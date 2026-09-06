Las sardinillas cambian desde 2026 y solo podrán llamarse así si cumplen estas medidas

El Real Decreto 1082/2025 entró en vigor el 2 de enero y actualiza denominaciones, cortes y métodos de preparación. Los envases anteriores disponen de periodos transitorios de adaptación.

Las latas de mejillones, berberechos, sardinas y otros productos pesqueros no han sido prohibidas ni tienen que desaparecer de los supermercados. El Real Decreto 1082/2025 se publicó el 6 de diciembre de 2025 y entró en vigor el 2 de enero de 2026. La norma regula las denominaciones admitidas en España y actualiza términos técnicos empleados en el etiquetado. También establece periodos para adaptar envases y productos anteriores. La finalidad declarada es mejorar la transparencia, la seguridad jurídica y la información disponible durante la compra.

Qué cambia realmente para las conservas desde el 2 de enero

El real decreto crea un procedimiento estatal para aprobar las denominaciones comerciales de especies y las aplicables a conservas o preparados. Estos nombres tendrán carácter oficial en todo el país. Las acepciones reconocidas por las comunidades autónomas podrán aparecer como complemento, pero no sustituirán a la denominación nacional. La medida se suma a otros cambios del etiquetado alimentario aprobados durante 2026.

Los productos incluidos en la norma solo podrán venderse cuando el marcado o la etiqueta recojan una denominación admitida en el listado correspondiente. El nombre científico empleado en el listado debe coincidir con la base ASFIS de la FAO. El decreto vincula ese nombre científico al listado oficial. La etiqueta debe mostrar la denominación comercial nacional o la denominación de alimento admitida.

Ventresca, filete o escabeche pasan a tener una definición técnica

La reforma actualiza las palabras que describen la presentación, conservación y preparación del pescado o del marisco. “Limpio” identifica un producto eviscerado, descabezado y lavado, con o sin piel y espinas. “Ultracongelado” exige una congelación rápida y una temperatura estable igual o inferior a 18 grados bajo cero. También se definen términos como pasteurizado, ahumado, conserva, al natural o en escabeche.

Las partes del pescado reciben igualmente una descripción concreta. La ventresca es la masa muscular que delimita la cavidad abdominal. Los lomos proceden de la musculatura dorsal y las cocochas se sitúan entre las ramas de la mandíbula inferior. Las anillas deben proceder de cortes perpendiculares del manto de los cefalópodos. Una etiqueta no puede utilizar estos nombres para una pieza diferente.

La sardinilla queda limitada por talla, peso medio y caladero

El decreto permite que las conservas elaboradas con Sardina pilchardus reciban la denominación “sardinilla” cuando la resolución correspondiente la recoja. También deben respetarse las reglas técnicas europeas y nacionales. Los límites varían según la procedencia del pescado y afectan tanto a su longitud como a su peso medio.

Procedencia de la sardina Longitud permitida Peso medio permitido Mediterráneo Entre 11 y 15 centímetros Entre 10,7 y 25 gramos Resto de caladeros Entre 11 y 13,7 centímetros Entre 12,5 y 25 gramos

Una sardina pequeña no puede recibir automáticamente esa denominación. En el Mediterráneo se admite una longitud máxima superior, aunque el peso medio máximo es igual en ambos grupos. La referencia al caladero evita aplicar un único intervalo a capturas con características distintas. El consumidor podrá identificar mejor qué producto se ha utilizado como materia prima. Estos límites también aparecían recogidos en la información facilitada como base para la noticia.

Las reglas de 1985 no desaparecen de golpe por el periodo transitorio

El real decreto deroga artículos de las órdenes de 1985 sobre mejillón, almeja y berberecho en conserva, además de los mejillones cocidos y congelados. Sin embargo, la propia norma mantiene temporalmente esas reglas. Seguirán vigentes hasta que produzca efectos la resolución específica con las denominaciones de alimentos en conserva o preparados. El listado publicado el 10 de junio de 2026 se refiere a especies pesqueras y de acuicultura, una categoría distinta.

La adaptación tampoco obliga a retirar de forma automática todos los envases anteriores. Los productos fabricados y los rótulos adquiridos antes de las fechas aplicables pueden comercializarse durante un año. Las modificaciones posteriores de una denominación conceden seis meses para adecuarse, salvo en productos frescos y refrigerados. Esta convivencia también aparece en el etiquetado de las aceitunas, que permite agotar existencias durante un periodo limitado.

El cambio afecta a la forma de nombrar y describir los alimentos, no a la continuidad de las conservas. Fabricantes y distribuidores deben ajustar denominaciones, presentaciones y etiquetas dentro de los plazos establecidos. Los compradores dispondrán de referencias más uniformes para comparar especies, cortes y métodos de preparación. El texto completo puede consultarse en el Real Decreto 1082/2025 publicado en el BOE.