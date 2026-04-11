Las familias españolas podrán acceder a una prestación directa de 200 euros al mes por hijo

La prestación universal por crianza prevé un ingreso directo para los hogares con menores de 18 años. La medida, incluida en el nuevo Proyecto de Ley de Familias, plantea un apoyo económico de 2.400 euros al año por cada descendiente.

El Gobierno de España ha impulsado una ayuda universal por hijo de 200 euros mensuales para todas las familias con menores a cargo. El objetivo de esta prestación es hacer frente al desplome de la natalidad y reforzar la protección económica de los hogares con hijos. Eso sí, su aplicación efectiva todavía depende de la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado.

Quiénes podrán cobrar la ayuda universal de 200 euros por hijo a cargo

La prestación universal por crianza beneficiará de forma directa a los padres con hijos menores de 18 años. Se trata de una ayuda planteada con carácter general, por lo que la intención del Ejecutivo es que llegue a todas las familias que tengan descendientes dentro de ese tramo de edad.

La cuantía prevista será de 200 euros al mes por cada hijo, lo que supone 2.400 euros al año por descendiente. De este modo, una familia con varios menores a cargo podría ver reforzada su economía doméstica con un ingreso periódico pensado para aliviar gastos cotidianos.

Además, el Consejo de Ministros sitúa esta medida como una pieza clave dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Por tanto, no se presenta solo como una ayuda puntual, sino como una apuesta de alcance social y familiar.

Cuándo entrará en vigor la prestación por crianza incluida en la Ley de Familias

La ayuda forma parte del nuevo Proyecto de Ley de Familias, que recoge esta prestación universal por crianza como una de sus medidas más destacadas. Ahora bien, la gran pregunta que muchas familias ya se hacen es evidente: ¿cuándo podrá cobrarse realmente?

Por el momento, la puesta en marcha de esta ayuda económica depende de la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado. En consecuencia, aunque la medida ya ha sido impulsada por el Gobierno, su entrada en vigor no será automática hasta que ese paso quede resuelto. Este matiz es importante, porque marca la diferencia entre una iniciativa ya anunciada y su aplicación real en los hogares.

Cómo encajará esta nueva ayuda familiar con otras deducciones ya existentes

En el Archipiélago, esta prestación estatal convivirá con la deducción por nacimiento o adopción en Canarias. Esto quiere decir que las familias canarias contarían, en ese contexto, con un respaldo adicional para reducir la presión económica asociada a la crianza.

La combinación de ambas medidas refuerza la idea de que la protección a las familias puede articularse a través de diferentes vías. Por un lado, una prestación mensual estatal. Por otro, beneficios fiscales ya presentes en determinados territorios.

Así, la ayuda de 200 euros por hijo se perfila como una medida con impacto directo sobre la economía familiar y con especial relevancia para quienes afrontan el coste de criar a menores en el día a día.