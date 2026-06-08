Combinar ventilador y aire acondicionado puede reducir mucho el consumo eléctrico y los expertos lo confirman

Combinar el ventilador con el aire acondicionado permite mejorar la sensación de confort en casa y reducir el gasto de luz. Según distintos estudios, esta práctica puede rebajar el consumo energético entre un 17% y un 73%, dependiendo de la vivienda y de las condiciones exteriores.

El verano vuelve a poner en aprietos a muchos hogares españoles. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, usar el aire acondicionado entre cuatro y ocho horas al día puede aumentar la factura eléctrica entre 30 y 90 euros mensuales. ¿La clave para no llevarse un susto con el recibo? Utilizar los aparatos de forma más eficiente.

Por qué el ventilador ayuda a ahorrar luz cuando se combina con aire acondicionado

Durante años, el aire acondicionado se ha considerado la solución más eficaz para combatir el calor en casa. Sin embargo, el ventilador puede jugar un papel importante, aunque no enfríe realmente la habitación.

Su función es mover el aire. Esa corriente favorece la evaporación del sudor y ayuda al cuerpo a disipar el calor. En consecuencia, una estancia puede resultar más agradable aunque el termómetro no marque menos grados.

De acuerdo con un estudio publicado en 2022 en The Lancet Planetary Health, los ventiladores interiores permiten aumentar entre tres y cuatro grados la temperatura considerada confortable sin perder bienestar. Esto quiere decir que una habitación puede sentirse cómoda a 28 o incluso 30 grados con ventilación, mientras que con aire acondicionado se suele bajar hasta unos 25 grados para lograr una sensación parecida.

Y ojo, porque ahí está el ahorro. Si el ventilador reparte mejor el aire frío, el aire acondicionado puede ajustarse a 26 o 27 grados en lugar de 22 o 23.

Cuánto consume un ventilador frente a un aire acondicionado en verano

Las diferencias de consumo son muy llamativas. Según el análisis realizado por Faro Barcelona, un ventilador de techo usado unas 800 horas al año consume alrededor de 10,4 kWh. En el mismo periodo, un aire acondicionado comparable puede alcanzar los 392 kWh.

Aparato Uso estimado Consumo aproximado Ventilador de techo 800 horas al año 10,4 kWh Aire acondicionado 800 horas al año 392 kWh

Dicho de otra forma, el aire acondicionado puede llegar a consumir hasta 38 veces más energía que un ventilador de techo en condiciones equivalentes de confort.

Daniel Beguería, ingeniero de obra de Estudio Raíces, considera que el ventilador de techo es una opción práctica para el día a día. Según explica, es más cómodo y eficiente porque reparte mejor el aire y no ocupa espacio.

Qué errores conviene evitar para no disparar la factura de la luz

El principal fallo con el aire acondicionado es querer enfriar la casa demasiado rápido. Beguería advierte de que existe una tendencia a hacerlo y que eso genera más consumo y menos confort. Para usar mejor ambos aparatos, conviene tener en cuenta estas pautas:

Subir el aire acondicionado a 26 o 27 grados y apoyarse en el ventilador.

Evitar temperaturas demasiado bajas, como 22 o 23 grados.

Aprovechar la función deshumidificadora si el problema es la humedad.

Mejorar cortinas, persianas, aislamiento y ventilación cruzada nocturna.

No obstante, el ventilador no siempre puede sustituir al aire acondicionado. Su eficacia depende de la vivienda, la humedad, el aislamiento y la acumulación de calor. En una ola de calor intensa o en pisos mal aislados, puede quedarse corto.

Por tanto, antes de comprar un aparato más potente, el ingeniero recomienda observar la vivienda. A veces, reducir la entrada de calor con protección solar, buenas cortinas o ventilación nocturna puede ser más efectivo que consumir más electricidad durante todo el verano.