El parque acuático hinchable más grande de España con más de 17.000 m2 vuelve este verano 2026 y con novedades

Cuando llega el calor, encontrar un plan con agua, sombra y algo de descanso se convierte casi en una pequeña misión familiar. Y si además hay toboganes, piscinas y una terraza con arena estilo playa, la cosa gana puntos rápido. En la provincia de Toledo está Agua Park Toledo, presentado como el parque acuático hinchable más grande de España.

El recinto supera los 17.000 metros cuadrados de superficie y combina piscinas, grandes toboganes, zona infantil, tumbonas y restaurante con música en vivo. Para la temporada 2026 suma una novedad llamativa: bungalows de madera para pasar la noche dentro del parque. La información facilitada menciona el 26 de junio en el titular, pero el cuerpo del texto sitúa la apertura al público el 27 de junio, así que esa fecha conviene revisarla al comprar la entrada.

¿Dónde está Agua Park Toledo y qué ofrece el recinto?

Agua Park Toledo se encuentra en el corazón de la provincia de Toledo, junto a la salida 88 de la autovía A-5. Su ubicación lo deja a aproximadamente 30 minutos en coche tanto de Toledo capital como de Talavera de la Reina, una distancia razonable para montar un plan de día sin convertirlo en una expedición con media casa a cuestas. Si deseas gastar más dinero por pargar por un Resort, dispones de la opción de esta ubicación donde se puede ver la piscina más grande de Europa.

El parque cuenta con más de 17.000 metros cuadrados de superficie. Entre sus instalaciones hay grandes toboganes, piscinas, zonas de descanso, área infantil, tumbonas, una terraza con arena estilo playa y un restaurante con música en vivo. En resumen: agua para gastar energía, tumbonas para recuperar fuerzas y comida cerca para que la logística no se coma el plan.

¿Qué novedades tiene Agua Park Toledo en la temporada 2026?

La principal novedad de esta temporada 2026 son los bungalows de madera, pensados para quienes quieran hacer noche dentro del parque. Es una opción que amplía la visita más allá del típico día de piscina y permite alargar la experiencia sin tener que salir del recinto.

Además, Agua Park Toledo cuenta con un campamento para todas las edades. En este caso, la propuesta incluye dormir en tiendas de campaña, juegos al aire libre, excursiones y otras actividades. Según se detalla en su página web, el parque plantea la experiencia como una combinación de diversión, aventura y aprendizaje, con un equipo de monitores descritos como “altamente capacitados” para garantizar la seguridad y facilitar la participación de los visitantes.

¿Cuánto cuestan las entradas de Agua Park Toledo?

Las entradas generales tienen un precio de 18 euros entre semana y 21 euros los sábados y domingos. También existe una entrada de media jornada, válida de 16:00 a 19:30 h, por 12 euros. Para el bolsillo, que siempre mira estas cosas con lupa, la diferencia entre ir entre semana o en fin de semana ya se nota.

Estas son las tarifas y condiciones indicadas en la información facilitada:

Tipo de entrada o visitante Precio o condición Entrada general entre semana 18 euros Entrada general sábados y domingos 21 euros Entrada de media jornada, de 16:00 a 19:30 h 12 euros Menores que no superen 1 metro de altura Acceso gratuito Menores de hasta 1,40 metros Tarifa reducida Personas mayores de 65 años Tarifa reducida Personas con discapacidad Tarifa reducida Grupos de más de 30 personas Tarifa reducida

Las tarifas reducidas se aplican a menores de hasta 1,40 metros, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y grupos de más de 30 personas. En la información proporcionada no se especifica el importe exacto de esas tarifas reducidas, así que lo prudente es comprobarlo antes de cerrar la visita.

¿Cuál es el horario del parque y cómo se pueden comprar las entradas?

El horario de funcionamiento de Agua Park Toledo es de 12:00 a 20:00 horas todos los días. Para quienes no quieran pasar la jornada completa en el recinto, la opción de media jornada permite entrar de 16:00 a 19:30 h por 12 euros.

Las entradas pueden adquirirse tanto en taquilla como a través de la web. Esta doble opción resulta práctica: quien quiera llevarlo todo atado puede comprar antes, y quien prefiera improvisar tiene la vía de taquilla, aunque en planes de verano ya se sabe que improvisar a veces sale bien y a veces se convierte en cola.

Cómo preparar la visita a Agua Park Toledo sin perder tiempo

Antes de ir, conviene tener claros los datos básicos: ubicación, horario, precio y tipo de entrada. No hace falta montar una carpeta con separadores, pero sí revisar cuatro cosas para evitar sorpresas de última hora.

Comprobar la fecha de apertura indicada al comprar la entrada, ya que el titular facilitado menciona el 26 de junio y el cuerpo del texto señala el 27 de junio. Elegir entre entrada de día completo, con horario de 12:00 a 20:00 horas, o entrada de media jornada, de 16:00 a 19:30 h. Revisar si se puede acceder a tarifa reducida: menores de hasta 1,40 metros, mayores de 65 años, personas con discapacidad o grupos de más de 30 personas. Tener en cuenta la ubicación: salida 88 de la autovía A-5, a unos 30 minutos en coche de Toledo capital y de Talavera de la Reina. Recordar que los menores que no superen 1 metro de altura pueden acceder gratis.

Con esos datos, la visita queda bastante encarrilada. Agua Park Toledo combina más de 17.000 metros cuadrados de instalaciones acuáticas, zonas de descanso, restaurante, música en vivo y nuevas opciones para dormir dentro del recinto, una mezcla pensada para quienes buscan un plan de verano completo sin salir de la provincia de Toledo.