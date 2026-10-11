Las becas de 100 y 150 euros que ya pueden pedir estas familias para el curso 2026-27

Las becas del Montepío para 2026-27 admiten combinar dos modalidades si se conceden para estudiantes diferentes. El mismo alumno no puede generar ambos pagos.

El Montepío de la Minería Asturiana abrió el 1 de octubre de 2026 las becas para Primaria, ESO y apoyo educativo. Según las bases, un socio puede combinar 100 euros por un hijo con 150 por otro con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). La suma alcanza 250 euros si ambas solicitudes resultan aprobadas. No son dos pagos para el mismo estudiante, una distinción relevante para familias con varios hijos.

Las becas del Montepío permiten combinar ayudas para alumnos diferentes

La convocatoria de educación obligatoria dispone de 15.000 euros para 150 ayudas destinadas a libros y material didáctico e informático. Se reparten inicialmente entre 75 becas de Primaria y otras 75 de ESO, con 100 euros por estudiante. Las bases establecen una ayuda general por socio beneficiario, con una excepción para la modalidad NEAE. Es un programa propio, diferente de las ayudas de Fundación Mutualidad, cuyos solicitantes deben cumplir las condiciones de esa entidad.

Un ejemplo permite entender la compatibilidad. Si un socio solicita la beca general por un hijo de Primaria y la NEAE por otro, podría recibir 100 más 150 euros. Ambas concesiones sumarían 250 euros, sin que esa cifra constituya un máximo por familia. Si las dos peticiones corresponden al mismo alumno, no cabe cobrar ambas. Las ayudas generales también son incompatibles con las becas postobligatorias que el Montepío conceda al mismo socio durante este curso.

La afiliación previa y la renta familiar condicionan el acceso

El padre, madre, tutor o representante legal debe estar afiliado al Montepío a 31 de diciembre de 2025 y mantener las cuotas al día. Matricularse en un centro público o concertado es otra condición común. Para Primaria y ESO se exige haber aprobado todas las asignaturas del curso anterior y no estar repitiendo. Las bases contemplan excepciones académicas para víctimas acreditadas de violencia de género o sexual y determinados menores a su cargo.

Los límites de renta dependen del tamaño familiar. Son 34.019 euros para dos miembros, 46.177 para tres, 54.840 para cuatro y 61.294 para cinco. No se compara directamente el salario bruto con esos importes. La renta individual se obtiene sumando las casillas 435 y 460 del IRPF de 2025 y restando la 595. Después se agregan las cantidades familiares: los sustentadores principales computan al 100 % y los demás miembros al 50 %. Superar el umbral correspondiente impide optar a la ayuda.

La línea NEAE tiene 150 euros y permanece abierta hasta febrero

Las solicitudes de Primaria y ESO terminan el 15 de noviembre de 2026. La convocatoria NEAE continúa hasta el 15 de febrero de 2027. Su dotación inicial de 6.000 euros equivale a 40 ayudas de 150 euros, aunque las bases permiten reasignar remanentes entre líneas. Pueden participar estudiantes de Infantil, enseñanza obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos, enseñanzas artísticas profesionales y programas de transición a la vida adulta. Cada supuesto tiene condiciones específicas.

La modalidad incluye discapacidad igual o superior al 25 %, trastornos graves de conducta o de comunicación y lenguaje, TEA y altas capacidades acreditadas. El 33 % que también aparece en el baremo corresponde a puntuación adicional por discapacidad familiar. Son condiciones distintas. Tampoco debe confundirse esta convocatoria con las ayudas estatales de apoyo educativo, cuyo plazo terminó el 10 de septiembre de 2026. Las becas del Montepío admiten otras ayudas externas para la misma finalidad, según sus bases.

Cómo presentar la solicitud y responder a una denegación

El formulario está disponible en la web del Montepío, con acceso mediante QR. También puede entregarse la solicitud firmada en las juntas locales, la sede de Oviedo o por correo a fundacion@montepio.es. Deben aportarse matrícula, documentación familiar, identificación, información económica e IBAN. La ayuda general requiere el expediente anterior; NEAE exige acreditar la necesidad de apoyo. No se admiten solicitudes sin firma. La adjudicación depende del baremo, con preferencia por menor renta si hay empate.

Si faltan documentos, hay diez días hábiles desde la recepción del requerimiento para subsanar. Ante una propuesta de denegación, las bases permiten reclamar en diez días desde la notificación, indicando el expediente. Fijan treinta días hábiles desde el cierre para resolver, pero la web anuncia una evaluación conjunta posterior al 15 de febrero. Los calendarios publicados difieren, por lo que la fecha de resolución debe confirmarse con la Fundación. Las bases y formularios oficiales reúnen la documentación de ambas modalidades.