Por qué cada vez más personas guardan los bidones de plástico antes de tirarlos a la basura

En muchas casas pasa lo mismo: llega un bidón de plástico, se vacía y acaba camino del contenedor como si no tuviera más recorrido. Y, claro, con la de cosas que acumulamos en casa, parece lógico quitárselo de encima cuanto antes. Pero esos envases pueden tener una segunda vida bastante más útil, sobre todo si te gustan las plantas o quieres probar con el reciclaje sin complicarte demasiado. La clave está en elegir bien el bidón, porque no todos sirven para lo mismo.

Según la información aportada por la empresa española Meditec, situada en Castellón, los más adecuados son los resistentes al agua. Dicho de forma sencilla: antes de tirarlo, conviene mirarlo dos veces, porque quizá tienes una maceta en potencia y ni lo sabías.

Por qué un bidón de plástico puede servir como maceta reciclada

Los bidones de plástico se han convertido en una opción práctica para quienes buscan reutilizar envases cotidianos. Muchos productos llegan al hogar en este tipo de recipientes y, cuando se vacían, lo habitual es pensar que ya no sirven para nada. Sin embargo, para los amantes del reciclaje pueden ser un recurso muy aprovechable.

La condición principal es que el bidón resista bien el agua. Meditec explica que sirven los envases resistentes a la humedad, ya que el plástico no se deteriora con ella. Esto lo convierte en una alternativa más recomendable que los bidones metálicos, que pueden oxidarse con el paso del tiempo. Y una maceta oxidada, seamos sinceros, no es precisamente el toque decorativo que uno busca en casa.

Además, el plástico soporta el calor y los cambios bruscos de temperatura mejor que otros materiales. Este detalle importa porque, si el bidón se convierte en maceta, tendrá que aguantar las inclemencias del clima, especialmente si se coloca en balcones, terrazas, patios o zonas exteriores.

Qué tipo de bidón conviene reutilizar y cuáles es mejor descartar

La opción más aconsejable es reutilizar bidones de plástico, especialmente los de PVC usados para agua mineral. La razón es bastante clara: han sido diseñados para contener agua, así que encajan bien con el uso que tendrá una maceta, donde la humedad estará presente de forma constante.

Meditec también recomienda elegir bidones de forma cilíndrica. Aun así, la propia empresa admite que las posibilidades son muy amplias y que se puede dejar espacio a la imaginación. Eso sí, antes de emocionarse con el bricolaje casero, conviene revisar el envase con calma.

Si el bidón tiene roturas o fisuras, hay que detectarlas antes de cortar. En caso de encontrarlas, el corte debe hacerse por debajo de esas zonas dañadas para que la futura maceta sea funcional. Es decir, no basta con coger el primer envase que aparezca: hay que hacer una pequeña inspección, como si el bidón fuera a pasar la ITV de las plantas.

Cómo convertir un bidón en maceta paso a paso sin complicarse

Para transformar un bidón en una maceta reciclada, el método indicado por Likeplants parte de un envase limpio de cinco litros. También hacen falta herramientas sencillas como un cúter o tijera fuerte, un rotulador, lija fina opcional y un clavo caliente o taladro pequeño para hacer los agujeros de drenaje.

El drenaje es fundamental. Esto significa que el agua debe poder salir por la parte inferior para que no se quede estancada. Si el agua se acumula, las raíces pueden sufrir, así que este paso no es un adorno: es lo que marca la diferencia entre una maceta útil y un charquito con planta incluida. Estos son los pasos básicos para hacerlo en casa:

Limpiar el bidón de plástico de cinco litros y dejarlo secar bien. Marcar con un rotulador la zona por donde se va a cortar. Tumbar el bidón y dibujar un rectángulo grande en uno de sus lados, o cortar la parte superior si se quiere una maceta vertical clásica. Hacer un primer agujero con el cúter y seguir la línea marcada con cuidado. Lijar los bordes, si hace falta, para evitar cortes al manipular la maceta. Abrir entre cuatro y ocho agujeros de drenaje en la base con un clavo caliente o un taladro pequeño. Colocar la tierra dentro del recipiente. Poner la planta elegida.

Después de cortar, conviene revisar los bordes antes de usar la maceta. Meditec recomienda emplear una sierra manual para el corte y pasar una lija por las zonas que puedan quedar afiladas. Es un gesto pequeño, pero evita heridas tontas, de esas que siempre llegan cuando uno solo quería hacer algo práctico en casa.

Qué plantas son más recomendables para macetas hechas con bidones

No todas las plantas son igual de adecuadas para este tipo de recipiente reciclado. Aunque el sistema es sencillo y atractivo, hay especies que se adaptan mejor porque requieren poco mantenimiento y no necesitan grandes complicaciones para crecer.

Entre las plantas recomendadas aparecen suculentas, cactus, romero, lavanda, menta y flores pequeñas como pensamientos o petunias. Todas ellas pueden encajar bien en recipientes reciclados, siempre que el bidón esté limpio, tenga drenaje y se haya preparado correctamente.

Tipo de planta Por qué puede funcionar en un bidón reciclado Suculentas Se adaptan con facilidad y requieren poco mantenimiento Cactus Encajan bien en recipientes sencillos y necesitan pocos cuidados Romero Puede cultivarse en una maceta reciclada si tiene buen drenaje Lavanda Es una opción práctica para recipientes preparados correctamente Menta Puede crecer en envases reutilizados con tierra y salida de agua Pensamientos o petunias Son flores pequeñas recomendadas para este tipo de macetas

La tabla deja clara la idea principal: mejor optar por especies resistentes y fáciles de manejar. Así se aprovecha el bidón sin convertir el experimento en una obligación diaria. Porque reciclar está muy bien, pero si además no te complica la vida, mucho mejor.

Consejos antes de reutilizar bidones en casa

Antes de convertir un bidón en maceta, lo primero es comprobar que el envase esté limpio y en buen estado. También hay que fijarse en si presenta grietas, cortes o zonas débiles. Si las tiene, conviene cortar por debajo de esas partes para que el recipiente aguante mejor.

Otro punto importante es elegir plástico resistente al agua. Según Meditec, este material no se deteriora con la humedad y resiste mejor los cambios de temperatura. Por eso resulta más útil que el metal, que puede oxidarse cuando está expuesto al agua.

Por lo tanto, la recomendación práctica es sencilla: revisa el bidón, límpialo, corta con cuidado, lija los bordes y no olvides los agujeros de drenaje. Con esos pasos, un envase que iba directo a la basura puede acabar convertido en una maceta útil para suculentas, cactus, romero, lavanda, menta o flores pequeñas. Y de paso, se le da una pequeña alegría al medioambiente sin gastar de más.