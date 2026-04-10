Giro de 180 grados en las etiquetas de los alimentos del súper: ahora sabrás hasta la semana y el año de curación del jamón envasado, entre otras novedades

Te acercas al súper pensando en ese bocata de media mañana y, de pronto, la etiqueta del jamón de pavo parece escrita en clave. Tranquilo, no has cambiado de planeta: simplemente ha entrado en vigor el Real Decreto 142/2026. Desde el 1 de marzo de 2026 los envases de pan, aceitunas o horchata hablan un castellano mucho más preciso. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pretende que sepas con lupa qué te llevas a la boca.
Por eso, las viejas normas de calidad han pasado por chapa y pintura para blindar la trazabilidad, es decir, la capacidad de seguir un alimento desde su origen hasta tu plato. Si quieres entender qué ha cambiado y cómo no perderte entre tanta sigla legal, sigue leyendo: la letra pequeña ya no será tan pequeña.
¿Qué ha cambiado exactamente desde el 1 de marzo de 2026?
El Real Decreto ha puesto patas arriba la estantería del súper, rebautizando productos y obligando a revelar procesos que antes quedaban en la sombra. Todo para que el consumidor deje de jugar a las adivinanzas con su cesta de la compra: a ello se suma el debate sobre límite para pagar en efectivo, una cuestión que también conviene tener presente al pasar por caja:
- Jamón de pavo, ahora nombrado y con su trazabilidad al detalle.
- Panes elaborados sin gluten que, si cumplen la norma, se llaman oficialmente “pan”.
- Aceitunas rellenas obligadas a confesar cada ingrediente del relleno, anchoa incluida.
- Sidra con nuevas variantes, como la llamativa “sidra de hielo”.
- Horchata valenciana que puede venderse “sin azúcares añadidos” o “sin azúcar”, siempre sin edulcorantes ni colorantes.
- Galletas integrales sin tope de cenizas, abiertas a más fibra y derivados naturales.
Por tanto, el reglamento refuerza la transparencia y hace más sencillo detectar qué estamos pagando y comiendo, sin dejarnos engañar por nombres comerciales creativos.
Claves del nuevo etiquetado: producto por producto
Para que la próxima visita al pasillo de alimentación no sea una gymkana burocrática, aquí tienes un vistazo rápido a las exigencias clave.
|Alimento
|Cambio obligatorio en etiqueta
|Jamón de pavo
|Indicar ingredientes exactos, fecha de inicio del salazón, periodo en el que la pieza se cura con sal y si es jamón, paleta o producto elaborado
|Pan sin gluten
|Puede llamarse “pan” siempre que respete la norma de calidad específica
|Aceitunas rellenas
|Detallar cada ingrediente del relleno (anchoa, especias, aceite, etc.)
|Sidra
|Reconocer variedades como “sidra de hielo” y describir el proceso tradicional recuperado
|Horchata valenciana
|Permitir versiones “sin azúcares añadidos” o “sin azúcar”, prohibiendo edulcorantes y colorantes
|Galletas integrales
|Elimina el límite de cenizas; debe especificar si incluyen fibra u otros derivados naturales
Con esta tabla en mente, localizar la información esencial será tan rápido como echar un vistazo a la etiqueta frontal.
Guía exprés para que no te líes en el pasillo del súper
En primer lugar, dedica diez segundos a la lista de ingredientes: ahora debe aparecer, de forma obligatoria, el detalle de procesos como el salazón o los componentes del relleno. Si no los ves, algo huele a chamusquina administrativa.
Por otro lado, fíjate en la denominación del producto. Que un pan sin gluten se llame “pan” o que la sidra presuma de apellido “de hielo” significa que cumple la norma al pie de la letra; el Ministerio no reparte licencias de fantasía. En consecuencia, tu decisión de compra será más consciente y por fin, respaldada por información clara, sin tener que hacer un máster en química alimentaria para entenderla.