Estados Unidos aprueba una nueva terapia oral para cáncer de páncreas metastásico

Rasonque, cuyo principio activo es daraxonrasib, está indicado en Estados Unidos para adultos previamente tratados o que no pueden recibir determinadas terapias sistémicas combinadas. La aprobación no equivale a autorización en España o la Unión Europea.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el 26 de agosto de 2026 Rasonque (daraxonrasib) para determinados adultos con adenocarcinoma pancreático metastásico. El medicamento es un inhibidor de la familia RAS GTPasa y se administra en forma de tableta una vez al día. La indicación y los datos regulatorios pueden consultarse en la ficha de aprobación de la FDA.

La autorización se dirige a pacientes que hayan recibido al menos una terapia sistémica previa o que no sean candidatos a un tratamiento sistémico con varios fármacos. No se trata, por tanto, de una terapia aprobada para cualquier persona con cáncer de páncreas ni para cualquier fase de la enfermedad.

El ensayo principal incluyó a 500 pacientes

La FDA evaluó la eficacia en el estudio RASolute 302, un ensayo aleatorizado, abierto y multicéntrico. Participaron 500 pacientes con adenocarcinoma pancreático metastásico cuya enfermedad había progresado después de una línea previa de terapia sistémica.

Los participantes fueron asignados a daraxonrasib o a una quimioterapia estándar elegida por el médico. Los principales criterios de eficacia fueron la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión, evaluadas mediante revisión central independiente.

El objetivo del fármaco es actuar sobre diferentes formas de la proteína RAS, un elemento relevante en el crecimiento tumoral de gran parte de los adenocarcinomas pancreáticos. La aprobación constituye una nueva opción dirigida dentro de un tumor históricamente difícil de tratar, pero su beneficio debe valorarse individualmente y dentro de las indicaciones autorizadas.

La aprobación de la FDA solo se aplica a Estados Unidos

Para un lector español, esta precisión es esencial. La decisión de la FDA no significa que Rasonque esté automáticamente autorizado o financiado en España. La comercialización en la Unión Europea depende de los procedimientos regulatorios europeos y, posteriormente, de las decisiones nacionales de precio y financiación cuando correspondan.

Tampoco puede describirse como una cura. La autorización regulatoria significa que la FDA ha considerado favorable la relación entre beneficios y riesgos para la población indicada, basándose en la evidencia presentada.

La ficha regulatoria incluye además advertencias de seguridad y efectos adversos que deben tenerse en cuenta. La prescripción corresponde a especialistas y no es una opción de automedicación.

Qué cambia para los pacientes incluidos en la indicación

La novedad es disponer en Estados Unidos de una terapia oral dirigida contra RAS para una población concreta de cáncer pancreático metastásico. Para quienes han progresado tras un tratamiento sistémico previo, amplía las opciones terapéuticas disponibles.

La trascendencia en España dependerá de los pasos regulatorios posteriores. Hasta que exista una autorización europea o información oficial adicional, cualquier afirmación sobre disponibilidad en hospitales españoles sería prematura.