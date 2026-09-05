La vivienda usada sube un 12,5% anual y rompe 43 meses de alzas mensuales

El precio medio anunciado alcanzó los 2.924 euros por metro cuadrado en agosto. La caída mensual del 0,3% es la primera registrada a escala nacional desde finales de 2022.

El precio anunciado de la vivienda usada en España cerró agosto de 2026 en 2.924 euros por metro cuadrado, un 12,5% más que durante el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el importe bajó un 0,3% frente a julio y rompió una racha de 43 meses consecutivos de subidas mensuales, según el último índice inmobiliario de idealista.

La vivienda continúa, por tanto, considerablemente más cara que hace un año, aunque agosto deja la primera moderación mensual desde finales de 2022. El dato aparece en un momento en el que Talent24h ya ha analizado el sueldo necesario para comprar casa, que cambia notablemente según la ciudad y el precio del inmueble.

La caída mensual no significa que la vivienda sea más barata que hace un año

La diferencia entre las dos comparaciones resulta fundamental. El descenso del 0,3% mide lo ocurrido entre julio y agosto de 2026. La subida del 12,5% compara agosto de este año con agosto de 2025. Por ese motivo, ambas variaciones pueden producirse simultáneamente.

El precio también aumentó un 1,5% durante los últimos tres meses y acumula 20 meses consecutivos con incrementos interanuales de doble dígito. Agosto solo interrumpe la sucesión de aumentos mensuales que se mantenía desde finales de 2022.

La moderación coincide con las señales de frenazo en grandes ciudades que ya mostraban el aumento de la oferta disponible y una mayor presencia de rebajas en determinados anuncios. Aun así, esos movimientos no han provocado por ahora una caída anual del precio medio.

También debe tenerse en cuenta que idealista trabaja con precios de oferta procedentes de los anuncios publicados en su plataforma. No es una estadística de precios finales escriturados. El Índice de Precios de Vivienda del INE, cuyo último periodo disponible es el primer trimestre de 2026, mide la evolución de las compraventas de viviendas libres y utiliza una metodología diferente. Ambos indicadores no pueden equipararse directamente.

Cantabria lidera las subidas y Baleares mantiene los precios más altos

Todas las comunidades autónomas presentan precios anunciados superiores a los de agosto de 2025. Cantabria encabeza los aumentos con un 17,2%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 16,4%, y Aragón, con un 15,4%. Asturias sube un 14,1% y la Región de Murcia avanza un 13,8%.

Baleares sigue siendo la comunidad más cara, con 5.595 euros por metro cuadrado. La Comunidad de Madrid ocupa la segunda posición con 5.059 euros, mientras Euskadi alcanza los 3.784 euros. Extremadura aparece en el extremo contrario con 1.049 euros por metro cuadrado. Castilla-La Mancha se sitúa en 1.157 euros y Castilla y León, en 1.388 euros.

En el ámbito provincial, 49 provincias superan el precio registrado un año antes. Ourense es la única excepción, con una caída del 5,4%. Toledo registra el mayor incremento, un 19,9%, por delante de Burgos, Cantabria, Valencia y Zaragoza.

Las capitales también reflejan una amplia brecha territorial. San Sebastián alcanza los 6.680 euros por metro cuadrado y se mantiene como la más cara. Madrid llega a 6.471 euros y Barcelona a 5.440 euros. Zamora presenta el precio más bajo, con 1.449 euros por metro cuadrado, seguida de Jaén con 1.465 euros.

Una vivienda de 80 metros equivaldría a 233.920 euros antes de gastos

Aplicar el promedio nacional de 2.924 euros a una vivienda de 80 metros cuadrados arroja un precio anunciado de 233.920 euros. Una vivienda de 90 metros alcanzaría 263.160 euros y una de 100 metros se situaría en 292.400 euros.

Estas cantidades son cálculos orientativos a partir del precio medio publicado. No incluyen negociación, impuestos, notaría, registro, tasación, posibles reformas ni intereses hipotecarios. Tampoco representan lo que debe costar una vivienda concreta, ya que la ubicación, el estado, la planta, el edificio y la eficiencia energética pueden modificar notablemente el importe.

El precio del inmueble tampoco es el único obstáculo para el comprador. Las condiciones de financiación determinan cuánto ahorro previo será necesario y qué cuota podrá asumir cada hogar. Talent24h explicó anteriormente por qué algunas hipotecas exigen más esfuerzo cuando aumentan simultáneamente el precio y el coste del crédito.

Idealista también ha introducido un cambio metodológico relevante. La compañía actualizó su índice en julio de 2026, reforzó la detección de valores anómalos y aplicó la nueva metodología de forma retroactiva a la serie histórica. Según la empresa, este ajuste permite mantener la comparación entre los distintos periodos.