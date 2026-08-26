LG y Daikin aconsejan hacer esto cada dos semanas para que el aire acondicionado no pierda rendimiento

El IDAE también recomienda una limpieza periódica. El Departamento de Energía estadounidense sitúa entre el 5% y el 15% la reducción posible del consumo.

LG y Daikin recomiendan limpiar los filtros del aire acondicionado cada dos semanas como orientación general durante los periodos de mayor uso. El IDAE también aconseja una limpieza periódica, aunque no fija un plazo único. El Departamento de Energía de Estados Unidos, DOE, calcula que limpiar o sustituir los filtros puede reducir entre un 5% y un 15% el consumo. El porcentaje no garantiza la misma rebaja en cada factura, porque también influyen las horas de funcionamiento, la potencia y la tarifa eléctrica. Esa referencia oficial no respalda una pérdida universal del 50%.

Por qué un filtro sucio obliga al equipo a trabajar durante más tiempo

El filtro retiene polvo, pelusas y otras partículas antes de que el aire vuelva a la estancia. Cuando la malla se satura, disminuye el caudal y el equipo tarda más en alcanzar la temperatura seleccionada. Ese esfuerzo prolonga los ciclos de funcionamiento y puede elevar el gasto eléctrico. La obstrucción también reduce el aire que atraviesa la batería interior y limita el intercambio térmico. Es uno de los errores con el aire acondicionado que más se nota durante las semanas de calor intenso.

El porcentaje del 50% que aparece en algunas recomendaciones no puede aplicarse de forma automática a todos los equipos. La información de origen lo atribuye a un especialista no identificado y no aporta una medición, un modelo o un ensayo. La guía del DOE sitúa el ahorro por limpiar o reemplazar filtros entre el 5% y el 15%. El resultado real depende de la suciedad, el uso, el diseño del aparato y el estado del resto del sistema. Por ese motivo, el 50% no debe presentarse como una regla general ni como un ahorro garantizado.

Cada cuánto limpiar los filtros del aire acondicionado durante el verano

Los intervalos de los fabricantes no son idénticos. LG y Daikin proponen como orientación una limpieza cada dos semanas. Mitsubishi Electric amplía la referencia a dos o cuatro semanas durante los meses de mayor uso. Samsung aconseja hacerlo cada mes. Estas diferencias explican por qué el manual del modelo debe prevalecer sobre cualquier regla general. También influyen el polvo ambiental, las mascotas y las horas diarias de funcionamiento. No existe una periodicidad única válida para todos los aparatos domésticos.

Tomando estas guías como referencia, una comprobación visual quincenal resulta razonable cuando el split funciona durante muchas horas. Si apenas se utiliza, el intervalo puede alargarse conforme al manual. Los filtros lavables se limpian, mientras que otros deben aspirarse o sustituirse. ENERGY STAR aconseja revisar cada mes los filtros de los sistemas centrales y actuar cuando estén sucios. Una capa visible de polvo o una salida de aire más débil justifican adelantar la tarea. El mantenimiento completo del equipo incluye además la batería, la turbina, el desagüe y la unidad exterior.

Cómo limpiar un filtro reutilizable sin dañar la malla ni el aparato

Antes de abrir la unidad interior, hay que apagar el aparato y cortar su alimentación eléctrica. Después se retira el filtro siguiendo las indicaciones del fabricante, sin doblar la malla ni forzar las pestañas. LG permite aspirar el polvo y, en determinados filtros, lavar con agua templada y detergente suave. Su guía limita el agua a menos de 40 grados. Algunos filtros especiales no deben mojarse. La ubicación y el sistema de extracción cambian según el modelo, por lo que no se debe improvisar.

El filtro debe secarse por completo a la sombra antes de volver a colocarlo. Instalarlo húmedo puede favorecer los malos olores o la aparición de moho. Tampoco deben utilizarse productos químicos agresivos ni estropajos que puedan deteriorar la malla. Daikin aconseja agua tibia y jabón neutro para los filtros que admitan lavado. La limpieza doméstica tampoco sustituye una revisión profesional. Manipular baterías, conexiones eléctricas o refrigerante exige conocimientos y herramientas específicas.

Qué señales indican que la limpieza doméstica ya no es suficiente

Un filtro sucio puede explicar un caudal débil, un enfriamiento lento o un aumento del ruido. Los olores persistentes, los goteos y la formación de hielo también requieren atención. No obstante, esos síntomas pueden tener otras causas. El IDAE señala que una pérdida de frío puede indicar una avería o una fuga de refrigerante. Los problemas del sistema de drenaje también pueden provocar goteos. Si el fallo continúa tras limpiar el filtro, debe intervenir un técnico cualificado.

ENERGY STAR recomienda una puesta a punto anual del sistema, mientras Daikin también aconseja una revisión profesional al menos una vez al año. El técnico puede comprobar baterías, drenaje, ventiladores, conexiones y carga de refrigerante. La revisión puede programarse antes del verano. Para contener el consumo diario, el IDAE propone 26 grados o más, persianas bajadas y ventilación durante las horas frescas.

También puede ayudar combinar ventilador y aire para distribuir mejor el frescor sin bajar tanto el termostato.