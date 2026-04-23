Trabajar en LEGO ya es posible: su tienda busca personal en el centro comercial Nueva Condomina

La compañía abrirá en mayo su primer local oficial en el Centro Comercial Nueva Condomina y ya ha activado un proceso de selección con incorporación inmediata. La oferta se dirige a quienes buscan empleo en Murcia y quieren acceder a un puesto a tiempo parcial.

LEGO ya mueve ficha en Murcia con la apertura de su primera tienda oficial en la Región. El nuevo establecimiento, de unos 240 metros cuadrados, abrirá en mayo en el Centro Comercial Nueva Condomina. Para poner en marcha este proyecto, la empresa necesita cubrir 7 puestos de vendedor con jornadas de 20 horas semanales y sin exigir experiencia previa.

Qué puestos ofrece LEGO en Murcia y cuáles son las condiciones de la oferta

La vacante está pensada para quienes quieren dar sus primeros pasos en el mercado laboral. Y ahí está una de las claves: la empresa no pide experiencia previa, un detalle que puede marcar la diferencia para muchas personas que buscan su primera oportunidad. Antes de presentar la candidatura, conviene tener a mano los datos principales de esta oferta:

Aspecto Detalle Puestos disponibles 7 Jornada Tiempo parcial, 20 horas semanales Ubicación Centro Comercial Nueva Condomina Apertura prevista Mayo Incorporación Inmediata Experiencia previa No se pide

Además de la jornada y de la incorporación inmediata, LEGO pone el foco en la atención al cliente. La compañía señala que sus trabajadores actúan como embajadores de la marca, por lo que busca perfiles con ganas de trabajar, actitud positiva, habilidades de comunicación, interés por el universo LEGO y disponibilidad horaria total, incluidos los fines de semana.

Entre las funciones del puesto estarán asesorar a los clientes, mantener el orden y la presentación de los productos, crear una experiencia de compra atractiva y colaborar con el equipo para alcanzar objetivos comerciales. No está nada mal para quien quiere empezar en una firma reconocida.

Cómo enviar el currículum para trabajar en la nueva tienda de LEGO en Murcia

Quienes quieran participar en el proceso de selección deberán inscribirse a través de la publicación de la oferta en el portal de trabajo donde se ha facilitado en el anuncio. Ese es el único canal habilitado para optar a uno de los puestos de dependiente.

¿Encajas en el perfil que busca la empresa? Entonces conviene no dejarlo para después. La selección ya está en marcha y la incorporación será inmediata, ya que la apertura de la tienda está prevista para mayo.

Para quienes buscan empleo en Murcia, esta puede ser una oportunidad muy a tener en cuenta. Al final, se trata de siete vacantes, sin experiencia previa y con entrada inmediata en una marca de gran tirón.