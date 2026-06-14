Digi recibe un nuevo golpe de Movistar con una promoción de datos ilimitados por 5 euros

La compañía azul activa una promoción muy agresiva para captar clientes de Digi. La oferta permite contratar datos ilimitados por 5 euros mensuales durante 12 meses, aunque solo aparece si se accede desde una conexión del operador rumano.

Movistar ha movido ficha en plena guerra comercial contra Digi con una tarifa móvil ilimitada que baja hasta los 5 euros al mes. La promoción está dirigida únicamente a clientes de Digi y convierte esta oferta en una de las más llamativas del momento para quienes buscan datos ilimitados sin pagar el precio habitual.

Los clientes de Digi pueden contratar la tarifa ilimitada de Movistar por 5 euros

La tarifa ilimitada más completa de Movistar tiene un precio habitual de 35 euros al mes. Hasta ahora, la única manera de rebajar ese coste era contratar dos líneas a la vez, con un precio conjunto de 50 euros mensuales.

Sin embargo, durante las últimas horas la operadora ha activado una promoción que deja esa misma tarifa en solo 5 euros al mes. ¿El objetivo? Captar a usuarios de Digi, una compañía que se ha consolidado como el cuarto operador por número de clientes en España gracias a sus precios bajos.

La jugada no es nueva en el sector. Vodafone ya utilizó una estrategia parecida y consiguió atraer nuevas altas procedentes de Digi. Ahora, Movistar replica ese movimiento con una oferta que, sobre el papel, mejora incluso algunas de las opciones más económicas del mercado.

De hecho, para encontrar unas condiciones similares en Digi habría que pagar como mínimo 10 euros al mes. Es decir, el doble. Visto así, la rebaja de Movistar es de las que hacen levantar la ceja.

La condición clave para ver la oferta es acceder desde una IP de Digi

La promoción no está disponible para cualquier usuario. La condición principal es ser cliente de Digi y entrar en la web de Movistar desde una IP del operador rumano. Por eso, si se intenta acceder desde otra conexión, lo normal es que la oferta no aparezca.

Además, este tipo de campañas suelen durar muy poco tiempo. Según la información facilitada, la promoción se publicó en Chollometro durante el día anterior y seguía activa durante la mañana de hoy, aunque esto no garantiza que continúe disponible durante toda la jornada.

Antes de contratar, conviene revisar un punto importante: la permanencia. Digi aplica un plazo de tres meses a sus clientes de fibra, por lo que quienes todavía estén dentro de ese periodo deberían comprobar las condiciones antes de cambiar de operador.

La tarifa promocionada se mantiene durante 12 meses. Una vez terminado ese plazo, volverá a su precio habitual. La ventaja es que no lleva asociado compromiso de permanencia, por lo que el usuario podrá darla de baja cuando quiera.