Confirmado: el Gobierno aprueba 130 millones para el Verano Joven 2026 con descuentos de hasta el 90% en transporte

Los jóvenes de entre 18 y 30 años podrán beneficiarse de rebajas en tren, autobús e Interrail entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva edición del programa Verano Joven 2026, una ayuda estatal que permitirá viajar con descuentos de hasta el 90% durante los meses de verano. La medida está dirigida a jóvenes residentes en España que quieran moverse por el país, volver al pueblo, hacer una escapada con amigos o incluso viajar por Europa mediante Interrail.

No eran pocos los jóvenes que estaban pendientes de esta decisión. Y ya hay respuesta oficial: el programa estará activo desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, con una dotación de 130 millones de euros para subvencionar parte de los billetes de ida y vuelta.

Cómo pedir el Verano Joven 2026 y conseguir el código personal

Para acceder a los descuentos del Verano Joven 2026, los requisitos se mantienen como en anteriores ediciones. Podrán solicitarlo quienes tengan entre 18 y 30 años, es decir, los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

Además, será necesario tener nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España. A partir de ahí, el trámite será sencillo: habrá que registrarse con el DNI o NIE en la página web del programa y esperar a recibir un código personal e intransferible.

Ese código será el que permita comprar los billetes con descuento, siempre a través de las plataformas de los operadores correspondientes. Vamos, que sin ese registro previo no se podrá aplicar la rebaja.

Qué descuentos incluye el programa para viajar en tren y autobús

El programa contempla varias subvenciones según el tipo de transporte elegido:

90% en servicios de autobús regular de competencia estatal; 90% en servicios de media distancia convencional y red de ancho métrico; 50% en títulos sencillos de Avant; 50%, con un máximo de 30 euros por billete, en larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios; y 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses cuando se comercialice a través de Renfe.

En el caso de Interrail, el descuento se aplicará sobre las tarifas oficiales, teniendo en cuenta sus propias condiciones de edad y precio.

Más de cuatro millones de jóvenes ya han usado estas ayudas

Desde que se puso en marcha esta medida, el balance supera los 4 millones de jóvenes viajeros y los 16 millones de trayectos subvencionados. Según los datos trasladados por el ministerio, el ahorro puede llegar hasta los 300 euros para grupos de jóvenes que viajen juntos dentro o fuera de España.

Además, los descuentos han supuesto un ahorro medio de 24,5 euros por cada billete sencillo de autobús y de 18 euros en los servicios ferroviarios de alta velocidad.

El Gobierno confía en que esta nueva edición vuelva a impulsar el turismo, el patrimonio cultural y la movilidad hacia la España rural. La edición anterior cerró con cifras récord: un 30% más de viajes subvencionados y un 10% más de viajeros.