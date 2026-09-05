Trabajó recogiendo basura mientras estudiaba Derecho y terminó celebrando su graduación junto al camión

La graduación ocurrió el 9 de febrero de 2024 en Matamoros. Sus fotografías junto al camión municipal han vuelto a circular en agosto de 2026.

José Israel Hernández Chávez tenía 21 años cuando obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, el 9 de febrero de 2024. Más de dos años después, las fotografías en las que aparece con toga, birrete y diploma junto a un camión de recogida de residuos han regresado a la actualidad tras ser recuperadas por diferentes publicaciones durante los últimos días de agosto de 2026.

La escena resumía una etapa en la que José Israel tuvo que dividir prácticamente todo su tiempo entre las aulas y el Departamento de Limpieza Pública de Matamoros. Durante cuatro años mantuvo ambas responsabilidades, aunque cuando terminó la carrera ya acumulaba aproximadamente cinco años trabajando en el servicio municipal.

Cuatro años entre las clases de Derecho y el turno de recogida

La rutina comenzaba de lunes a viernes a las seis de la mañana. José Israel entraba en la universidad a las siete y permanecía en clase hasta el mediodía. A las dos de la tarde comenzaba su jornada como recolector, un oficio denominado localmente “fajinero”, y continuaba trabajando hasta las diez de la noche.

Este horario difiere de algunas versiones difundidas en 2026, que hablan de turnos hasta medianoche y jornadas de 18 horas. La crónica local publicada cuatro días después de la graduación concretó que las clases terminaban a las 12:00 y que el turno municipal se desarrollaba entre las 14:00 y las 22:00.

El empleo fue también el soporte económico que le permitió afrontar los pagos semestrales y otros gastos relacionados con la formación. Las informaciones disponibles no detallan cuánto cobraba ni el coste total de la carrera, pero sí señalan que su salario resultó determinante para continuar estudiando.

El esfuerzo estuvo cerca de hacerle abandonar en algunos momentos. Según relató después, sus padres y sus compañeros de trabajo fueron quienes le animaron a continuar. “No descansas, no tienes tiempo para la diversión”, explicó al recordar una etapa en la que apenas quedaban horas libres después de estudiar y recorrer los barrios de Matamoros con el camión de limpieza.

El camión y sus compañeros formaron parte de la graduación

Después de la ceremonia, José Israel se dirigió a las instalaciones de Limpieza Pública para compartir el logro con las personas que habían trabajado a su lado. Sus compañeros le trasladaron que era un orgullo que alguien procedente de aquel departamento municipal hubiera conseguido terminar una carrera universitaria.

Allí posó con la toga, el birrete y el título junto al camión que había formado parte de su rutina. En otras fotografías apareció acompañado por sus padres, hermanas, pareja, amigos y compañeros. Las imágenes fueron publicadas en Facebook y comenzaron a difundirse en medios mexicanos y de otros países de Latinoamérica durante febrero de 2024.

“Una graduación es el resultado del esfuerzo, constancia y disciplina que se ha puesto en el objetivo de terminar mi carrera”, escribió en aquella publicación, donde también agradeció el respaldo recibido durante los años de universidad.

José Israel tampoco ocultó el orgullo por el empleo con el que había financiado su formación. Frente a quienes podían menospreciar la recogida de residuos, defendió que para él trabajar como fajinero era “un trabajo honrado”. La elección del camión como escenario vinculó así el título universitario con el trabajo que había permitido conseguirlo.

Buscaba una oportunidad para trabajar en el ámbito jurídico

La obtención del título no supuso que dejara inmediatamente el servicio de recogida. En febrero de 2024 explicó que pretendía encontrar un puesto en el que pudiera utilizar su formación jurídica, pero que mientras tanto continuaría en el empleo que había desempeñado durante cinco años.

Meses después, una publicación de Beto Granados informó de un encuentro con José Israel y mencionó la posibilidad de que pudiera incorporarse al área jurídica del municipio. El contenido accesible no confirma que llegara a ocupar ese puesto, por lo que no puede afirmarse que actualmente trabaje como abogado o dentro de ese departamento.

Tampoco debe presentarse a José Israel como un joven que tiene ahora 21 años. Esa era su edad en el momento de graduarse, en febrero de 2024. Las fuentes consultadas no permiten precisar su edad actual ni conocer con certeza cuál es su situación laboral en agosto de 2026.

Lo acreditado es que terminó Derecho mientras trabajaba en Limpieza Pública, celebró el título con sus compañeros y expresó su intención de desarrollarse en el ámbito jurídico. La circulación actual de sus fotografías recupera aquel episodio, pero no constituye una nueva graduación ni una actualización confirmada sobre su carrera profesional.