalías de hasta 8 ºC respecto al promedio de 1991-2020. Los mayores aumentos aparecieron frente al sur de Francia, alrededor de Córcega y Cerdeña, y junto a la península italiana. Esos 8 ºC expresan una desviación frente a la climatología, no la temperatura absoluta del agua. El mapa combina datos de Copernicus Marine con la serie satelital climática de la ESA.

El agua tan cálida aumenta el bochorno y reduce el alivio nocturno

Un Mediterráneo muy caliente no genera por sí solo una ola de calor atmosférica. También influyen la circulación, la estabilidad y la persistencia de masas de aire cálido. Sin embargo, el agua muy cálida durante la noche favorece la humedad y dificulta el descenso térmico en zonas costeras. El resultado puede ser un ambiente más bochornoso y un descanso peor durante los episodios de calor extremo. En noches con poco viento, el litoral pierde parte del alivio que normalmente aporta el mar.

La coincidencia entre mar y atmósfera quedó reflejada en el balance de junio. Copernicus Climate Change Service situó la temperatura media global del aire en 16,54 ºC. Fue el segundo junio más cálido registrado y quedó 1,39 ºC por encima del nivel preindustrial estimado. La superficie marina fuera de las regiones polares también marcó su junio más cálido, con 20,86 ºC de media. Ambos indicadores muestran una acumulación sostenida de calor durante 2026, aunque corresponden a ámbitos y métodos diferentes.

Los ecosistemas marinos afrontan más estrés y menos tiempo para recuperarse

Las olas de calor marinas someten a especies y hábitats a un estrés térmico prolongado. La red científica MedECC ha documentado mortalidades masivas de corales, esponjas, moluscos y otros organismos costeros. Parte de estos episodios se relaciona con el calor marino y con infecciones por patógenos. También se han observado cambios en la distribución de especies y una mayor presencia de organismos tropicales no autóctonos. La repetición de estos episodios reduce el tiempo disponible para que los hábitats se recuperen. La fauna marina en las playas puede cambiar, aunque cada avistamiento exige una explicación específica.

La tendencia de fondo aumenta la preocupación. UNEP/MAP, el programa mediterráneo de Naciones Unidas, señala que la región se calienta un 20% más rápido que la media mundial. MedECC proyecta que la temperatura superficial del mar suba entre 2,7 y 3,8 ºC hasta 2100 con emisiones muy altas. Bajo un escenario intermedio, el incremento quedaría entre 1,1 y 2,1 ºC.

La cifra cercana a 5,5 ºC corresponde al aire regional con emisiones muy altas, no al calentamiento previsto del agua.