Las becas CULTUREX abren solicitud hasta el 7 de mayo con sueldos de entre 2.700 y 3.500 euros brutos al mes

Buscar una oportunidad para abrirse camino fuera de España no suele ser sencillo. Más aún cuando se trata del ámbito cultural, donde muchas veces toca pelear cada convocatoria casi con lupa. Por eso, la apertura del plazo de las becas CULTUREX del Gobierno de España llega como una opción muy concreta para jóvenes que quieran ganar experiencia internacional en gestión cultural. El Ayuntamiento de Lebrija ha informado de esta convocatoria, que ofrece once plazas en instituciones de prestigio en el exterior. La duración de las prácticas será de 9 meses y la remuneración mensual se moverá entre 2.700 y 3.500 euros brutos, es decir, antes de impuestos. El plazo para presentar la solicitud estará abierto hasta el 7 de mayo.

¿Hasta cuándo se pueden pedir las becas CULTUREX y qué ofrecen?

El plazo de solicitud de esta convocatoria ya está abierto y permanecerá disponible hasta el 7 de mayo. Se trata de una oportunidad dirigida a jóvenes interesados en desarrollar prácticas profesionales en gestión cultural en instituciones de prestigio en el exterior, un detalle que no es precisamente menor cuando se busca experiencia con peso en el currículum.

La convocatoria contempla un total de 11 plazas y una duración de 9 meses. Además, las personas seleccionadas recibirán una remuneración mensual de entre 2.700 y 3.500 euros brutos, o dicho de forma más clara, una cantidad antes de aplicar retenciones e impuestos. No está nada mal para unas prácticas que, además de formación, pueden abrir una puerta internacional bastante seria.

Qué requisitos exigen para optar a estas prácticas en gestión cultural internacional

Las becas CULTUREX están orientadas a la formación práctica en gestión cultural internacional. Esto quiere decir que buscan facilitar la incorporación de jóvenes profesionales a instituciones de referencia a nivel mundial, con una experiencia enfocada al trabajo real y no solo a la teoría. Para participar en la convocatoria, las personas interesadas deben cumplir estas condiciones:

Ser menor de 35 años

Estar en posesión de un título universitario

Contar con máster o doctorado en área cultural

Acreditar el nivel de idioma requerido por el país de destino

Cumplir estos requisitos es clave para poder presentar la solicitud dentro del plazo. Por tanto, conviene revisar bien cada punto antes de iniciar el trámite, porque en estas convocatorias la burocracia suele ir siempre muy seria y no suele perdonar despistes.

Cómo resolver dudas sobre la convocatoria y qué pasos conviene dar

Con el objetivo de facilitar el acceso a esta convocatoria, se ha organizado un taller práctico informativo. La sesión se celebrará mañana viernes 24 de abril a las 17:00 horas en formato online, una fórmula cómoda para consultar los detalles sin moverse de casa.

El acceso al taller se realizará a través del enlace https://meet.google.com/yec-oehd-acc. En esa sesión se explicarán todos los detalles de la convocatoria y el proceso de solicitud, es decir, los pasos necesarios para presentar la candidatura. De ahí que la recomendación más útil ahora mismo sea bastante clara: revisar si se cumplen los requisitos, preparar la documentación académica y conectarse al taller para resolver dudas antes de que llegue el 7 de mayo.