El éxito de una máquina de cartas Pokémon en la calle impulsa a una empresa de Terrassa a buscar tienda física

Hay aficiones que empiezan como un entretenimiento y acaban pidiendo sitio propio. Eso es justo lo que le ha pasado al coleccionismo de cartas en el Parc Vallès desde octubre de 2025. Allí, a la salida de la sala recreativa del centro comercial, una máquina expendedora de juegos de cartas retro se ha convertido en el rincón de AnticShow, el proyecto impulsado por el terrassense Adria Mendiz.

La apuesta era poco habitual en Catalunya, donde apenas había ejemplos parecidos en espacios como Splau y La Maquinista. Sin embargo, tras varios meses de funcionamiento, el balance es muy positivo y la aceptación del público, según sus responsables, ha sido muy buena. La consecuencia es clara: la empresa ya trabaja con la vista puesta en abrir una tienda física en Terrassa.

¿Dónde está la máquina de cartas Pokémon del Parc Vallès y por qué ha encajado tan bien?

La máquina está situada en un punto muy concreto del Parc Vallès: la salida de la sala recreativa del centro comercial. AnticShow, junto con sus colaboradores, apostó por este formato de venta automática centrado sobre todo en el universo Pokémon, aunque dentro de la idea general de juegos de cartas retro. La ubicación no fue casual y, a tenor del resultado, la jugada les ha salido redonda.

Cuando la instalaron, el modelo todavía era poco común en Catalunya. Mendiz explica que apenas había máquinas parecidas en el Splau y en La Maquinista. Después de estos meses de rodaje, la valoración que hace es clara: «La valoración es muy positiva, estamos encantados con la ubicación y la aceptación del público es buenísima». No está nada mal para una propuesta que, de entrada, sonaba bastante de nicho.

Cómo nació AnticShow en 2018 a partir de cartas, consolas y mucha afición

La historia de AnticShow empezó en 2018. Adria Mendiz, de 40 años e ingeniero de telecomunicaciones, ha estado vinculado toda la vida a juegos de cartas como Magic: The Gathering y Pokémon, además de ser un apasionado de los videojuegos retro. La idea de fondo estaba clara desde el principio: convertir el hobby en un negocio a largo plazo.

Los primeros pasos los dio con la ayuda de su amigo Xavi. Ambos comenzaron rescatando consolas antiguas y lotes de cartas, es decir, conjuntos de productos comprados para venderlos después. Entre esos primeros hallazgos, recuerdan especialmente una Super Nintendo (SNES) en su caja original y en perfecto estado. Aquella pieza, según explican, fue decisiva: «Fue la chispa que encendió la llama».

A partir de ahí empezaron a vender por internet y también a moverse por mercados de antigüedades. El de Igualada destaca especialmente, con más de 250 paradas, una cifra que da bastante contexto del tamaño que puede alcanzar este tipo de circuito. También han pasado por ferias en Cardedeu y Figueres. En cambio, Mendiz echa de menos más músculo en Terrassa, ya que considera que el volumen de paradas allí es muy pequeño en comparación con otros lugares.

Por qué el Valencia Card Show cambió el rumbo del proyecto

Uno de los grandes puntos de inflexión llegó con la asistencia al Valencia Card Show en 2024. Ese evento ha ido ganando dimensión internacional al calor del auge del coleccionismo, y para AnticShow supuso una especie de confirmación de que el sector ya no era cosa de unos pocos. Dicho de otra forma, el mercado estaba creciendo de verdad.

La segunda edición de 2025 reforzó esa sensación: más de 2.500 personas pasaron por la feria. Con ese contexto, Mendiz resume así el momento que vive el sector: «En los últimos dos años nuestro mundo ha crecido mucho, el volumen de demanda era suficientemente grande para entrar». Además, los próximos 11 y 12 de abril AnticShow volverá a estar presente en la tercera edición para hacer red, es decir, para contactar, compartir ideas y relacionarse con otros profesionales del sector.

Qué quiere abrir ahora AnticShow en Terrassa

La experiencia en ferias empujó a la empresa a incorporar producto nuevo a su catálogo, combinándolo con piezas de segunda mano. Ese cambio no es menor, porque amplía la oferta y marca una fase de crecimiento más seria. En consecuencia, el proyecto ya no gira solo en torno a encontrar piezas curiosas, sino a consolidar una actividad con más recorrido.

Ahora el objetivo está muy definido: crecer. Aunque encontrar nuevos espacios para instalar más máquinas expendedoras en Catalunya no está siendo fácil, el gran sueño de AnticShow es abrir una tienda física en Terrassa. Ese espacio combinaría oficinas y almacén, y supondría el paso definitivo para que Mendiz pueda dejar su trabajo actual y vivir plenamente de su pasión. Vamos, que la cosa va en serio.

Qué puede hacer quien quiera seguir la pista a este proyecto de cartas en Terrassa

Para quien ya esté metido en el coleccionismo o simplemente sienta curiosidad por este mundo, hay varias referencias claras para no perder de vista el proyecto. Con la información disponible hasta ahora, estos son los puntos más útiles para ubicarse:

Acercarse al Parc Vallès y localizar la máquina situada a la salida de la sala recreativa del centro comercial. Tener en el radar los días 11 y 12 de abril, cuando AnticShow participará de nuevo en el Valencia Card Show. Estar pendiente de la futura tienda física en Terrassa, que es el gran objetivo en el que trabaja ahora la empresa.

Por tanto, el recorrido de AnticShow deja una idea bastante clara: lo que empezó con cartas, consolas antiguas y ventas por internet ya ha dado el salto a un centro comercial y apunta a un local propio en la ciudad. Y eso, en un sector que hasta hace no tanto parecía reservado a unos cuantos nostálgicos, dice mucho del momento que vive este mercado.