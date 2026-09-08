Nemo Reporter desaconseja el híbrido enchufable sin carga habitual

David Jiménez alerta del coste de combinar motor térmico y batería. Su mensaje llega cuando las ventas de PHEV crecen un 36,4% en España, aunque los datos obligan a matizar su afirmación sobre la fiabilidad.

David Jiménez, creador de contenido sobre automoción conocido como Nemo Reporter, ha reabierto el debate sobre los híbridos enchufables con un vídeo publicado en Instagram el pasado 24 de agosto. En él desaconseja comprar uno de estos vehículos sin analizar antes cómo se va a utilizar y recuerda que combinan un motor de combustión con una batería, un sistema eléctrico y la posibilidad de conectarse a la red.

La consecuencia para quien esté pensando en cambiar de coche no es que todos los PHEV deban descartarse. El aviso obliga a comprobar dos cuestiones antes de pagar por esta tecnología: si habrá un punto de carga habitual y cuántos kilómetros podrán hacerse realmente en modo eléctrico. Talent24h ya ha analizado otros modelos híbridos enchufables que combinan ambas tecnologías y muestran hasta qué punto el funcionamiento puede variar según el vehículo.

El debate coincide además con un mercado claramente al alza. Según los últimos datos publicados por ANFAC, entre enero y agosto de 2026 se matricularon en España 108.958 vehículos híbridos enchufables, un 36,4% más que durante el mismo periodo de 2025. Solo en agosto fueron 10.378 unidades, un 24,9% más interanual.

La advertencia llega cuando los híbridos enchufables venden cada vez más

La crítica de Jiménez parte fundamentalmente de la complejidad de esta tecnología. Un híbrido enchufable incorpora un motor de combustión como el de un vehículo convencional, pero suma una batería de mayor capacidad, uno o varios motores eléctricos y un sistema de carga exterior.

Esto permite recorrer determinados desplazamientos utilizando exclusivamente electricidad y conservar, al mismo tiempo, el motor térmico para trayectos más largos. Sin embargo, también significa que el automóvil integra más elementos que otros sistemas de propulsión más sencillos.

Ese es uno de los argumentos empleados por Nemo Reporter para cuestionar su compra. Desde su experiencia considera que un PHEV puede reunir algunas de las ventajas de un eléctrico y de un coche de combustión, pero también los costes y posibles problemas asociados a ambos sistemas.

Su recomendación no puede interpretarse como una regla aplicable a todos los modelos. La fiabilidad, el mantenimiento, la garantía de la batería y el coste de una eventual reparación dependen del fabricante y del vehículo concreto.

Jiménez también pone el foco en el precio. El ahorro en combustible únicamente puede compensar una mayor inversión inicial cuando el conductor utiliza con frecuencia el modo eléctrico. El resultado cambia si el coche pasa la mayor parte de su vida circulando con gasolina y la batería apenas se conecta a la red.

Por eso, disponer de un lugar donde enchufarlo resulta especialmente importante. Para quienes viven en edificios comunitarios, Talent24h explicó recientemente que el Tribunal Supremo ha respaldado la posibilidad de instalar un punto de recarga en una plaza individual sin necesidad de obtener previamente el permiso de la comunidad, aunque sí debe realizarse la comunicación correspondiente.

Los datos de fiabilidad necesitan una importante matización

Uno de los argumentos utilizados en torno a los híbridos enchufables es que su mayor complejidad puede traducirse en más incidencias. Existen datos que apuntan en esa dirección, aunque deben interpretarse correctamente.

El estudio de calidad inicial de J.D. Power correspondiente a 2025 registró 237 problemas por cada 100 vehículos híbridos enchufables. La cifra fue superior a los 212 detectados en vehículos eléctricos de batería, los 196 de los híbridos convencionales y los 184 correspondientes a modelos de gasolina.

Sin embargo, esto no significa que todos los PHEV sufran más averías mecánicas durante su vida útil. El estudio fue realizado en Estados Unidos y analiza las incidencias comunicadas durante los primeros 90 días de propiedad.

La investigación tampoco se limita a motores, baterías o cajas de cambio. J.D. Power contabiliza problemas relacionados con elementos como el sistema multimedia, las pantallas, la conectividad, los controles interiores, los asistentes a la conducción o el climatizador.

Por tanto, el dato sí permite señalar que los híbridos enchufables obtuvieron un peor resultado en aquella medición concreta, pero no demuestra que todos los modelos disponibles actualmente sean menos fiables a largo plazo.

La carga frecuente sí cambia radicalmente el resultado de un PHEV

Donde existen evidencias más claras es en la importancia de cargar regularmente el vehículo. La Comisión Europea detectó importantes diferencias entre el consumo homologado de determinados híbridos enchufables y el registrado durante su utilización real.

En los PHEV matriculados por primera vez en 2021 analizados por Bruselas, las emisiones reales de CO₂ fueron de media 3,5 veces superiores a los valores obtenidos en laboratorio. La Comisión relacionó buena parte de esta diferencia con una utilización del modo eléctrico inferior a la contemplada durante la homologación.

El dato no puede trasladarse directamente a todos los vehículos vendidos en 2026, puesto que procede de modelos matriculados años atrás y los métodos de homologación han evolucionado. No obstante, demuestra que un híbrido enchufable pierde buena parte de sus ventajas cuando no se conecta periódicamente.

El conductor que dispone de cargador en casa y realiza diariamente trayectos compatibles con la autonomía eléctrica puede utilizar durante gran parte del tiempo muy poco combustible. El escenario cambia para quien no tiene dónde enchufarlo y circula habitualmente utilizando el motor térmico.

La etiqueta Cero tampoco significa que el coche siempre compense

Otro elemento que ha impulsado estos vehículos es su clasificación ambiental. Actualmente, la DGT concede el distintivo Cero a los vehículos híbridos enchufables que acreditan una autonomía mínima de 40 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico.

La etiqueta puede proporcionar determinadas ventajas de movilidad dependiendo del municipio, pero no indica cuánto va a consumir realmente el vehículo ni si el precio pagado se recuperará mediante el ahorro de combustible.

El coste final puede variar también en función de las ayudas disponibles. Los compradores interesados en un vehículo electrificado deben comprobar antes qué programas están vigentes y qué requisitos establece cada uno. Talent24h ha explicado cómo funciona el Plan Auto+ para coches eléctricos, donde la cuantía puede variar según la tecnología, el precio y otras características del vehículo.

Por tanto, comparar únicamente el precio de compra entre un PHEV y un modelo de gasolina tampoco permite saber cuál resulta económicamente más interesante. Hay que añadir combustible, electricidad, financiación, seguro, mantenimiento, posibles ayudas y valor de reventa.

Cuándo puede tener sentido comprar un híbrido enchufable

La advertencia de Nemo Reporter pone sobre la mesa una cuestión que muchas veces queda en segundo plano durante la compra. El PHEV necesita un patrón de utilización relativamente concreto para aprovechar todo su potencial.

Puede tener sentido para un conductor que realiza diariamente desplazamientos cortos o medios, dispone de un punto donde cargarlo prácticamente todos los días y, al mismo tiempo, necesita realizar viajes largos sin depender de una infraestructura de recarga rápida.

La situación es diferente para quien aparca siempre en la calle, apenas tendrá oportunidades de conectar la batería o utiliza regularmente el coche durante cientos de kilómetros. En esos casos puede resultar más razonable comparar el coste con un híbrido convencional, un gasolina eficiente o un vehículo eléctrico con autonomía suficiente.

La recomendación de David Jiménez debe entenderse, por tanto, como una advertencia basada en su propia experiencia y no como una conclusión general sobre todos los PHEV. Los datos disponibles sí respaldan una idea concreta: un híbrido enchufable tiene muchas más posibilidades de compensar cuando se carga con frecuencia y la mayor parte de los desplazamientos cotidianos pueden realizarse utilizando electricidad.