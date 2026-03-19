La cura para la calvicie avanza: se abre una nueva vía contra la alopecia y otras formas de pérdida de cabello

El hallazgo, desarrollado por investigadores de EEUU y Japón, abre una nueva vía contra la alopecia y otras formas de pérdida de cabello. Aunque por ahora solo se ha probado en ratones, el equipo cree que las pruebas en humanos podrían arrancar próximamente.

La búsqueda de una solución para la calvicie acaba de dar un paso importante. Un estudio ha logrado cultivar folículos pilosos funcionales en laboratorio, capaces de iniciar ciclos de crecimiento parecidos a los del cabello natural. Se trata de un avance relevante para la medicina regenerativa capilar, sobre todo porque supera uno de los grandes problemas de intentos anteriores.

El tercer tipo de célula que ha permitido crear folículos capilares más estables

Hasta ahora, otros equipos habían conseguido generar folículos a partir de células madre, pero con una limitación clara: esas estructuras no lograban integrarse bien en el tejido que las rodea ni mantener de forma estable el ciclo natural del cabello.

La diferencia, en esta ocasión, ha estado en un tercer tipo de célula. A las células madre epiteliales, encargadas de producir el cabello, y a las células de la papila dérmica, que envían señales de crecimiento, los investigadores sumaron células mesenquimales accesorias.

Este tercer componente actúa como un soporte estructural, una especie de andamiaje biológico que ayuda a organizar mejor el folículo en formación. Gracias a ello, las estructuras creadas en laboratorio desarrollaron conexiones con el tejido circundante y mostraron un comportamiento más parecido al del cabello natural.

Por qué este avance contra la calvicie puede cambiar futuros tratamientos

Cuando esas células mesenquimales accesorias se incorporaron desde las primeras fases del desarrollo, los folículos lograron completar ciclos de crecimiento y conectarse con el tejido subyacente con una estabilidad que no se había alcanzado antes.

¿Qué significa esto para quienes sufren alopecia? De momento, este estudio publicado en la revista Biochemical and Biophysical Research Communications no supone un tratamiento inmediato. Los experimentos todavía se han realizado en ratones y quedan varios pasos antes de trasladar esta técnica a personas. No obstante, el hallazgo sí refuerza la idea de que la regeneración capilar puede avanzar hacia terapias más eficaces.

Además, este modelo también puede servir para estudiar en laboratorio cómo empieza y cómo se detiene el crecimiento del cabello. Por tanto, no solo abre la puerta a futuros tratamientos contra la pérdida capilar, sino que también ofrece una herramienta útil para entender mejor este proceso.

El objetivo final es desarrollar alternativas que permitan abordar la caída del cabello sin recurrir a injertos ni a fármacos con efectos secundarios. Todavía no hay una aplicación clínica inmediata, pero el avance ya marca un cambio de rumbo en este campo.