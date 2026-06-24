Un experto inmobiliario avisa del frenazo en grandes ciudades y habla de una oportunidad para comprar

El experto inmobiliario sostiene que el aumento del stock en grandes ciudades anticipa un freno en el mercado de la vivienda. Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Málaga ya muestran más oferta disponible.

El mercado inmobiliario español empieza a dar señales de agotamiento en algunas grandes ciudades. Así lo defiende Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, que ha advertido en TikTok de que “el mercado acaba de cambiar” y que el aumento de viviendas en venta apunta a una nueva fase para los compradores. Sus palabras llegan en un momento en el que el INE confirma que las compraventas inscritas bajaron un 1,8% en abril respecto al mismo mes del año anterior, hasta 53.241 operaciones.

El aumento del stock de vivienda marca un giro en las grandes ciudades

Gutiérrez centra su análisis en el crecimiento de la oferta disponible en los principales mercados urbanos. Según los datos difundidos por Daniel del Pozo, managing director de idealista/data, el stock de vivienda en venta ha subido un 17% en Madrid, un 13% en Valencia, un 6% en Barcelona, un 5% en Sevilla y un 3% en Málaga.

Para el experto, este movimiento refleja que una parte de la demanda se está retirando ante precios que considera demasiado altos. “Nos acercamos al cambio de ciclo porque la gente no es tonta”, afirma, en referencia a compradores que ya no están dispuestos a asumir determinados importes.

La lectura es clara: cuando la oferta aumenta y las operaciones se enfrían, los vendedores pierden margen para mantener precios sin ajustes. El cambio no implica una bajada generalizada inmediata, pero sí una moderación en zonas donde el acceso a la vivienda se ha vuelto más complicado.

Los precios siguen altos aunque aparecen más rebajas en anuncios de venta

El posible cambio de ciclo convive con un mercado todavía muy tensionado. Idealista situó el precio de la vivienda usada en España en 2.795 euros por metro cuadrado en mayo, tras una subida interanual del 16,9% y un nuevo máximo en su serie histórica.

Fotocasa también refleja esa presión. Su índice inmobiliario elevó el precio medio de la vivienda en venta a 3.092 euros por metro cuadrado en mayo, con una vivienda estándar de 80 metros cuadrados situada en 247.391 euros de media.

Sin embargo, ya hay señales de negociación. Un estudio de Idealista apunta que el 14% de los anuncios de vivienda en venta rebajó su precio durante el primer trimestre, frente al 11% del año anterior. En Barcelona y Teruel el porcentaje llegó al 21%, mientras que en Madrid fue del 20% y en Málaga, Sevilla y Valencia alcanzó el 18%.

Comprar vivienda en la periferia gana fuerza si el precio es razonable

Gutiérrez sostiene que el mercado se mueve ahora a dos velocidades. En las grandes capitales empiezan a verse frenos en determinados barrios y rangos de precio, mientras que la periferia y algunas ciudades medianas mantienen una demanda más fuerte.

Su análisis apunta a que los compradores buscan alternativas donde el precio todavía encaja con su capacidad económica. Por eso considera que adquirir una vivienda en la periferia, siempre que el importe sea razonable, puede ser una buena decisión en el contexto actual.

La clave para los próximos meses estará en comprobar si el aumento de stock se traduce en más rebajas o si los propietarios resisten los precios actuales. Por ahora, los datos muestran un mercado menos acelerado en ventas, pero todavía con precios elevados y grandes diferencias entre zonas.

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