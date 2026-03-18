El impulso industrial vuelve a Miranda con 129 empleos y nuevas aperturas en marcha

Cuando en una ciudad empiezan a moverse naves, currículos y turnos, algo está cambiando. Eso es justo lo que ya se nota en Miranda de cara a esta primavera. Tifer, Celsa, Miranda Social Energy y el grupo la Roca preparan su actividad y, entre las cuatro, rozan las 130 vacantes. La mayor parte de la demanda se concentra en peones de producción, aunque también hay hueco para perfiles técnicos y de responsabilidad.

El dato tiene peso porque refuerza la industria, es decir, la parte de la economía local ligada a la fabricación. Y, de paso, ayuda a equilibrar un mapa empresarial que en los últimos años había girado con más fuerza hacia la logística.

¿Qué empresas impulsan el empleo en Miranda esta primavera?

La ciudad acogerá en los próximos meses nuevas actividades con cuatro nombres muy concretos: el supermercado Tifer, Celsa, Miranda Social Energy y el grupo la Roca. En conjunto, estas incorporaciones dejan una cifra cercana a 130 vacantes, con una demanda muy clara de personal para producción y otra de perfiles más técnicos. No es poca cosa, sobre todo porque añade variedad al empleo que se mueve ahora mismo en Miranda.

Además, este empuje da más peso a la rama industrial, es decir, al bloque de empresas dedicadas a fabricar o transformar productos. Eso permitirá diversificar un tejido empresarial, o lo que es lo mismo, el conjunto de compañías de la ciudad, que en los últimos años se había inclinado hacia la logística con la llegada de grandes firmas como Aldi, Seur o Lookiero. Desde la oficina de promoción y captación de Miranda Empresas, su gerente Roberto Martínez de Salinas destaca precisamente este momento.

¿Dónde se ubicará cada proyecto y cuántos puestos prevé?

Hay otro detalle importante en esta nueva oleada de actividad: varias de las compañías aprovecharán naves que estaban vacías. Celsa, Miranda Social Energy y el grupo la Roca arrancarán una vez adapten esos espacios y completen sus plantillas. Dicho de forma sencilla, no solo se busca empleo, también se vuelven a encender instalaciones que llevaban tiempo paradas.

Empresa Ubicación Puestos previstos Situación del proyecto Celsa Antiguo pabellón de Perfiles Miranda, en Bayas 40 Empresa vinculada al acero Grupo la Roca Calle Guinicio, en Bayas Unas 9 Llegará con tres pequeños proyectos y ocupará la nave en la que antes estuvo Envases y Embalajes Europa Miranda Social Energy Calle Gállego, polígono de Las Californias Unas 40 Nuevo nombre escogido por el grupo Urbegi Tifer, del grupo Lupa Las Californias 40 Supermercado low cost con una superficie de 3.500 metros cuadrados en una parcela de 10.800 y aparcamiento con 160 plazas

Si se suman las cifras concretas que ya se conocen, el resultado es 129 puestos, de ahí que se hable de rozar las 130 vacantes. Bayas y Las Californias concentran buena parte del movimiento, con actividad industrial por un lado y una nueva alternativa comercial por otro. Por tanto, la foto que deja esta primavera es bastante clara: más empleo y más mezcla de sectores.

¿Qué perfiles están buscando ahora mismo estas empresas en Miranda?

La demanda principal se dirige a peones para producción, aunque no todo queda ahí. Celsa necesita 40 personas para su actividad en el antiguo pabellón de Perfiles Miranda, en Bayas. Miranda Social Energy, por su parte, ya ha iniciado la búsqueda de personal y necesita perfiles relacionados con la producción, además de una persona responsable de la unidad de negocio, es decir, de la parte de la empresa que se encargará de gestionar esta actividad.

En el caso de Miranda Social Energy hay, además, un componente social muy marcado. La firma está estrechamente relacionada con la integración de personas con discapacidad y pretende desarrollar trabajo de encintado manual de núcleos y componentes para transformadores de intensidad. Se trata del nuevo nombre elegido por el grupo Urbegi, que volverá a Miranda tras la desaparición de Equipos de Protección Mirandeses. Con esa marca elaboraban mascarillas, una actividad que creció muy rápido en la pandemia, pero que desapareció después por la caída de la demanda y la competencia con China. Ahora, la actividad industrial se vincula al sector de los bienes de equipo eléctricos.

¿Qué se sabe de Tifer y del grupo la Roca?

El grupo la Roca aterrizará también en Bayas, en la calle Guinicio. Martínez de Salinas la define como una empresa manufacturera, es decir, dedicada a fabricar, y lo hará con tres pequeños proyectos diferentes para los que se busca a unas nueve personas. Su llegada permitirá dar vida a la nave en la que antes estuvo Envases y Embalajes Europa, otro detalle que en clave local cuenta, y bastante.

Por su parte, Tifer, del grupo Lupa, quiere formar una plantilla de 40 personas. En este momento ya selecciona al responsable de turnos en un proceso activo en portales digitales. La intención de la cadena pasaba por abrir sus puertas en el arranque de 2026, aunque la nave que construye en Las Californias ya está avanzada. La ciudad sumará así una alternativa dentro de los supermercados low cost, una expresión que suele sonar bien cuando toca mirar el bolsillo.

¿Qué otras oportunidades hay abiertas y qué conviene hacer si se busca trabajo?

El movimiento no termina en estos cuatro nombres. Tailor Tech también precisa de personal, en concreto en perfiles de pintores industriales y operarios de montaje. A eso se suma el Grupo FCC, que se incorporó a Miranda hace cuatro meses y que todavía no ha completado la plantilla de 40 personas que pretendía formar. De momento se ha instalado en una oficina desde la que organizará sus trabajos en la construcción de la línea del AVE.

Para quien esté buscando empleo en Miranda, la recomendación práctica es bastante directa. Conviene seguir los procesos de selección que ya están abiertos y no limitarse solo a los puestos más visibles, porque ahora mismo hay opciones en producción, montaje, pintura industrial, supervisión de turnos y gestión. Más allá del contrato del AVE, que será largo, Martínez de Salinas valora además que FCC pueda quedarse de manera definitiva. En consecuencia, la primavera llega con bastante más movimiento del habitual en naves, oficinas y procesos de selección. Y eso, en el mercado laboral local, no es precisamente una mala noticia.