El Gobierno reserva 50 millones para contratar desempleados en la reconstrucción de Andalucía y Extremadura

El crédito extraordinario financiará contratos realizados por corporaciones locales afectadas por los temporales de comienzos de 2026. No es una convocatoria individual abierta para que los desempleados soliciten directamente el dinero.

El Consejo de Ministros ha autorizado un crédito extraordinario de 50 millones de euros en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para financiar la contratación de personas desempleadas en labores de reconstrucción. La medida se dirige especialmente a municipios de Andalucía y Extremadura dañados por inundaciones y otros fenómenos meteorológicos adversos registrados a comienzos de 2026.

El dinero no se entrega directamente a los trabajadores. Las subvenciones financian contratos que formalicen las corporaciones locales afectadas, dentro del programa de inserción laboral mediante obras o servicios de interés general y social.

Los fondos cubren salarios y cotizaciones de los contratos

El Real Decreto 608/2026 regula la concesión directa de estas subvenciones y establece que pueden financiar los costes salariales derivados de los contratos. También cubren la cotización empresarial a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta como desempleo, formación profesional y FOGASA.

El programa se apoya en el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado en febrero para responder a los daños causados por inundaciones y otros sucesos adversos en municipios de Andalucía y Extremadura.

La partida presupuestaria aprobada ahora permite disponer de los 50 millones necesarios. El Consejo de Ministros explica que el presupuesto del SEPE no contaba inicialmente con un crédito adecuado para atender esta necesidad imprevisible y que se financiará con remanente de tesorería no afectado del organismo correspondiente a 2025.

No existe una solicitud directa de 50 millones para los desempleados

La diferencia es relevante para quien busca trabajo. La aprobación presupuestaria no significa que cualquier desempleado pueda solicitar una ayuda económica individual ni que exista un formulario nacional para apuntarse directamente a los contratos.

Las contrataciones corresponden a las corporaciones locales beneficiarias. Serán los procedimientos que articulen las administraciones afectadas los que determinen cómo se seleccionan las personas desempleadas, qué puestos se crean, su duración y las condiciones concretas.

En este medio, ya ha explicado programas similares en los que las subvenciones del SEPE se destinan a que entidades locales formalicen contratos vinculados a proyectos públicos. La lógica es parecida: la ayuda se concede a la entidad que contrata, mientras que la persona desempleada se beneficia mediante el empleo generado.

Falta conocer cuántos contratos se crearán en cada municipio

La información publicada el 1 de septiembre concreta el importe global, la finalidad y el marco jurídico, pero no detalla todavía cuántos contratos corresponderán a cada localidad ni un calendario único de selección.

Por esa razón no resulta posible convertir los 50 millones en un número exacto de puestos de trabajo sin conocer salarios, duración, jornada y distribución territorial. Cualquier cálculo sería especulativo.

Las personas interesadas deberán seguir las convocatorias y anuncios de los ayuntamientos y organismos de empleo de los municipios incluidos en el programa. Ahí se conocerán los requisitos efectivos para optar a cada contrato.

La explicación oficial está incluida en la referencia del Consejo de Ministros.