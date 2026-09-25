Los autónomos de Baleares que estuvieron de baja pueden recuperar hasta 1.000 euros

La ayuda compensa hasta dos cuotas abonadas durante una incapacidad temporal y está dirigida a trabajadores por cuenta propia residentes y con actividad en las islas.

Los autónomos de las Illes Balears que estuvieron de baja médica durante 2025 pueden solicitar una nueva ayuda para recuperar parte de las cuotas que pagaron a la Seguridad Social mientras no podían trabajar. El denominado Escudo del Autónomo permite recibir el importe efectivamente abonado durante las dos primeras mensualidades de incapacidad temporal, con un máximo de 1.000 euros por beneficiario. La convocatoria dispone de 600.000 euros repartidos entre 2026 y 2027.

La medida afecta directamente a uno de los gastos que los trabajadores por cuenta propia mantienen cuando enferman. En materia de protección social, existen además particularidades específicas para los autónomos, como las relacionadas con la incapacidad permanente o con sus periodos de cotización.

Qué autónomos pueden cobrar hasta 1.000 euros por una baja médica

La convocatoria de 2026 está destinada a personas físicas residentes en Baleares que hayan sufrido una incapacidad temporal durante el periodo subvencionable y hayan pagado las correspondientes cuotas.

La información difundida sobre la resolución del BOIB concreta que, para esta primera anualidad, se tienen en cuenta las bajas producidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Para la convocatoria de 2027 se contemplarán las incapacidades temporales correspondientes a 2026.

No basta, por tanto, con ser autónomo en Baleares. La Sede Electrónica exige cumplir, entre otras, estas condiciones:

Estar dado de alta en el RETA, en el grupo primero del régimen especial de trabajadores del mar o en la mutualidad profesional correspondiente.

Figurar en el Censo de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria.

Estar empadronado en un municipio de las Illes Balears.

Desarrollar la actividad y tener allí el domicilio fiscal.

Estar al corriente con Hacienda, la Agencia Tributaria de Baleares y la Seguridad Social.

No tener trabajadores asalariados o disponer, como máximo, de diez.

Haber abonado las cuotas correspondientes al periodo de baja que se quiere subvencionar.

Además, las cuotas no pueden haber sido cubiertas ya mediante otra prestación pública.

La ayuda cubre las primeras cuotas que el autónomo pagó estando de baja

La cuantía no consiste en un cheque fijo de 1.000 euros. El Govern devuelve lo efectivamente pagado por las primeras cuotas durante la incapacidad temporal, hasta ese límite máximo.

Si la baja duró menos de dos meses, la subvención se adapta al periodo efectivo. Si alcanzó dos meses o más, pueden compensarse las dos primeras mensualidades, siempre dentro del máximo establecido.

Este límite temporal tiene relación con el sistema estatal de cotización. La Ley General de la Seguridad Social establece que, una vez transcurridos 60 días de incapacidad temporal con derecho a prestación económica, el pago de las cuotas pasa a corresponder a la mutua colaboradora, la entidad gestora o, en determinados casos, al servicio público de empleo.

Por eso el programa balear concentra su cobertura en el periodo inicial de la baja, cuando el autónomo continúa soportando directamente la cotización.

Cómo solicitar el Escudo del Autónomo y qué documentos hacen falta

La solicitud se tramita exclusivamente por vía electrónica a través de la Sede Electrónica del Govern balear. Para realizar el procedimiento es necesario disponer de certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve Permanente.

Entre los documentos exigidos figura el informe de cuotas ingresadas de la Seguridad Social correspondiente a los meses incluidos en la solicitud. Los mutualistas deben aportar los justificantes equivalentes.

También hay que acreditar la incapacidad temporal, indicando la fecha de inicio y, cuando ya haya finalizado, la fecha del alta. La Administración solicita además una declaración de las ayudas sometidas al régimen de minimis recibidas durante los tres años anteriores y otra relativa al número de trabajadores asalariados.

La Sede Electrónica de Baleares muestra actualmente el trámite de 2026 abierto desde el 28 de agosto hasta el 27 de septiembre. Algunas organizaciones empresariales sitúan el vencimiento administrativo el 28 de septiembre. Ante esa diferencia, lo más seguro para el solicitante es presentar la documentación sin esperar a los últimos días.

Quienes hayan estado de baja durante 2026 deberán esperar a la siguiente anualidad. La información de la convocatoria establece para ellos un nuevo periodo de presentación en febrero de 2027.