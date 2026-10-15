Lidl anuncia más de 100 empleos en España con la apertura de cinco nuevos supermercados durante octubre

Las aperturas de Lidl llegarán a cinco comunidades. El portal de empleo permite comprobar qué candidaturas siguen disponibles y las condiciones de cada contrato.

Lidl anunció el 8 de octubre de 2026 cinco aperturas en España que generarán más de 100 empleos, según su comunicado corporativo. Una tienda ya abrió en Llinars del Vallès y las otras cuatro llegarán durante este mes. Para quienes buscan trabajo, hay una diferencia importante: esa previsión de plantilla no equivale a cien vacantes todavía disponibles. La inscripción debe hacerse en las ofertas concretas que mantenga abiertas el portal de empleo.

Las aperturas de Lidl se repartirán entre el 8 y el 29 de octubre

El calendario comenzó en Llinars del Vallès, Barcelona, el jueves 8. Continuará el día 15 en Pilar de la Horadada, Alicante. El 22 llegará la primera tienda de la cadena a la comarca de Fisterra, en el parque empresarial de Cee. El 29 abrirán los establecimientos de Vélez-Málaga y de la calle San Bernardo, 95, en Madrid. Los cinco supermercados sumarán más de 6.600 metros cuadrados comerciales. El anuncio describe empleo generado por las aperturas, sin ofrecer un reparto de contrataciones por tienda.

Quien quiera participar debe distinguir este anuncio de las anteriores ofertas de Lidl, publicadas en marzo de 2025. Aquella información describía otra selección y sus salarios correspondían a ese momento. Tampoco las fechas de inauguración sirven como plazo común para mandar el currículum. La empresa gestiona las candidaturas por puesto y ubicación. Una búsqueda por municipio permite comprobar si continúa visible la oferta deseada, qué jornada establece y qué modalidad contractual anuncia antes de completar la solicitud.

Una oferta de 25 horas muestra por qué importa leer el contrato

El portal oficial mantiene, en la consulta del 9 de octubre, una vacante de cajero-reponedor para Vía Carpetana, 145, en Madrid. La referencia es 742378 y ofrece un contrato temporal de 25 horas semanales con turnos rotativos. Esta tienda no es la nueva de San Bernardo. La ficha pide ESO y disponibilidad para trabajar por la mañana o por la tarde. La experiencia en distribución aparece como mérito valorable. También anuncia formación adaptada al puesto y una jornada semanal repartida en cinco días.

La retribución publicada toma como referencia 40 horas semanales y advierte que las jornadas inferiores cobran la parte proporcional. Para una jornada de 25 horas, esa proporción representa el 62,5% de la referencia completa. Este cálculo permite comparar ofertas sin atribuir el sueldo íntegro a una jornada parcial. El salario definitivo y su distribución deben confirmarse en la propuesta contractual. La ficha consultada tampoco fija una fecha común de cierre aplicable al resto de puestos disponibles en la cadena.

El trabajo en caja incluye reposición, panadería y limpieza

La descripción corporativa del puesto explica que las funciones van más allá de cobrar compras. El personal atiende a los clientes, vigila la disponibilidad de artículos y repone la mercancía. También controla la frescura, prepara y hornea productos de panadería y participa en inventarios. La limpieza alcanza la sala de ventas, las dependencias y el entorno del establecimiento. Esta combinación exige polivalencia. Al preparar la candidatura, resulta útil identificar qué tareas similares se han realizado y cuáles requerirían la formación inicial ofrecida por la empresa.

La empresa destaca disponibilidad horaria, trabajo en equipo, motivación y flexibilidad entre las condiciones del perfil. Preparar ejemplos concretos permite explicar esas capacidades durante una entrevista de trabajo bien preparada. Haber atendido reclamaciones, organizado mercancía o coordinado tareas aporta información más precisa que una lista de adjetivos. La formación teórica y práctica anunciada acompaña la incorporación, pero no sustituye los requisitos de acceso. Cada candidato debe comprobar la ficha específica, porque la descripción general del puesto y la vacante concreta pueden indicar jornadas distintas.

La candidatura se envía por internet y puede continuar por teléfono

La guía de selección de Lidl indica que el currículum debe presentarse mediante su web o los portales de empleo que identifica. La compañía no acepta currículos por correo electrónico. En la primera revisión contrasta disponibilidad, experiencia y precisión de las fechas incluidas. Si el perfil avanza, puede realizar una llamada para conocer la trayectoria y la motivación. Las jornadas con casos prácticos se reservan a determinados puestos de responsabilidad. No figuran como una fase universal para todas las candidaturas de caja.

Después pueden celebrarse entrevistas con el departamento correspondiente o los responsables del puesto. La guía señala que la propuesta final reúne sueldo, beneficios y documentación necesaria para el alta. Esa comunicación permite confirmar las condiciones antes de incorporarse. Para empezar, hay que acceder a la web de empleo de Lidl, buscar la localidad y abrir una vacante concreta. Guardar su referencia facilita identificar el proceso si selección contacta posteriormente. La publicación de nuevas tiendas sirve para localizar destinos, mientras cada ficha determina la oportunidad realmente disponible.