Free Spirit Spheres abrió al público en 2006. Sus modelos combinan carpintería naval, suspensión y mobiliario adaptable en la isla de Vancouver.

Tom Chudleigh diseñó en Canadá unas habitaciones esféricas suspendidas que permiten dormir entre árboles. El proyecto Free Spirit Spheres, abierto al público en 2006 según su documentación, se encuentra en la isla de Vancouver. Las estructuras combinan técnicas propias de embarcaciones con soluciones de casas del árbol. Su aspecto recuerda a grandes frutos colgantes, pero dentro incorporan camas, muebles y luz eléctrica. La historia está en cómo el constructor resolvió un espacio doméstico donde casi ninguna pared es recta.

El bosque forma parte del sistema que sostiene las habitaciones

La descripción técnica del proyecto explica que una esfera suspendida reparte su carga mediante cuerdas vinculadas a tres árboles. El conjunto se sitúa dentro del triángulo que forman esos apoyos. Otras fijaciones controlan el movimiento lateral. El acceso combina escaleras, plataformas y pequeños puentes. La empresa relaciona esa distribución con una telaraña: varios puntos trabajan conjuntamente para sostener una pieza cuya superficie tiene continuidad curva.

Antes de abrir el alojamiento al público, Chudleigh ya había probado cómo colocar sus prototipos entre los árboles. En una entrevista publicada por New Atlas en febrero de 2005 describió el uso de cuerdas y aparejos durante el montaje. La instalación de escaleras y puentes requería trabajo adicional después de suspender la esfera. Para él, trepar y preparar las conexiones formaba parte del oficio tanto como fabricar la habitación en el taller.

Los muebles cambian de posición para aprovechar el interior

El modelo Luna tiene un diámetro exterior de 3,2 metros, según su ficha. Incluye bancos, una mesa y un pequeño espacio con fregadero. Su cama doble se recoge inclinada junto al techo durante el día. Un sistema hidráulico accionado eléctricamente la baja para dormir. El mecanismo permite utilizar una misma zona para descansar y moverse, sin reservar permanentemente al colchón toda la superficie que necesita cuando está desplegado.

La ficha de Luna también describe ventanas practicables y calefacción eléctrica. Su instalación puede utilizar una estructura artificial de troncos, de modo que no todas las esferas deben presentarse como colgadas de árboles vivos. Melody adopta otra distribución, con mesas abatibles y cama integrada en un panel móvil. La forma exterior es parecida, pero cada modelo resuelve de manera diferente la relación entre zona de estar, almacenaje y dormitorio.

El baño queda fuera y el movimiento forma parte de la experiencia

Las preguntas frecuentes del alojamiento aclaran que las esferas no incluyen un cuarto de baño interior. El servicio se reparte entre un aseo de compostaje a sus pies y un baño privado en un edificio próximo. Esa organización limita lo que cabe atribuir a la cápsula: es una habitación turística integrada en unas instalaciones, no una vivienda completamente autónoma con todos sus servicios dentro de una bola.

La empresa también explica que las estructuras se balancean con la brisa y reaccionan al movimiento de sus ocupantes. Revisar árboles, cuerdas y herrajes forma parte de su mantenimiento. Los baños externos obligan a salir de la esfera, pero el interior dispone de iluminación y calefacción eléctricas. La habitación combina así dos experiencias distintas: permanecer físicamente suspendido en el bosque y utilizar dentro servicios habituales de un alojamiento. Los puentes y escaleras conectan ambas partes.

La artesanía permitió pasar de la madera a carcasas de fibra

Eve y Eryn fueron las primeras esferas de madera. La primera utilizó cedro amarillo y la segunda pícea de Sitka. A partir de Eryn, el equipo preparó un molde para fabricar carcasas de fibra de vidrio del mismo tamaño. Según sus cifras, construir la carcasa de madera requirió más de 2.000 horas; una de fibra podía salir del molde en menos de 200. Esa comparación corresponde a la carcasa, no al alojamiento terminado.

Eryn conserva una distribución con cama fija, banco, fregadero y un pequeño frigorífico. Sus cinco ventanas incluyen una abertura superior que lleva luz a la parte alta del espacio. Una pasarela elevada conduce hasta la plataforma desde la que arranca la escalera de acceso. La secuencia continúa por la puerta curva hasta el interior de madera: un recorrido construido pieza a pieza que convierte la llegada a la habitación en parte de la obra de Chudleigh.