Si Hacienda rechaza tu casilla 505 en la Renta esto es lo que debes revisar antes de intentarlo otra vez

Pocas cosas desesperan más que intentar entrar a un trámite y que el sistema te frene en seco. Eso es justo lo que ocurre cuando, al introducir la casilla 505 de Renta, aparece el mensaje «Importe casilla no coincide con el que tenemos en nuestra base de datos». En ese momento, una cifra que parecía simple se convierte en el centro de todo. El problema puede estar en el dato introducido o, directamente, en cómo se ha escrito. Y ya se sabe que los trámites administrativos tienen esa habilidad especial para complicarlo con una coma mal puesta. Aun así, el propio sistema indica qué revisar y qué caminos quedan abiertos si no se puede obtener el número de referencia por esta vía.

¿Por qué sale el error de la casilla 505 en Renta?

Si al introducir el dato de la casilla 505 de Renta aparece el aviso «Importe casilla no coincide con el que tenemos en nuestra base de datos», lo que se indica es revisar la ayuda «Información sobre la casilla de la declaración de Renta del ejercicio anterior», dentro del apartado «Renta – Ayuda técnica».

Por tanto, el primer paso no es seguir probando números a ciegas, sino comprobar la información de esa ayuda. El mensaje deja claro que el importe introducido no coincide con el dato que consta en el sistema, así que conviene verificarlo antes de volver a intentar el acceso.

¿Cómo hay que escribir el importe para que el formato sea correcto?

Cuando el error está relacionado con el formato de la casilla, la instrucción es muy concreta: en el campo de la casilla 505 hay que indicar el número entero sin ningún signo y separar los decimales con una coma (,). El ejemplo facilitado es 14755,45.

Esto quiere decir que el sistema espera exactamente ese formato y no otro. En este tipo de trámites, un simple signo de más, un símbolo fuera de sitio o una separación incorrecta puede acabar montando un pequeño lío donde en realidad solo había que escribir una cifra.

¿Qué alternativas existen si no puedes obtener el número de referencia con la casilla 505?

Si no es posible obtener el número de referencia mediante la casilla 505 de Renta, el sistema recoge varias opciones. El número de referencia es, en la práctica, la clave de acceso a los servicios de Renta, así que quedarse bloqueado en esta pantalla no significa que todo se haya acabado. Estas son las alternativas disponibles y las condiciones que se detallan para cada una:

Acceder a los servicios de Renta mediante Cl@ve. Es un sistema de identificación para realizar trámites por internet con claves de validez limitada, que se pueden renovar cuando sea necesario. Además, permite escanear un código QR para evitar introducir los datos identificativos en la pantalla de acceso. Si no se puede escanear ese código QR, se puede continuar con la autenticación indicando los datos del DNI o NIE junto con el dato de contraste, es decir, el dato adicional que usa el sistema para comprobar la identidad, o solicitar un PIN que se recibirá por SMS en el móvil. Disponer de certificado electrónico o DNIe. Se trata de sistemas de identificación digital para acreditar la identidad del usuario y acceder a los trámites. Para más información sobre cómo obtener un certificado electrónico, el texto remite a la ayuda relacionada. Solicitar cita en tu Administración para que te faciliten el número de referencia de Renta 2025. Este servicio estará disponible desde el día 11 de marzo y se podrá utilizar hasta el 30 de junio de 2026, fecha en la que termina el plazo de campaña.

De ahí que, si falla la casilla 505, todavía queden varias puertas abiertas. Entre el acceso con Cl@ve, el uso de certificado electrónico o DNIe y la cita en tu Administración, el usuario dispone de alternativas suficientes para no quedarse atascado por un único dato.

Qué hacer ahora para no quedarte bloqueado con este aviso

La recomendación práctica más inmediata es revisar, en primer lugar, el dato que se está introduciendo y, en segundo lugar, el formato exacto con el que se escribe. También conviene acudir a la ayuda «Información sobre la casilla de la declaración de Renta del ejercicio anterior» en el apartado «Renta – Ayuda técnica», porque es la referencia que se señala expresamente cuando el importe no coincide.

Si aun así no es posible conseguir el número de referencia con la casilla 505 de Renta, la salida pasa por usar Cl@ve, identificarte con certificado electrónico o DNIe, o pedir cita en tu Administración para que faciliten el número de referencia de Renta 2025 desde el día 11 de marzo y hasta el 30 de junio de 2026. En consecuencia, el error puede ser molesto, sí, pero no deja al usuario sin opciones.