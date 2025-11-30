Adiós a miles de trabajadores de HP: el empuje de la IA planea entre 4.000 y 6.000 despidos

Si trabajas en tecnología, te suena el guion: la Inteligencia Artificial entra por la puerta grande y la reestructuración hace cola detrás. HP prevé reducir su plantilla global entre 4.000 y 6.000 personas hasta octubre de 2028. El ajuste viene acompañado de una política de ahorro de costes ligada a la reestructuración, estimada en 650 millones de dólares (560 millones de euros).

La compañía fija un objetivo de ahorro bruto de 1.000 millones de dólares al cierre de su año fiscal 2028. De momento, no ha detallado países afectados; y eso, con presencia en más de 170 mercados, deja a mucha gente mirando al tablón. En números redondos, el recorte supondría alrededor del 10 % de una plantilla que ronda los 58.000 empleados.

¿Qué ha anunciado exactamente HP y en qué fechas?

HP ha comunicado que prevé reducir su plantilla global entre 4.000 y 6.000 puestos hasta octubre de 2028. El anuncio llega tras presentar los resultados del año fiscal 2025, que concluyó en octubre, y se enmarca en una iniciativa global para impulsar la satisfacción del cliente, la innovación de producto y la productividad mediante la adopción y habilitación de la IA.

Para que no se escape nada, aquí van las cifras y el calendario tal y como los ha puesto sobre la mesa la compañía:

Concepto Cifra o detalle Fecha u horizonte Reducción de plantilla prevista Entre 4.000 y 6.000 empleos (≈ 10 % de unos 58.000) Hasta octubre de 2028 Ahorro de costes por reestructuración 650 millones de dólares (560 millones de euros) Incluye unos 250 millones en octubre de 2026 Ahorro bruto objetivo 1.000 millones de dólares Final del año fiscal 2028 (octubre) Alcance del plan Plan fiscal 2026 e iniciativa global de IA Desde el ejercicio fiscal 2026 Cobertura geográfica Presencia en más de 170 países; sin detalle por ubicaciones No especificado

La empresa estima aproximadamente 650 millones de dólares de ahorro en costes laborales y no laborales vinculados a la reestructuración, de los que alrededor de 250 millones se concentrarán en octubre de 2026. Por lo tanto, el grueso del ajuste se escalona durante varios ejercicios hasta el cierre de 2028.

¿Por qué HP vincula los despidos a la IA y qué pretende con ello?

La tecnológica encadena el ajuste de personal con una apuesta declarada por la Inteligencia Artificial: adoptar y habilitar IA para apuntalar tres frentes muy concretos, satisfacción del cliente, innovación de producto y productividad interna. En términos prácticos, eso significa reorganizar equipos y procesos para que la IA gane peso en el día a día.

El objetivo financiero va en paralelo: ahorro de costes de 650 millones de dólares derivados de la reestructuración y, además, un ahorro bruto de 1.000 millones de dólares a la altura de octubre de 2028. Un guiño clásico del sector: eficiencia por aquí, automatización por allá… y menos nóminas al final del mes.

¿Cómo se comparan estos recortes con los de otras tecnológicas?

HP no está sola en esta jugada. En el mismo tablero, Meta ha planteado recortar unos 600 empleos por la automatización y la integración de sistemas de IA más avanzados en sus operaciones. Amazon, por su parte, anunció un recorte de hasta 30.000 empleados, el mayor de su historia y, según CNBC, equivaldría al 10 % de su plantilla.

La tendencia también salpica a la industria de chips: Intel comunicó que despedirá cerca de 25.000 trabajadores más para avanzar en la integración de la IA. Y el contexto en Estados Unidos es elocuente: solo en octubre, la IA fue señalada como causa de 31.039 despidos, y en lo que va de año suma 48.414 recortes, según un informe de Challenger, Gray & Christmas, a falta de datos oficiales por el cierre del Gobierno federal. Estas cifras no incluyen los anunciados por HP.

Claves y pasos prácticos para seguir este anuncio

Toma nota de las referencias temporales y de magnitud para interpretar el movimiento sin perderte en generalidades.

Fechas clave: octubre de 2026 (≈ 250 millones de ahorro dentro de la reestructuración) y final del año fiscal 2028, en octubre (objetivo de 1.000 millones de ahorro bruto).

Magnitud del recorte: entre 4.000 y 6.000 salidas, alrededor del 10 % sobre una plantilla de unos 58.000 empleados.

Marco del plan: se encuadra en el plan fiscal 2026 y en una iniciativa global de IA centrada en cliente, producto y productividad.

Alcance geográfico: HP opera en más de 170 países, pero no ha concretado dónde se aplicarán los despidos.

En resumen, el mensaje combina dos capas: una reorganización para meter IA en el centro del negocio y un ajuste de costes con calendario bien marcado hasta octubre de 2028. Lo relevante para el lector es manejar las cifras y las fechas, porque, en este tipo de anuncios, el detalle por zonas llega después y el impacto se mide, sobre todo, en el cuándo y el cuánto.