Las universidades deberán tener planes para conciliar estudios y trabajo y disponen de doce meses para adaptar sus normas

El Estatuto del Estudiantado Universitario está vigente desde el 23 de octubre. Trabajar no permite elegir automáticamente otra fecha de examen.

El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario obliga a las universidades a disponer de planes para conciliar la formación con el trabajo y la vida familiar. El Real Decreto 855/2026, publicado en el BOE el 22 de octubre, entró en vigor el día siguiente. La norma concede doce meses para adaptar las regulaciones universitarias afectadas. Para quienes estudian mientras trabajan, refuerza las garantías académicas, aunque las soluciones concretas dependerán de las reglas y posibilidades organizativas de cada universidad.

La obligación de contar con planes refuerza un derecho que ya existía

El Estatuto de 2010 ya reconocía la conciliación de los estudios con la actividad laboral y familiar, sujeta a disponibilidades organizativas y presupuestarias. También contemplaba medidas para el alumnado a tiempo parcial y la elección de grupo en determinadas condiciones. Por tanto, esa necesidad no aparece por primera vez en octubre de 2026. El cambio relevante es la exigencia expresa de planes de conciliación dirigidos al estudiantado. Cada universidad decidirá su formato mediante su autonomía, respetando el nuevo marco estatal.

El Ministerio de Ciencia presentó la reforma el 20 de octubre, tras acordarla con representantes universitarios y estudiantiles. La regulación abarca universidades públicas y privadas, centros propios y adscritos, y diferentes modalidades docentes. Para enseñanzas no oficiales, las universidades concretarán los derechos y deberes correspondientes. Los doce meses de adaptación no deben confundirse con una entrada en vigor aplazada. Tampoco crean una convocatoria económica: las ayudas universitarias siguen teniendo sus propias condiciones, plazos y procedimientos de solicitud.

Un turno de trabajo no cambia por sí solo la fecha de un examen

El artículo 22 exige facilitar la compatibilidad entre actividad laboral y evaluación, conforme a la normativa universitaria. Deben considerarse las características de cada asignatura y la organización docente disponible. El precepto reconoce otra fecha de evaluación por determinadas causas, como problemas importantes de salud justificados o cuidados de personas dependientes. También incluye coincidencias con otras pruebas, exámenes de procesos selectivos públicos y citaciones judiciales. El turno laboral no figura como una causa independiente dentro de esa enumeración, aunque pueden existir otros motivos en la normativa del centro.

Una persona con examen el mismo día que su jornada de trabajo necesita identificar qué procedimiento puede utilizar en su universidad. La matrícula y el contrato laboral, por sí solos, no permiten deducir qué alternativa académica corresponde. Es diferente acreditar una causa expresamente recogida, como el cuidado de una persona dependiente, que solicitar una adaptación por incompatibilidad horaria. La documentación exigida y la forma de tramitar cada supuesto deben consultarse en las reglas aplicables. El Estatuto reconoce, además, un justificante documental tras realizar la prueba.

Estudiar a tiempo parcial y pedir una dispensa son opciones distintas

La norma recoge la posibilidad de cursar estudios oficiales a tiempo parcial, con medidas que aseguren una docencia y evaluación de calidad. El Ministerio también destaca la suspensión temporal de los estudios como instrumento sujeto a regulación universitaria. La dispensa académica tiene, igualmente, la forma, motivación y plazos que establezca cada institución. Estas figuras responden a necesidades diferentes. Reducir la dedicación académica, justificar determinadas ausencias y detener temporalmente los estudios no producen necesariamente las mismas consecuencias sobre la matrícula o la evaluación.

Antes de elegir una vía, resulta útil comparar la carga académica que se puede mantener con las obligaciones reales de cada asignatura. Una materia con actividades presenciales necesita un análisis distinto de otra impartida virtualmente. Las guías docentes deben publicarse antes de abrir la matrícula e informar sobre la evaluación, incluida la ponderación de las pruebas. Comprobarlas permite formular una petición concreta, vinculada a horarios y actividades identificables. El reconocimiento de una modalidad académica tampoco sustituye las condiciones particulares de una beca o del régimen de permanencia.

La solicitud ante la universidad y el permiso ante la empresa siguen vías diferentes

El Estatuto de los Trabajadores reconoce permisos para acudir a exámenes cuando se cursan regularmente estudios para obtener un título académico o profesional. También contempla preferencia para elegir turno y, bajo determinadas condiciones, acceder al trabajo a distancia. Los términos del ejercicio de estos derechos se concretan mediante negociación colectiva. Por eso, los permisos de cada convenio deben comprobarse por separado. El decreto universitario no transforma automáticamente cualquier ausencia laboral por estudios en un permiso pagado.

Para plantear una incompatibilidad, el estudiante puede consultar primero la normativa académica, el plan disponible y los servicios de atención de su universidad. La petición debe identificar la actividad afectada y la adaptación solicitada, aportando los justificantes que exija el procedimiento correspondiente. Si considera lesionados sus derechos, puede acudir a la Defensoría Universitaria, que también asesora sobre reclamaciones. Pedir un ajuste académico y comunicar un permiso laboral son actuaciones con destinatarios distintos. El Estatuto publicado en el BOE permite contrastar los derechos, sus límites y el periodo de adaptación.