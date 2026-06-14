La industria armamentística española necesita 350.000 trabajadores por las jubilaciones previstas con salarios medios por encima de los 80.000 euros

Cuando una guerra aparece en el telediario, lo normal es pensar en política internacional, no en ofertas de empleo. Pero la inestabilidad también mueve fábricas, centros tecnológicos, ingenierías y departamentos de ciberseguridad. España tiene ahí un sector de defensa y seguridad que busca trabajadores cualificados y que ofrece una remuneración media bruta que supera los 80.000 euros anuales, una cifra que, dicho claro, no es precisamente calderilla. El problema es que no basta con que el sueldo sea atractivo: falta relevo generacional.

Según el informe Diagnóstico del sector industrial de la defensa y seguridad en España, presentado hoy por UGT FICA en el Observatorio del Metal celebrado en Manresa (Barcelona), el sector estima que hará falta cubrir hasta 350.000 puestos en los próximos años. La jubilación de cerca de 240.000 trabajadores durante la próxima década mete todavía más presión al asunto.

Por qué España necesita 350.000 empleados en la industria de la defensa

La guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Oriente Medio son dos ejemplos de un escenario internacional muy agitado. Según la información aportada, actualmente hay más de 110 conflictos armados en el mundo, desde guerras entre estados hasta guerras civiles.

Esa inestabilidad geopolítica está empujando el desarrollo de la industria armamentística. En Europa, además, la inversión militar ha ido en aumento tras la invasión rusa de Ucrania, y eso coloca a la industria española de la defensa en un momento de fuerte demanda.

El sector calcula que será necesario cubrir hasta 350.000 puestos de trabajo en los próximos años. La razón no está solo en el crecimiento de la actividad, sino también en algo mucho más terrenal: la jubilación de cerca de 240.000 trabajadores durante la próxima década.

Cuánto se cobra en el sector de defensa y por qué llama la atención

La remuneración media bruta en la industria española de la defensa supera ya los 80.000 euros anuales. Es más del doble que en el sector servicios, un dato que ayuda a entender por qué este ámbito puede convertirse en un polo de atracción para empleo cualificado.

Ahora bien, el sueldo por sí solo no resuelve el problema. Aunque 80.000 euros brutos al año suenan bastante mejor que pelearse con una nómina ajustada a final de mes, el sector necesita perfiles muy concretos y con alta cualificación técnica.

Esto quiere decir que no se trata únicamente de cubrir vacantes, sino de encontrar profesionales preparados para trabajar en áreas especializadas. De ahí que las empresas españolas compitan ya con grandes grupos industriales europeos para atraer ingenieros, especialistas digitales y profesionales STEM, es decir, perfiles vinculados a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Qué perfiles busca la industria de defensa en España

La demanda se concentra en actividades relacionadas con defensa, espacio, electrónica y simulación. Son áreas donde la formación técnica pesa mucho y donde la especialización puede marcar la diferencia entre ser un candidato más o encajar justo en lo que buscan las empresas. Según la información del informe, los puestos más demandados se mueven en estos ámbitos:

Aeronáutica y espacio.

Electrónica.

Ciberdefensa.

Simulación.

Sistemas satelitales.

Ingeniería.

Especialistas digitales.

Profesionales STEM.

En la práctica, esto apunta a un mercado laboral donde la tecnología tiene un papel protagonista. No basta con tener experiencia industrial general: el sector busca perfiles capaces de trabajar en sistemas avanzados, entornos digitales y proyectos con un componente técnico elevado.

Cuántos empleos genera ya la defensa en España

La industria española de la defensa genera alrededor de 36.000 empleos directos. Estos son los puestos vinculados de forma inmediata a la actividad del sector, es decir, los que forman parte de su estructura principal.

Además, se calculan unos 37.000 empleos indirectos y otros 15.000 inducidos. Dicho de forma sencilla, los indirectos dependen de empresas y servicios que trabajan alrededor del sector, mientras que los inducidos aparecen por el efecto económico que genera esa actividad.

Por tanto, el impacto laboral va más allá de las compañías principales. La defensa mueve empleo cualificado, actividad industrial y servicios asociados, en un contexto en el que España busca reforzar su papel dentro de la autonomía estratégica europea.

Qué puede hacer quien quiera trabajar en este sector

Para quienes estén pensando en orientar su carrera hacia esta industria, el primer paso es mirar hacia las áreas con más demanda. Aeronáutica, espacio, electrónica, ciberdefensa, simulación y sistemas satelitales aparecen como campos clave dentro del informe presentado por UGT FICA.

También conviene tener claro que hablamos de un sector que exige alta cualificación técnica. Por lo tanto, los perfiles de ingeniería, especialistas digitales y profesionales STEM parten con ventaja en un mercado donde las empresas españolas compiten con grandes grupos europeos por atraer talento.

En consecuencia, quien busque una oportunidad laboral en este ámbito debería revisar si su formación y experiencia encajan con esas áreas tecnológicas. El sueldo medio bruto superior a 80.000 euros anuales es un gancho evidente, sí, pero la llave de entrada está en la especialización.