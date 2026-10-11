Más de 670 euros al mes separan a los autónomos del Régimen General al llegar la jubilación

La pensión media de jubilación del RETA alcanza 1.062,80 euros. La diferencia con el Régimen General aumenta 2,20 euros frente a enero.

La pensión media de jubilación de los autónomos se sitúa en 1.062,80 euros mensuales en septiembre de 2026. El Ministerio de Inclusión publicó el dato el 25 de septiembre. La comparación con los 1.734,70 euros del Régimen General deja una diferencia de 671,90 euros. Son promedios de prestaciones vigentes, no cantidades garantizadas para quienes se jubilen ahora. Frente a enero, ambos importes mejoran, aunque la distancia en euros crece ligeramente.

La pensión media de jubilación del RETA equivale al 61,27% de la general

El cálculo permite dimensionar una brecha que las cifras aisladas explican peor. Restar 1.062,80 euros a 1.734,70 euros arroja esos 671,90 euros mensuales. Si dividimos la diferencia entre la media del Régimen General, el resultado es un 38,73% menos para el RETA. Visto desde el otro extremo, la prestación general supera aproximadamente un 63,22% a la autónoma. Ambos porcentajes describen la misma distancia, pero utilizan bases distintas. Esa precisión resulta necesaria al comparar las pensiones de jubilación de ambos colectivos.

La media global de jubilación alcanza 1.576,10 euros mensuales, con una subida interanual del 4,5%. No coincide con la media de todas las pensiones, situada en 1.374,60 euros. Esta última incluye también incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones familiares. Elegir una referencia distinta cambia sustancialmente la comparación: el autónomo queda 513,30 euros por debajo de la jubilación global. Para medir diferencias entre regímenes, deben compararse prestaciones de la misma clase. Mezclar jubilación con el conjunto de pensiones ofrecería una imagen incompleta.

La diferencia aumenta en euros frente a enero, pero se reduce proporcionalmente

La nota ministerial del 27 de enero situaba la jubilación media del Régimen General en 1.724,10 euros. En el RETA alcanzaba 1.054,40 euros. La distancia inicial era de 669,70 euros, frente a los 671,90 euros de septiembre. El aumento de la brecha queda, por tanto, en 2,20 euros mensuales. Es una comparación entre dos fotografías estadísticas del mismo año. No describe lo ocurrido en cada pensión individual ni permite asegurar que todos los pensionistas hayan recibido incrementos adicionales durante estos meses.

El resultado cambia cuando se expresa en términos relativos. La media autónoma crece 8,40 euros desde enero, aproximadamente un 0,80%. La del Régimen General aumenta 10,60 euros, cerca del 0,61%. Por eso la distancia porcentual baja desde aproximadamente el 38,84% hasta el 38,73%, aunque aumente en euros. Las dos conclusiones son compatibles. La primera mide dinero mensual; la segunda, proporción. También deben separarse de las previsiones sobre la subida de las pensiones, que corresponden al próximo ejercicio y todavía dependen de datos pendientes.

Las medias no permiten calcular lo que cobrará cada trabajador

Un promedio resume prestaciones de personas con trayectorias diferentes. No identifica una pensión mínima, una máxima ni el importe más frecuente. Tampoco equivale al resultado que obtendrá quien presente su solicitud este otoño. La Seguridad Social vincula el cálculo individual a factores como las cotizaciones, la edad y la modalidad de jubilación. Para una comparación personal hacen falta esos datos. Tener una pensión inferior a la media no demuestra, por sí solo, un error administrativo ni genera un derecho automático a igualarla.

La comparación mensual tampoco debe confundirse con el ingreso neto disponible. La información oficial sobre el abono establece, con carácter general, doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias. Estas se pagan en junio y noviembre. Existen particularidades para prestaciones derivadas de contingencias profesionales, cuyas extras están prorrateadas. Además, la jubilación está sujeta al IRPF cuando corresponda. Para preparar un presupuesto doméstico deben separarse importe reconocido, número de pagas y retención. Multiplicar una media por catorce no demuestra cuánto recibió cada pensionista durante el año.

Cómo obtener una estimación basada en tus cotizaciones

El simulador de Tu Seguridad Social permite consultar fechas posibles de retiro y una estimación individual de la pensión. Parte de la información disponible sobre el trabajador y proyecta su situación hasta la jubilación. También admite cambios en las bases futuras y en determinados periodos laborales. Comparar escenarios permite comprobar cuánto influye seguir trabajando o variar una previsión de cotización. El resultado puede descargarse con el detalle del cálculo. Sigue siendo una estimación: cambios posteriores en la trayectoria profesional o la normativa pueden modificarla.

Antes de utilizar esa proyección, el informe de bases de cotización permite comprobar los importes correspondientes a los periodos de alta. Para quienes ingresan sus propias cuotas, muestra las bases por las que debieron cotizar, estén pagadas o pendientes. No debe confundirse una base registrada con la confirmación de que todas las obligaciones estén satisfechas.

Contrastar ese documento con el historial personal ayuda a detectar discrepancias que merezcan aclaración. Las cifras comparadas proceden de la estadística oficial de septiembre.