ING permite ganar cerca de 500 euros brutos con su nuevo depósito al 3 % TAE

La entidad mejora en medio punto la promoción de julio, no exige importe mínimo y remunera hasta 50.000 euros. Sacar el dinero antes no genera comisión, pero reduce el interés al 0,87 % TAE.

ING ha anunciado un depósito a cuatro meses con una rentabilidad del 3 % TAE, sin cantidad mínima y con un máximo remunerado de 50.000 euros. La oferta está disponible hasta el 30 de septiembre de 2026 y, según el anuncio de ING recogido por Servimedia, se dirige tanto a clientes actuales como a nuevos clientes.

El 3 % es una tasa anual equivalente, no la ganancia obtenida durante los cuatro meses. Manteniendo el máximo hasta el vencimiento, el rendimiento puede acercarse a 500 euros brutos, según un cálculo orientativo. La cantidad exacta dependerá del tipo de interés nominal y del número de días que figure en el contrato.

La principal novedad frente a la promoción anterior es la subida del 2,5 % al 3 % TAE. En julio, ING ofrecía otro depósito de cuatro meses al 2,5 % para clientes que aportaran nuevo ahorro, también con un límite de 50.000 euros y contratación hasta el 31 de julio.

El movimiento se produce mientras las entidades compiten por atraer el dinero de las familias. Talent24h ya analizó por qué los bancos elevan la rentabilidad de los depósitos y por qué parte de los españoles está buscando nuevas formas de ahorrar.

Qué cambia frente al depósito que ING ofrecía en julio

El nuevo producto añade medio punto porcentual a la rentabilidad del plazo de cuatro meses y amplía la ventana de contratación hasta el 30 de septiembre. Ese día es el límite para ingresar el dinero conforme a la promoción, pero no es una fecha común de vencimiento: cada depósito conserva su duración individual de cuatro meses desde que se formaliza.

La campaña reúne tres datos relevantes para el ahorrador conservador: un plazo breve, ausencia de importe mínimo y un techo de 50.000 euros. ING mantiene además depósitos a 12, 18 y 24 meses con rentabilidades de hasta el 2,30 % TAE, aunque son productos distintos y con condiciones propias.

Quién puede contratarlo y qué cuenta necesita

El comunicado difundido por ING señala que pueden acceder los clientes actuales y las nuevas altas que contraten una Cuenta NÓMINA, una Cuenta NoCuenta o una Cuenta NARANJA. Quien todavía no sea cliente debe revisar las condiciones de la cuenta vinculada y no atender únicamente al porcentaje del depósito.

La Cuenta NÓMINA no cobra mantenimiento cuando se domicilia una nómina, pensión o prestación por desempleo, o cuando se reciben ingresos mensuales de al menos 700 euros. Si no se cumple ninguna de esas condiciones, la tarifa pública de ING establece una comisión de tres euros al mes. Este posible coste pertenece a la cuenta y no al depósito, pero puede reducir la rentabilidad efectiva obtenida por quien abra el producto únicamente para acceder a la promoción.

El 3 % TAE no son 1.500 euros en cuatro meses

Aplicar directamente un 3 % a 50.000 euros daría como resultado 1.500 euros, pero esa cifra correspondería aproximadamente a un año completo. La TAE permite comparar productos con diferentes duraciones utilizando una referencia anual, aunque el depósito venza antes. ING también explica que el TIN es el porcentaje utilizado para calcular la remuneración concreta.

Como referencia aproximada, mantener 10.000 euros durante todo el plazo generaría cerca de 100 euros brutos; 25.000 euros, alrededor de 250 euros; y 50.000 euros, cerca de 500 euros.

Estas cantidades son estimaciones periodísticas redondeadas, no simulaciones contractuales. El comunicado accesible no incluye el TIN ni un ejemplo representativo específico para los cuatro meses. La cifra definitiva debe aparecer en la documentación precontractual y los intereses estarán sujetos a la retención fiscal vigente.

Cancelar antes no tiene comisión, pero baja el interés al 0,87 %

ING permite cancelar el depósito de manera parcial o total y recuperar el dinero antes del vencimiento sin cobrar un coste de cancelación. La contrapartida es que la cantidad retirada deja de remunerarse al 3 % TAE y los intereses acumulados hasta ese momento pasan a calcularse al 0,87 % TAE.

La disponibilidad del dinero no equivale, por tanto, a conservar el porcentaje promocional. Quien crea que puede necesitar el ahorro antes de cuatro meses debe valorar la diferencia entre ambos tipos y revisar en el contrato qué ocurre con el saldo que permanezca depositado después de una retirada parcial.

La web pública de ING muestra otro depósito al 3 % y tres meses

La página pública de depósitos de ING, consultada el 2 de septiembre, destaca por otro lado un Depósito Bienvenida al 3 % TAE durante tres meses, exclusivo para nuevos clientes. Este producto tampoco exige una cantidad mínima, remunera hasta 50.000 euros y aplica el 0,87 % TAE cuando se cancela anticipadamente.

ING ofrece para ese depósito de tres meses un ejemplo oficial de 370,88 euros brutos con 50.000 euros mantenidos durante 90 días. Esa cifra no debe atribuirse al depósito a cuatro meses anunciado el 31 de agosto.

Como la versión pública consultada no presenta una ficha independiente de la nueva campaña a cuatro meses, antes de confirmar la operación conviene comprobar en la aplicación o en la información precontractual el nombre exacto del producto, su duración, el TIN, la TAE, la cuenta asociada y las consecuencias de una cancelación.

El dinero está cubierto hasta 100.000 euros por depositante

ING BANK NV está adherido al Sistema de Garantía de Depósitos holandés, con una cobertura de hasta 100.000 euros por depositante. El Banco de España explica que las sucursales de entidades de otro Estado de la Unión Europea están cubiertas por el sistema de su país de origen, con el mismo nivel de protección.

El límite se aplica por titular y entidad, sumando los depósitos y cuentas cubiertos, no de manera separada para cada producto. Aunque esta promoción remunera un máximo de 50.000 euros, deben añadirse los demás saldos que el titular mantenga en ING al calcular la cobertura total.

Para quien cumpla las condiciones y no necesite el dinero durante cuatro meses, la oferta mejora la remuneración disponible en julio. Antes de contratar, deben compararse la ganancia bruta esperada, el posible coste de la cuenta vinculada y el efecto de una retirada anticipada. La documentación individual entregada por el banco es la referencia definitiva.