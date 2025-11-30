Leonardo DiCaprio convierte a Trujillo en escenario de una nueva fábrica que creará 2.000 puestos de trabajo

Trujillo (Cáceres) lleva desde noviembre de 2025 en boca de todos por una noticia con pinta de punto de inflexión. Diamond Foundry, compañía en la que participa como inversor Leonardo DiCaprio, levantará allí una fábrica para componentes de chips de alto rendimiento.

La planta será una de las primeras del mundo dedicada a producir sustratos de diamante para semiconductores. La inversión prevista asciende a 2.350 millones de euros hasta 2029, que no es precisamente calderilla. El proyecto traerá cientos de empleos directos e indirectos y especialización técnica a la zona. Y, si todo va como se espera, puede colocar a España en el mapa de los semiconductores de nueva generación.

¿Qué se va a construir exactamente en Trujillo?

El proyecto consiste en erigir una fábrica en Trujillo (Cáceres, Extremadura) para producir componentes de chips de alto rendimiento con una tecnología de vanguardia: diamantes monocristalinos sintéticos usados como sustrato semiconductor, es decir, la base donde se construye el chip.

La instalación se suma a la actividad que Diamond Foundry ya tenía en la zona y no solo aumentará la producción de lingotes. También incorporará procesos clave como el corte de obleas, el lapeado, el pulido y la inspección de calidad. Sí, hablamos de diamantes; pero no para anillos.

¿Cuántos empleos habrá y de qué perfiles?

Según los datos oficiales, la planta generará alrededor de 500 empleos directos altamente cualificados y en torno a 1.600 empleos indirectos vinculados a servicios auxiliares, cadena de suministro, logística, mantenimiento e inspección. En conjunto, el proyecto podría superar los 2.100 puestos, una cifra nada menor para el mercado laboral de la zona.

A continuación se resumen las magnitudes laborales previstas con los datos aportados, para tener una foto rápida de qué volumen de puestos se maneja y en qué ámbitos se encuadran.

Categoría Cifra Ámbito orientativo Empleo directo 500 Producción y control de calidad (puestos altamente cualificados) Empleo indirecto Alrededor de 1.600 Servicios auxiliares, cadena de suministro, logística, mantenimiento, inspección Total estimado Más de 2.100 Conjunto del proyecto

Los tipos de trabajo que se demandarán son variados: técnicos especializados para producción de semiconductores, ingenieros, operarios de fábrica (corte, lapeado, pulido, inspección), además de perfiles de logística, mantenimiento, gestión administrativa y servicios auxiliares. De ahí que se abra una oportunidad notable para jóvenes, titulados, personal técnico y también para quienes buscan empleo en sectores auxiliares.

¿Por qué Trujillo?

Trujillo ha sido elegida porque ya existía allí una planta de diamantes sintéticos. Esto aporta una base industrial, experiencia local y un conocimiento previo de la manufactura de diamantes sintéticos que reduce incertidumbres y acelera la puesta en marcha.

Además, el proyecto se alinea con la idea de descentralizar la industria tecnológica en España, reindustrializar y revitalizar zonas marcadas por la despoblación y la falta de oportunidades. Encaja también con el objetivo de controlar la fabricación y la producción para reducir gastos, un talón de Aquiles frecuente en la industria nacional.

¿Cómo acceder a las ofertas de trabajo?

Los detalles exactos del proceso de selección no se han publicado de forma abierta al público. Se espera que, una vez entre en marcha la planta, las ofertas se difundan directamente desde Diamond Foundry o mediante portales de empleo vinculados a SETT o al Gobierno regional. Aquí la clave será estar atento a esos canales, sin pasar por la enésima ventanilla.

Consultar las ofertas que publique directamente Diamond Foundry y los canales que habilite la compañía, cuando los active.

Revisar los portales de empleo vinculados a SETT.

Seguir las convocatorias y avisos del Gobierno regional para este proyecto.

Los perfiles con diferentes niveles de formación y experiencia tendrán cabida: desde titulados universitarios hasta operarios, personal técnico o administrativo. En consecuencia, también habrá oportunidades para logística, mantenimiento e inspección, así como para servicios auxiliares ligados a la cadena de suministro.

Este no es el primer proyecto de Diamond Foundry en Trujillo: la empresa ya contaba con una fábrica dedicada a diamantes sintéticos de grado industrial, orientados a usos como joyería. Si se concreta en los términos anunciados, la nueva planta no solo transformará la economía local, sino que puede situar a España como referente en semiconductores de nueva generación.