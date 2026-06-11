Sale a la venta una casa flotante autosuficiente con cuatro plantas, piscinas y 108 paneles solares

La casa flotante Shine Down busca nuevo propietario tras convertirse en una de las embarcaciones solares más llamativas de Estados Unidos. Tiene cuatro plantas, 36,5 metros de eslora y no necesita conexión a la red eléctrica.

Vivir sobre el agua con todas las comodidades de una vivienda de lujo ya no parece una idea tan lejana. La mansión flotante Shine Down, valorada en 15 millones de dólares, ha sido presentada como una finca autosuficiente capaz de generar su propia electricidad gracias a los 108 paneles solares instalados en el techo.

Una casa flotante autosuficiente con 108 paneles solares en el techo

La embarcación ha sido desarrollada por Breaux Brothers Enterprises Incorporate, una empresa reconocida por fabricar barcos de aluminio a medida. En este caso, su creación va mucho más allá de una embarcación tradicional.

Se trata de la GLV-120, una casa flotante de aluminio con cuatro plantas, 36,5 metros de eslora y un calado de 1,8 metros. Su principal atractivo está en el techo, completamente cubierto de paneles solares, lo que permite que la finca produzca su propia energía y no dependa de la red eléctrica.

¿Quién no se ha imaginado alguna vez vivir en una casa con vistas al agua? Pues aquí la idea se lleva a otro nivel, y nunca mejor dicho.

La mansión barco Shine Down combina lujo, autonomía y vida sobre el agua

La casa flotante pertenece a Philip Shelley y Rhonda Shelley, quienes celebraron la botadura con una ceremonia de bautizo acompañados por amigos y miembros de la comunidad. Para ellos, no es solo un barco, sino un proyecto personal convertido en realidad.

Philip Shelley, también ingeniero y diseñador, quería construir algo diferente: una finca flotante autosuficiente, con capacidad para generar electricidad y desplazarse gracias a su potencia. El resultado ha sido una embarcación que, según los datos aportados, podría ser la casa flotante solar más grande de Estados Unidos.

El propio Philip explicó que no conocían otra embarcación de ese tamaño con tantos paneles solares en el techo, y la definió como una creación completamente única. Puedes acceder a la web oficial donde se ha publicado esta casa flotante.

Cuatro plantas, varias piscinas y zonas de descanso en una vivienda flotante

El interior de Shine Down está pensado para vivir durante largos periodos sin renunciar al confort. La pareja detalló que la embarcación incluye varias piscinas, cocinas de lujo, salones, oficinas y zonas de descanso.

Rhonda Shelley resumió la experiencia como una vida muy cómoda, con las comodidades de una vivienda tradicional dentro del barco. Entre ellas, cocina completa, refrigeradores grandes y congeladores para almacenar provisiones y vivir de forma autosuficiente durante meses.

Por tanto, esta mansión flotante no solo destaca por su precio o por sus dimensiones. También lo hace por plantear una forma distinta de vivir: lujo, energía solar y autonomía en mitad del agua. Como nativos de Florida, sus propietarios la consideran su segundo hogar.